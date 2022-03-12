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12 Mart 2022 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:12 Mart 2022 Cumartesi 17:30:00

Van kedilerinin taç mücadelesi

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Van'da nesli tükenme tehlikesi yaşadığı için koruma altında tutulan Van kedileri, Van Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek kedi güzellik yarışmasında podyuma çıkacak.

Mavi ve kehribar renkteki göz renkleri, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşüyle kentin en önemli simgelerinden olan Van kedileri, 20 Mart'ta güzelliklerini sergileyecek.

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, merkezde yürüttükleri çalışmaların Van kedisini güzelleştirmeyle ilgili olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bizde yarışmaya katılacak yüzlerce hayvan var. Sadece hangisini seçeceğimize karar vereceğiz. Güzellikle ilgili şey şudur, kedinin aldığı emri uygulayabilme kabiliyetidir. Kedinin sakin olması, dikkatinin dağınık olmaması ve söylenen şeyleri doğru yapması önemlidir. Yüz ifadesinden, kulağına, kuyruğuna kadar her şeyine bakıyoruz. Her görenin, 'İşte bu çok güzel' diyebileceği bir hayvan olsun isteriz. Bu anlamda çok seçeneğimiz var. İşin doğrusunu isterseniz iddiamız çok yüksek. Derece alacağımızı düşünüyoruz." Bu tür organizasyonların dünyada ilgi gördüğünü dile getiren Kaya, "Uluslararası ciddiyeti olan yarışmaları mutlaka değerlendiriyoruz. Bu yarışmaların Van kedisinin ve Van'ın tanıtımına çok büyük katkısı oluyor. Dünya kedi güzellik yarışmasında birinci olduktan sonra bizim Van kedisinin fotoğrafı Avrupa'da günün fotoğrafı olarak seçildi." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : van kedisi yarışma güzellik yarışması
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