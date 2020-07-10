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10 Temmuz 2020 Cuma 11:18:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 11:27:00

Van Gölü'nde batan tekneden çıkarılan ceset sayısı 16'ya çıktı

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Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 3'ünün daha cesedine ulaşıldı. Böylece ulaşılan ceset sayısı 16'ya yükseldi.

Van Gölü'nün yüzeyinde ve kıyılarda yürütülen çalışmalarda yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 3 kişinin daha cesedi bulundu.

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 3'ünün daha cesedine ulaşıldı. Böylece ulaşılan ceset sayısı 16'ya yükseldi.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çarpanak Adası açıklarında Jandarma, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla batan teknenin bulunduğu bölgede, çalışmalarını sürdürüyor.

Van Gölü'nün yüzeyinde ve kıyılarda yürütülen çalışmalarda yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 3 kişinin daha cesedi bulundu. Böylece ulaşılan ceset sayısı 16'ya yükseldi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı. 

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