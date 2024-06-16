Vakit sandığından geç! Kötü anları bavula kaldıracak ve sizi mutlu edecek basit tüyolar

İLK ÖNCE DİLİNİZİ GEVŞETİN

Bir duruma canı sıkılınca içinden konuşanlardan mısınız? Eğer sık sık tekrar yapıyorsanız dilinizi ağzınızın içinde gevşetmeyi deneyin. Uzmanlar, bu taktikle kafanızdaki kısır döngüden kurtulabileceğinizi söylüyor.

ENSEYE BUZ

Eski Çin sakinleştirici tekniklerinden biri olan buzun çok işe yaradığını söyleyebiliriz. Eğer baş ağrıları, uykusuzluk ve ruh hali kötülüğü çekiyorsanız boynunuzun tam ortasına bir buz küpü yerleştirmenizi öneririz.

DİLE TUZ

Kaygılarınız çok ve artık hayatınızı etkiliyorsa çözümü çok basit! Bu küçük numara sizi kaygılarınızdan uzaklaştırabilir ve duyularınızı harekete geçirerek sizi topraklayabilir. Dilinize biraz tuz sürün ve gevşeyin. Birde bol bol su içmeyi aman ihmal etmeyin.

TOPRAKLA OYNAYIN

Ruh halini iyileştirmek için en etkili yöntemlerden biri de topraktır. Mutlu olmak için biraz elinizi kirletmeniz gerekiyor. Araştırmacılar, toprakta bulunan 'dost' bir bakterinin, beyin hücrelerini, antidepresanlarla benzer etkiye sahip olan kimyasal serotonini üretmeye teşvik ettiğini keşfetti.

BİRAZ ÇİKOLATA

Birazcık çikolata yemenin kime zararı olabilir ki... Çikolatadaki antioksidan sizi mutlu eden ve memnun eden kimyasallar olan endorfin ve serotoninin bir karışımını üretir