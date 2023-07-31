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31 Temmuz 2023 Pazartesi 23:05:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 23:05:00

Valilik saat vererek uyardı: Dikkatli olun

Kaynak: AA

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Ankara Valiliği, hava sıcaklıklarındaki artış dolayısıyla, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar için 1- 6 Ağustos 2023 tarihleri süresince, 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli olunmasını istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, hava sıcaklıklarının 1-6 Ağustos'ta hissedilir derecede yükselmesinin beklendiği belirtildi.

Sıcaklıkların, bu hafta ortasından itibaren Ankara genelinde artarak, gelecek hafta başına kadar 4 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklenildiği bildirilen açıklamada, "Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların, 1- 6 Ağustos 2023 tarihleri süresince günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." uyarısı yapıldı.

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