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19 Haziran 2024 Çarşamba 18:41:00 - Güncelleme:19 Haziran 2024 Çarşamba 18:41:00

Van kedisinden yaş rekoru

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Van'ın önemli değerlerinden, gözlerinin biri mavi, diğeri kehribar renkli olan dünyaca ünlü Van kedilerinin koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nın en yaşlı kedisi 'Muhtar'ın 18. Yaşı kutlandı.

Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedilerin ortalama ömürlerinin 13 yıl olduğunu belirterek, diğer kediler gibi merkezde özenle bakılan bu kedinin iyi bakım şartları nedeniyle daha fazla yaşadığını söyledi.

Etiketler : Van Kedisi 18 yaş en yaşlı kedi
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