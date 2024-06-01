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"Dünya Kahvaltı Günü" için hazırlıklar tamam
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01 Haziran 2024 Cumartesi 14:55:00 - Güncelleme:01 Haziran 2024 Cumartesi 14:55:00

Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" için hazırlıklar tamam

Kaynak: AA

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"Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırıldığı Van'da, "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliklerle kutlanacak.

Van'da kahvaltı kültürünün tanıtılmasını sağlamak amacıyla her yıl haziran ayının ilk pazar günü kutlanan "Dünya Kahvaltı Günü" için hazırlıklar tamamlandı.

Van Ticaret ve Sanayi Odasının (Van TSO) girişimleri sonucu 10 yıl önce 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırıldığı kentte, "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliklerle kutlanacak.

Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı'nda düzenlenecek programda Van TSO tarafından katılımcılara Van kahvaltısında bulunan ürünlerden ikram edilecek.

Semaverlerin yakılacağı, geniş kahvaltı sofralarının kurulacağı ve gösterilerin sunulacağı etkinlikte, katılımcılar inci kefali göçünü de izleyebilecek.

Kentin en önemli kültürel miraslarından olan, Türk Patent ve Marka Kurumunca verilen "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi"ne sahip Van kahvaltısında, endemik otlarla yapılan peynir, karakovan balı, un, tereyağı ve yumurta karışımıyla hazırlanan "murtuğa", tereyağı ve öğütülmüş buğdayla yapılan "kavut" gibi birçok ürün bulunuyor.

Etiketler : dünya kahvaltı günü van kahvaltı etkinlik
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