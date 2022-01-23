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23 Ocak 2022 Pazar 22:57:00 - Güncelleme:23 Ocak 2022 Pazar 22:57:00

Valilik duyurdu! Bir sonraki duyuruya kadar yasak

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İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıkladı.

Vali Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"Kar yağışı ve oluşacak olumsuzluk nedeniyle il genelinde 24-25-26 Ocak tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak" ifadelerini kullandı."

"Kıymetli Hemşehrilerim,

İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla

Beyaz koyu onay işareti Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde

Çalar saat 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde (PAZARTESİ-SALI) 2 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Etiketler : İstanbul Vali Yerlikaya Valilik
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