Valilik duyurdu! Bir sonraki duyuruya kadar yasak
İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıkladı.
#İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle❄️��— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 23, 2022
⚠️Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için,
⏰Bir sonraki duyuruya kadar
⛔️motokuryelik yapılmayacak,
⛔️motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır.������ pic.twitter.com/d70yM6as8W
Vali Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:
"Kar yağışı ve oluşacak olumsuzluk nedeniyle il genelinde 24-25-26 Ocak tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak" ifadelerini kullandı."
"Kıymetli Hemşehrilerim,
İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla
Beyaz koyu onay işareti Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde
Çalar saat 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde (PAZARTESİ-SALI) 2 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."