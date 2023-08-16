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Van Gölü'nde acı fotoğraf: Binlerce martı öldü
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16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:02:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:02:00

Van Gölü'nde acı fotoğraf: Binlerce martı öldü

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Dev martı yuvası olarak bilinen Adır Adası'nda toplu martı ölümleri yaşandı.

Üreme zamanlarında insanların olmadığı ve kendileri için tehlike oluşturmayan güvenli yerleri tercih eden martılar, Van Gölü'ndeki adaları seçiyor. Dev martı yuvası olarak bilinen Adır Adası'nda her yıl olduğu gibi toplu martı ölümleri yaşandı.

Ancak bu yıl ölümlerin geçmiş yıllara oranla daha fazla olması bölge halkını tedirgin etti. Prof. Dr. Lokman Aslan, bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı inci kefali göçünün erken tamamlanmasına bağlı olarak martı ölümlerinin arttığını söyledi.

Etiketler : van gölü martı ölüm
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