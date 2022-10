Van kedisi ışığa kavuştu

Van kedisinin kornea tahribatı nedeniyle görmeyen mavi gözü ışığa kavuştu. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde, farklı göz renklerine sahip olmasıyla bilinen 3 aylık Van kedisinin görme kaybı yaşadığı "mavi" gözü tedavi edildi. Kayseri'de doğumundan 3 ay sonra görme kaybı yaşayan, güzelliğiyle dünyaca ünlü Van kedisinin kornea tahribatı gelişen mavi renkli gözü, ERÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde ameliyat edilerek ışığa kavuşturuldu. ERÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan, 3 aylık Van kedisinin iki haftadır göz akıntısı, kaşınma ve görememe şikayetiyle sahibi tarafından hastaneye getirildiğini söyledi. Görme kaybının derecesini anlamak ve görme yetisinin kaybedilmemesi için gözün tüm tabakasını incelediklerini anlatan Atalan, klinik bulgulara ulaşarak tedavi sürecine başladıklarını belirtti. - "Korneada aşırı şekilde tahribat vardı" Atalan, Van kedisinin gözündeki rahatsızlık ve tedavi süreciyle ilgili şu bilgileri verdi: "Korneada aşırı şekilde tahribat vardı. Konjonktivit bulgusu ileri derecedeydi. Haliyle görmeyle ilgili sorunlar yaşayacağı aşikardı. Gözün korneadaki lezyonları daha çok ülserleşmeye doğru gitmiş durumdaydı. Hasta sahibinden aldığımız bilgiye göre, iki haftalık bir medikal tedavi yapılmıştı. Bir sonuç alamayınca ve medikal tedavinin devam ettirilmesine taraf olmayınca küçük çaplı bir operasyonla korneadaki tahribatın düzeltilmesini amaçladık. Ameliyat gerçekleşmeseydi ülserleşme gözün derin tabakalarına doğru giderdi. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda gözle alakalı ciddi bir enfeksiyon durumu söz konusu olur ve gözün tamamen kaybedilmesi gündeme gelirdi. Biz gözü kaybetmemek adına tıbbi bir müdahale uyguladık." Ameliyatın başarılı geçtiğini ve görme yetisinin yeniden kazandırıldığını aktaran Atalan, kedinin takibini yapacaklarını kaydetti. Atalan, Van kedilerinin Türkiye'ye has olduğuna dikkati çekerek, onların sağlıklı olmaları ve çoğalmaları için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını sözlerine ekledi. Kedinin sahibi Nuh Mehmet Yakuter ise hastane personeline teşekkür ederek, "Kedim iki gün boyunca hastanede kaldı. Şu an gözü iyi. Bir hafta sonra tekrar hastaneye kontrole götüreceğiz." dedi. Bir süre ilaç tedavisine devam edeceklerini anlatan Yakuter, kedinin sağlıklı şekilde hayatına devam edeceğini söyledi.