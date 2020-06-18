Vaka sayılarının arttığı camilerden uyarı anonslarının yapıldığı Adana'da inanılmaz görüntü
Normalleşme süreciyle vaka sayılarının arttığı Adana'da, maske ve mesafe tedbirlerine uymayan vatandaşlar restoran önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrası birçok ilde olduğu gibi Adana'da da vaka sayıları artıyor.
DHA'nın aktardığına göre Adana Valiliği, maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı takdirde kent genelinde ek tedbirler alınacağını duyurdu.
CAMİLERDEN ANONSLAR YAPILIYOR
Kentin birçok noktasında camilerden vatandaşlara tedbirlere uyulması konusunda anonslar yapılmasına rağmen akılalmaz görüntüler gelmeye devam ediyor.
Merkez Seyhan ilçesinde bugün çekilen görüntülerde, bazı kişilerin restoran önlerinde maskesiz ve mesafesiz kuyruklar oluşturduğu görüldü.
- Vaka sayılarının arttığı camilerden uyarı anonslarının yapıldığı Adana'da inanılmaz görüntü
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