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24 Haziran 2020 Çarşamba 12:58:00 - Güncelleme:24 Haziran 2020 Çarşamba 12:58:00

Van'da 10 metre kar bulunan yayla yolları açılıyor

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu 2 bin 100 rakımlı bölgede yayla yollarını açmaya çalışıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Bahçesaray ilçesinde haziran ayının sonuna gelinmesine rağmen kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu yayla yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte kışın en çetin geçtiği, yolunun sürekli kapanması nedeniyle "9. gezegen" olarak adlandırılan ilçede ekipler, yüksek dağların yamaçlarından geçen yayla yollarının açılması için çaba gösteriyor.

Şubatta 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketi nedeniyle büyük acıların yaşandığı ilçede, sıcaklığın artması ve yağışlarla karın sertleştiği yayla yollarında ekskavatörle çalışma yürüten ekipler, bazı kesimlerde 10 metreyi bulan kar kütlelerini güçlükle temizleyerek ilerleyebiliyor.

Ekiplerin çalışma yürüttüğü bölgeye gelen berivanlar (süt sağan kadın) da at ve eşekleriyle kar kütlelerini aşıp yaylalara ulaşarak hayvanlarını sağıyor.

Bölgenin arazi koşulları nedeniyle zor şartlarda çalışan ekiplerin, haziran ayındaki karla mücadelesi AA ekibince görüntülendi.

"İNSANLAR DENİZE GİRERKEN BİZ ÜŞÜYORUZ"

Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahil kentlerinde deniz sezonunun başlamasına rağmen ilçede karla mücadelenin devam ettiğini söyledi.

İlçe sakinlerinin hayvanlarını yaylalara götürdüğü yolların temizlendiğini belirten Arvas, "İnsanlar başka illerde denize girerken biz burada üşüyoruz. Bu da Bahçesaray'ın bir güzelliği. Önceki yıllarda bölgedeki yaylalar kullanılamıyordu. Şimdi bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. İnşallah hayvancılık, arıcık gelişir, insanımızın huzuruna ve ekonomisine katkısı olur. Büyükşehir Belediyemizce insanımızın huzuru, rahatlığı için her türlü çalışma titizlikle yapılıyor." diye konuştu.

Arvas, kışın çığ felaketi nedeniyle büyük bir acı yaşadıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"İlçemizde bir yol çalışmamız var. Bu tamamlanırsa insanlar ilçemizin güzelliklerini görmek için gelecektir. İnanç turizmi açısından maneviyatı yüksek bir ilçe Bahçesaray. Mir Hasan'ı Veli ve Feki Teyran gibi zatlar yetişmiş. İslam aleminin her tarafına buradan ulemalar gitmiş, insanların inancına, eğitimine vesile olmuşlar. Bahçesaray'ın bir tarafı kış, bir tarafı yaz, bir tarafı da bahardır. Bunların hepsi bir arada yaşanıyor. Doğa sporları için en elverişli yerlerden biri."

"YOL AÇILIRSA YAYLACILARIN ÇİLESİ BİTECEK"

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı Bahçesaray Şantiye Şefi Abdullah Karca da ilçenin zorlu coğrafyası nedeniyle karla mücadelenin güçlükle yürütüldüğünü belirtti.

Karca, 4 günden bu yana kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede çalıştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"3-4 günlük bir çalışmayla burayı açacağız. Bu yolu kullanarak yaylaya gitmek isteyenler araçlarını kullanabilecekler. Bulunduğumuz bölgeye kadar araçlarıyla gelen yaylacılar kalan 20-25 kilometrelik yolu ya atlarıyla ya da yürüyerek gidiyorlar. Bunu günde 2-3 kez tekrarlıyorlar. Yolu açtıktan sonra araçlar yaylaya kadar gidecek ve bu çileleri de bitecek. Bahçesaray’da karla mücadele ekipleri yaz mevsimini iki ay görüyor. Özelikle bazı bölgelerde kar bitmeden tekrar kar yağıyor."

Ekskavatör operatörü Emin Uygur da "Şu an temizlediğimiz noktada kar kalınlığı 8 metre, 50-60 metre sonra bu kalınlık 13-14 metreyi buluyor. Yaylalarda hayvan besleyen insanların sıkıntı yaşamaması için bu çalışmayı yürütüyoruz." dedi.

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