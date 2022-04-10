Van kedisinden umut doğum

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan Van kedisinin neslinin korunması ve sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Kedi villasında koruma altında tutulan, bakımları özenle yapılan Van kedileri, yeni yavrular dünyaya getirdi. Bu yıl doğum yapan 23 anne kedi ve 60 yavrusuna, özel odalarda özenle bakılıyor.