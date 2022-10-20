VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pınar Gültekin davasında karar usulden bozuldu
Endonezya'da şurupların 99 çocuğun ölümüyle bağlantılı olduğu açıklandı
Hatay'da fabrikada kazan patladı: 2 yaralı
Zelenskiy 2 bin 507 kişiyi kapsayan yaptırımları onayladı
Biden'dan, Truss'ın istifasının ardından 'müttefikliğimiz değişmeyecek' mesajı
İngiltere'de Boris Johnson başbakanlık yarışına katılabilir
AB liderlerinin enerji krizi zirvesi başladı
Tuz Gölü'nde “Kırılsın Ellerim” rüzgarı esti
BM: Libya'da 1,3 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç
İran: Azerbaycan ve Ermenistan'da yabancı güçlerin varlığına karşıyız
Kovid-19 ABD'de hamileliğe bağlı ölümlerde artışa neden oldu
Aliyev: Türkiye dünyada önemli güç merkezidir
Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü
"Ukrayna'ya askeri destek, NATO'yu bizimle çatışma durumuna yakınlaştırıyor"
"Normalleşme süreçleri en iyi şekilde değerlendirilmeli"
Ankara Valiliğinden zirai don uyarısı
Dijital dönüşümde Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirdi
Pakistan'da Türk mezunların kurduğu dernekten selzedelere 120 ton insani yardım
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı
Portekiz, İspanya ve Fransa arasında yeşil enerji koridoru kurulacak
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Zelenskiy ile telefonda görüştü
Yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin yeni düzenleme kasımda devreye giriyor
Siirt-Van arasındaki Körkandil Dağı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Japonya, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek istiyor
20 Ekim 2022 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 17:30:00

Van Kedi Villası'nda 2023 doğumları için çalışmalara başlandı

ABONE OL

DÜNYACA ünlü Van kedilerinin koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda, bu yılki doğumlar tamamlandı. Villada, 2020'de 88, 2021'de 87, bu yılın ağustos ayına kadar da 130 yavru dünyaya geldi.

DÜNYACA ünlü Van kedilerinin koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda, bu yılki doğumlar tamamlandı. Villada, 2020'de 88, 2021'de 87, bu yılın ağustos ayına kadar da 130 yavru dünyaya geldi. Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "2023 yılı için çalışmalara başladık. Kedilerin bakımları, aşıları ve sağlık kontrolleri tekrar yapılıyor. Tüm işlemler sonra da çiftleştirme çalışmalarına başlayacağız" dedi. Van'ın önemli değerlerinden, bir gözü mavi, bir gözü kehribar renkli dünyaca ünlü Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaret edilen Van kedileri, sevecen halleri ile konukların büyük ilgisini görüyor. Van kedilerinin neslinin devamı için merkezde çalışmalar özenle yürütülüyor. 2020 yılında 88, 2021'de 87, bu yılın ağustos ayına kadar ise 130 kedinin dünyaya geldiği Van Kedi Villası'nda, martta başlanan ve 3 parti şeklinde devam eden doğumlar ise bitti. Merkezdeki anne ve yavru kedileri özel odalarında özenle bakılıyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, villada doğumların senkronize bir şekilde yaptırdıklarını söyledi. Doğumların tamamlandığını belirten Kaya, "Şu anda anneler yavrularını büyütmek ile meşgul. Bizler de 2023 yılının hazırlıklarını yapıyoruz. Anneler yavrularını büyütürken, 3 ay süt veriyor. Dolayısıyla anneler çok zayıf düşüyorlar. Bir dahaki doğum için kondisyon kazanması gerekiyor. Kilo alması lazım. Bizlerde kilo alması için beslenme yaptırıyoruz. Aşılama ve gerekli takiplerini yapıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı aralık ayı sonuna kadar tamamlayıp, sonra 2023 çiftleşmelerini yapacağız" diye konuştu. Merkezde yıl içinde devam eden doğumların ardından genel bir değerlendirme yaptıklarını anlatan Kaya, her yıl daha iyiye gittiklerini aktardı. Yavru sayısının değiştiğini de kaydeden Kaya, şu ifadeleri kullandı: "Kedilerimiz çiftleştirilirken özelliklerine bakılıyor. En iyi Van kedisi özelliklerini taşıyanlar çiftleştiriliyor. Her dönem merkezimizdeki yavru sayısı değişmektedir ama bu yıl geçtiğimiz tüm yıllara göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Son değerlendirmelerimizi ise aralık ayında yapacağız. Sadece bugüne kadar ki en yüksek doğumlar olduğunu söyleyebiliriz."

Etiketler : Van Kedi Villası Van kedisi Prof. Dr. Abdullah Kaya
Genç şarkıcıya destek

Genç şarkıcıya destek
Ekranları özledim

Ekranları özledim
‘Ah Memedim' döndü

‘Ah Memedim' döndü
Şarkıcı olmak oyunculuktan kolay

Şarkıcı olmak oyunculuktan kolay
‘Medya maymunu' kavgası

‘Medya maymunu' kavgası
Bir sakıza 900 lira ödedi

Bir sakıza 900 lira ödedi
1 yıl bıyıklı gezecek

1 yıl bıyıklı gezecek
beş yıl sonra aşk yeniden

beş yıl sonra aşk yeniden
Yeni komedi ikilisi

Yeni komedi ikilisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX