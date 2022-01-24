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24 Ocak 2022 Pazartesi 23:18:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 23:18:00

Vali Yerlikaya duyurdu! Kamu personeline idari izin verildi

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle kentteki güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlilerinin yarın idari izinli olacağını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır." açıklamasında bulundu.

Etiketler : istanbul valisi Ali Yerlikaya yoğun kar yağışı
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