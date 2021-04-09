Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 9 Nisan

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):



İş hayatınızla ilgili önemli bir hayalinizi gerçekleştirmek üzeresiniz. Önemli bir hakkınızı alma ve sözleşmeler yapmak, eğitim sürecini başarılı bir şekilde tamamlama veya yurtdışı imkanları için şanslı ve yükselişe geçen bir döngü sizinle birlikte olacak. Aşk ve sevgi konularında ikinci şans veya beraberliğiniz bulunuyorsa evlilik ve çocuk konuları gündeminizde olacak. Uzunca zamandır hiç bu kadar şanslı hissetmemiştiniz kendinizi. Parasal konularda harcamalarınızı biraz dengelemeniz ilerleyen zamanlarda sizi rahatlatacaktır. Diyet yapmak isteyenler beslenme şeklini bu Yeniay ile birlikte değiştirebilir.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Kalbinizi koyduğunuz ilişkinizde yeni bir döngünün içerisinde olabilirsiniz. Özellikle yuva kurmak isteyenler ve ilişkisinde aileler tarafından sıkıntı yaşayanlar için onları şaşırtacak yeni bir sürecin içerisine girebilirler ve evlilik aşamasında hız kazanabilirler. Dış görüşünüzün değişeceği, önemli bir tedaviden yanıt göreceğiniz bir döngü. Eğer ki kilo problemi veya vucudunuzda kusurlu bulduğunuz bölgeler hakkında henüz tedaviye başlamadıysanız ayın 22 sinden sonra tedavi olabilir, estetik operasyonlar geçirebilirsiniz. İş hayatınızda sizi ileriye taşıyacak kişiler ile tanışabilir ve yeni projelere başlayabilirsiniz. Kalbi boş olan Boğa burçları iş yerinde kendinden üst pozisyondaki birilerinin ona olan ilgisini farkedebilir ve yeni bir aşka merhaba diyebilir. Bu kişi her kimse sizi kadersel anlamda değişim ve dönüşüme götürecek gibi görünüyor.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Hayatınız boyunca yaptığınız iyiliklerin karşılığını alacağınız bir döngünün içerisindesiniz. İlahi kaynak adeta sesinizi duyuyor ve hayatınızda şuan her ne oluyorsa bilin ki sizi yukarıya taşımak için. İlişkilerde ikinci bir şansı yakalayacağınız nadir zaman döngülerinden birini yaşıyor olabilirsiniz. Bu döngüde tanışacağınız kişiler arasında belki de ikinci evliliğinizi yapacağınız biri ile yollarınız kesişmiştir kimbilir. Evli olan İkizler burcu çocuk sahibi olabilir. Beraberliğinizdeki kişinin ailesinden destek göreceğiniz ve yakınlaşacağınız bir sürecin içindesiniz. Bazı İkizler burcu sürpiz bir şekilde ev sahibi olacakları döngünün içine girerken, bir kısmı için yurtdışı projeleri ve eğitim fırsatları ile başka şehir veya ülkelere yerleşme döngüsü içinde olacaklar.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Emeklilik hakkı, iş değiştirme ile elinize toplu para geçmesi, kardeşler arası önemli bir mirasın paylaşılması veya eşinizin sahip olacağı yüklü bir para ile yeni bir yatırım yapma kararı alabilirsiniz. Kardeşler arasında küslük varsa, özellikle üvey kardeşler arasında barışmalar yaşanabilir. Kısa bir yolculuk yapmak, yaşadığınız çevreden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Yeni bir eğitim alarak, hobiden para kazanacağınız bir süreci başlatabilir veya eğitim konusunda isminizi duyurabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile yakınlığınız her zamankinden daha fazla ve romantik bir aşama katederken, bekar olanlar sürpriz evlilik tekliflerine hazırlıklı olsun derim.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Sürpriz bir şekilde evlilik kararı alabilir, evlilik hazırlığı aşamasındaysanız artık uzamasını istemeyip yıldırım nikahı kıyabilirsiniz. Kalbi boş olan Aslan burçları dostları aracılığıyla yeni biri ile tanışabilirler. Para kazandırabilecek önemli iş bağlantıları ve ortaklık teklifleri kapınızı çalabilir. Zarar veren bir ortaklığın içindeyseniz bireysel kalmayı da tercih edebilir ve bereketinizi çoğaltabilirsiniz. İş hayatınız içerisinde size zarar vermek isteyen kişilere karşı biraz dikkatli ve temkin olmalısınız.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Çevrenizdeki kişilere görünmeyen diğer yüzünüzü göstereceksiniz. Sizi yoran ve belirsiz vaadlerle yolunuza çıkan her ne varsa dur diyeceğiniz önemli bir Yeniay. Kalbinizi kıran dostluklar, hakkınızı teslim etmeyen kişiler ile yüzleşmeler kapınızda. Kariyer konusunda hızlı atılım yapacağınız kişiler ile yeni anlaşmalar yapmak üzere olabilirsiniz. Kalbi boş olan Başak burçları sürpiz beraberliklere başlayabilir. Ev satın almak isteyenler kelepir fiyatlara ev satın alabilir, önemli bir mirastan hak alabilirler.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Beklenmedik bir hamilelikle birlikte hayatınız değişebilir. Bekar olanlar küs olduğunuz eski sevgiliniz ile buluşma ve toparlanma sürecine girerken, yeni sürpriz tanışmalara da hazırlıklı olmalısınız. İş hayatınızda belirsizlik yaşayan Terazi burçları önümüzdeki 15 günlük süreç içerisinde yeni bir iş fırsatı ile karşılaşabilir ve imza atabilir. Taşınma ve geniş bir ev hayali kuranlar için içinize sinen bir ev sizinle birlikte olacak. Hem ruhunuzun hem de kendinize maddi manevi çok iyi gelecek bir sürecin içersindesiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

İlişkinizdeki sorunları büyütebileceğiniz yeni bir sürecin içerisindesiniz. Sakinliğinizi korumazsanız geri dönüşü olmayan ayrılıklar ve kopuşlar ortaya çıkabilir. Arka planda ajanlık yaptığınız pek çok konunun gerçek yüzünü merak ederken, bu konuların aslında neresindeydiniz? Hırsınızdan mı yoksa hakkınızı aramaktan mı kaynaklanıyor merakınız, tespit etmenizi önerebilirim. Yeni tanıdığınız kişi mi bitmek üzere olduğunuz beraberliğiniz mi? Flörtöz olan yapınızla dikkatleri üzerinizde topladığınız bir döngünün içerisindesiniz. Hayat sizi bu Yeniay ile birlikte pek çok konuda tamam mı devam mı dedirtecek gibi görünüyor. Kariyer konusunda hızlı adımlar atarken, bunların meyvesinin bir kısmını önümüzdeki ay, bir kısmını da Eylül ayında yaşayacaksınız.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Yeni projelere imza atabilir, önemli bir eğitimi tamamlama sürecine girebilirsiniz. İlmek ilmek emek verdiğiniz ne varsa hakkınızın size teslim edildiği bir sürecin içerisinde olacaksınız. Maddi anlamda uluslarası iş imkanları, medya bağlantıları ve isminizi duyuracağınız yeni teklifler sizinle birlikte olacak. Kalbi boş olan Yay burçları arkadaşları, veya internet aracılığıyla tanışacakları sürpiz kişiler ile beraberliğe başlayababilir ancak akılları eski beraberliklerinde olabilir. Ruhunuz ve düşünceleriniz arasındaki tutarsızlığı dengeleyebilir ve karar verebilirseniz şansınızı değerlendirebilirsiniz. Sürpriz hediyeler kapıda.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Parasal konularda umulmadık şans ve fırsatlar sizinle birlikte olacak. Sürpiz bir şekilde bir yatırım yapma kararı alabilir veya mevcut bir borcu bitirme sürecine girmiş olabilirsiniz. Eşinizin maddi anlamdaki gelişimi de sizi mutlu ediyor olabilir. Sevdiğiniz kişi ile her zamankinden daha farklı bir şekilde yakın olacağınız ve değer göreceğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız. Aile büyükleri ve yakın akrabalardan duyacağınız haberler ve manipülasyonları dikkate almazsak şanslı bir sürecin içerisindesiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Kendinizi göstereceğiniz ve tüm dikkatleri üzerinizde toplayacağınız bir sürecin içerisindesiniz. Önemli bir iş mulakatı veya uluslararası projelerde isminizden söz ettirebilirsiniz. Yapacağınız tüm atılımlar sizi ileriye götürecek. Estetik ve medikal operasyonlar yaptırararak güzelliğinize güzellik katabilirsiniz. Medikal operasyonlardan bir kısmı cerrahi obezite operasyonları olabilir ve dış görünüşü değişebilir. Haritanızda retro gezegenler bulunuyorsa retro dönemini, eğer bulunmuyorsa ayın 22 sinden sonraki döngüsünü değerlendirebilirsiniz. Bazı Kova burçları sürpiz hamilelikler yaşayabilir, bir kısmı ise hayalindeki eve sahip olacaksınız.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bulunduğunuz çevrede isminizden söz ettireceğiniz yeni bir sürecin içerisindesiniz. Sürpiz bir şekilde taşınma kararı alabilirsiniz. Hiç aklınızda olmayan bir paranın elinize geçmesi ile rahatlayabilirsiniz. Evliliğiniz içerisinde yeni bir döneme merhaba diyebilirsiniz. Bu bir bebek ile olabilecekken, ikili ilişkinizde yaşadığınız belirsiz olan döngülerin netliğe kazanma süreci de olabilir. Eşiniz önemli bir tayin görebilir veya değiştirdiği iş döngüsü ile size daha fazla zaman ayırabilir. Ruhsal anlamda kendinizi çok daha iyi hissedeceğiniz bir sürecin içerisindeyken, hayallerinizin gerçeğe dönüşeceği kapılar açılmak üzere. Ancak düşüncelerinize ve niyetlerinize çok dikkat edin, bu döngü ile hayatınıza pek çok güzelliği çekebilir veya korkularınızı bilinçsiz bir şekilde yaşayabilirsiniz. İlahi kaynaktan size sunulacak olan rüyalar ve eş zamanlıkları not alabilirseniz ilerleyen yıllarda yaşayacağınız pek çok deneyim hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.