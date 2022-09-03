Üzüm bağları eğitimli köpeklere emanet

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün başkenti Manisa'da üzüm üreticileri 1 yıllık zorlu bir emeğin ardından üzümlerini hasat etmeye başladı. Hasat edilen üzümler kurutulmak üzere sergilere serilirken, zaman zaman hırsızların da hedefi haline geliyor. Özellikle gece saatlerinde üzüm sergilerindeki kurutulmuş üzümleri çalan hırsızlar, çiftçilerin de bir yıllık alın terlerini de alıp götürüyor. Bir yıllık emeklerini hırsızlara kaptırmamak için sergilerin başında nöbet tutan çiftçilere yardımcı olmak için harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı "Can Yoldaşım" projesini başlattı.



Hem koruyor hem arkadaşlık ediyor

Manisa'da barınağa bırakılan köpekler Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından hem insanlarla ilişkilerini güçlendirmesi hem de koruma görevini yürütmesi amacıyla eğitimden geçiriliyor. Farklı koku ve seslere karşı duyarlılık eğitimleri alan köpekler daha sonra isteyen çiftçilere sahiplendiriliyor. İlk haftalarda bölgeyi tanıma sürecinden geçen köpekler daha sonra hem geceleri üzüm bağlarında nöbet bekleyen çiftçilere arkadaş oluyor hem de koruma görevini yürütüyor. Öte yandan proje ile barınaktaki köpekler rehabilite edilirken, çiftçilere sahiplendirilerek yeni bir yuvaya da kavuşmaları sağlanıyor.

Ayrıca köpeklerin sahiplendirilme sürecinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı görevlileri de sahiplenmek isteyen çiftçilerle birebir diyaloğa girerek, sahiplenmek isteyen çiftçilerin köpek bakımlarına uygunluğunu değerlendiriyor. Köpek sahiplendirilen çiftçilere mama ve kulübe desteği de sağlanıyor.

"Geçmişte silahla mahsulün başında beklerdik, şimdi gerek kalmadı"

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çiftçilik yapan Ramazan Ersoy, proje çerçevesinde köpek sahiplendiğini ve kendilerine büyük destek sağladığını belirterek "Buralarda hırsızlık yoğun oluyor. Kuru üzümleri çalıyorlar. Her zaman da başında bekleyemiyorsunuz. Oğlum da 'barınağa başvuralım' dedi. Geceleri sese karşı duyarlı bir köpeklerin olduğunu söylediler. Caydırıcı özelliği olsun diye köpeğimizi aldık. Akşamları hava kararınca köpek harekete geçiyor. Bize destek oluyor. Daha önce köpeğimiz vardı ama akşamları kafasına göre çekip gidiyordu. Bu köpekler eğitimli olduğu için daha duyarlı oluyor. Biz gün battıktan, akşam yemeğini yedikten sonra silahla başını sabaha kadar beklerdik mahsulümüzün. Şimdi köpek olunca gerek kalmadı" dedi.

"Hem yuva sahibi oluyor hem de mahsulü koruyor"

Köpeklerin hep yuva sahibi olduklarını hem de çiftçilerin mahsullerini korumaya yardımcı olduklarını belirten Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, "Köpek eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak iki farklı alanda görev yapıyoruz. Birincisi yangın tespit ve arama kurtarma köpeği gibi teknik sınıflarda köpek yetiştiriyoruz. Aynı zamanda da sosyal projelerde de yer alıyoruz. 'Can dostum' ile başladığımız projeyi 'Can yoldaşım' projesiyle devam ettiriyoruz. Manisa Ovası da bilindiği gibi dağlarından yağ ovalarından bal akan bir ova. Bu sebeple çiftçi dostlarımıza, ağabeylerimize yardımcı olsun arkadaşlık yapması amacıyla barınağımıza bırakılan köpekleri bir süre eğitimden geçirdikten sonra tekrardan çiftçilerimize yardımcı olması amacıyla onlara sahiplendiriyoruz. Hem onlar yeni yuva sahibi oluyor aynı zamanda da çiftçilerimizin mahsulünün güvenliğini sağlamış oluyorlar" diye konuştu.

Köpeklerin 2 aylık eğitim sürecinden geçtiğini belirten Doğru, "Öncelikle barınaktaki köpeklerimiz olduğu için insanlara olan güvenini kazanması ve arkadaşlık bağını kurması için ilk 2 ay terapi eğitimi uyguluyoruz. Daha sonraki süreçte de güvenlik eğitimi veriyoruz. Özellikle farklı kokulara duyarlı eğitim sürecinden geçiyorlar. Daha sonrasında da çiftçilerimize veriyoruz. İlk birkaç hafta bölgeyi tanıyorlar. Daha sonra da aktif olarak çiftçilerimizin yanında yer alıyorlar" dedi.

Projeye çiftçilerden yoğun talep olduğunu söyleyen Doğru, "Proje başladıktan sonra çiftçilerimizden yoğun bir talep oldu. Onlar da bu projeye olumlu yaklaştılar. İlerleyen günlerde de talep doğrultusunda köpeklerimizi sahiplendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.