Van'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, İpekyolu ilçesinde bulunan kargo şubesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, narkotik madde arama köpekleri 'Zeus' ve 'Zeyna' yardımıyla yapılan aramada 165 basınçlı metal köpük kutusu içerisine zulalanmış 165 paket halinde 113 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu ile ilgili olarak İ.H.T., D.G. ve Y.C. gözaltına alındı.