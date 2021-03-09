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09 Mart 2021 Salı 07:59:00 - Güncelleme:09 Mart 2021 Salı 07:59:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 9 Mart

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 8 Mart Pazartesi günlük burç yorumları: Balık sevdiği kişiyle hayatın tadını çıkartacak. Kova duyduğu her şeye inanıp moralini bozmamalı. Oğlak gizli düşmanlıkları fark edip tedbir alabilir. Yay, kalbinin sahibini her an bulabilir. İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla bugünkü burç yorumlarının tamamı...

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 8 Mart Pazartesi günlük burç yorumları: Balık sevdiği kişiyle hayatın tadını çıkartacak. Kova duyduğu her şeye inanıp moralini bozmamalı. Oğlak gizli düşmanlıkları fark edip tedbir alabilir. Yay, kalbinin sahibini her an bulabilir. İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla bugünkü burç yorumlarının tamamı...

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Ruhsal dünyanızda mutlu olabileceğiniz güzellikler ile güne başlayacaksınız. Sevdiğiniz kişiden destek alırken, maddi kaynaklarınızla ilgili yeni çözüm yollarını keşfedeceksiniz. Gün içerisinde dikkat etmeniz gereken alt enerji ise olası kazalara açıksınız. Kapalı alanlarda dikkatsizlik sonucu kazalar yaşayabilirsiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Uzunca süredir bu kadar iyi hissetmediğiniz bir döngüden geçiyorsunuz. Sevdiğiniz kişi ile hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilecek güzellikler bugün karşınıza çıkabilir. İş hayatınızdaki bazı problemleri rafa kaldırırken, yeni bir iş koluna atılmayı düşünebilirsiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Sağlığınızı toparlamanın mutluluğunu yaşarken, iş hayatınızdaki bazı hayal ettiğiniz projelerin bugün size sunulacağı enerjiler ile güne başlayacaksınız. Günün dikkat edilmesi gereken enerjisi evinizin içinde kıymet verdiğiniz eşyalarınızın kaybolması veya para kayıpları olabilir. Güvenmediğiniz kişiler ile bugün evinizde görüşmeyiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Sevdiğiniz kişi ile merhamet ve sevginin kıymetini bileceğiniz bir gündesiniz. Uzunca zamandır sırtınıza yük gelen pek çok konuyu aşmaya hazırlandığınız günlerden geçiyorsunuz. Hayallerinizi gerçekleştirmenin çok da zor olmadığını görmenin mutluluğunu yaşarken, günün dikkat edilmesi gereken enerjisi iş hayatınızdaki bazı karışıklıklar ve prosedürlere karşı dikkatli olunuz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Eşiniz ile daha fazla zaman geçirdiğiniz bir döngüdesiniz. Evinizin içinde çok daha fazla vakit geçirmek sizi çok mutlu etsede, arkadaşlarınız sesinizi duyamamaktan dolayı size sıkıntı yaratıyor olabilir. Finansal kaynaklar yavaş yavaş toparlanmaya başlasada, borçlanmamaya özen göstermelisiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Yakın arkadaşlarınızdan destek alacaksınız. Sevdiğiniz kişi ile düşüncesel anlamda kalplerinizin bir olması sizi çok mutlu ediyor. Günün dikkat edilmesi gereken yanı dikkatinizi toplamalısınız. Trafikte yaşayacağınız dikkatsizlikler sonucu ufak kazalar ve olası araç masrafları olabilir.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Kalbi boş olan Terazi burçları bugun hayalinde aradığı aşkı bulabileceği kişiler ile karşılaşabilir. Evli ve çocuklu olanlar çocuklarından yana mutlu olacağı güzellikleri yaşayabilirler. Parasal kaynaklarla ilgili kandırılma ve yanlış adım atılırsa para kayıplarının olabileceği bir gün. Finansal kararlar vermeden önce dikkatli olmalısınız.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Sevdiğiniz kişiler ile konuşmalarınızdaki olumsuz yaklaşımlar ve sabit fikirliliğiniz başkalarının canını yakabilir aman dikkat ediniz. Evinizin içinde daha dengede olacağınız bir gün geçiriyorsunuz. Önemli bir sağlık probleminiz bulunuyorsa bugün biraz canınız yanabilir ama bir iki güne kadar toparlayacaksınız, merak etmeyiniz.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Arkadaş ortamınızda sizin yardımınıza ihtiyacı olan bazı dostlarınız bugün sizi arayabilir. Manevi anlamda vereceğiniz destekler sonucunda dostluk bağlarınız artacak. Hayal kurduğunuz bir projenin bugün olumsuz sonuçları ile karşılaşabilirsiniz. Önümüzdeki bir kaç gün içinde daha güzel geri dönüşler alacağınız yeni projelere kalbinizi açabilirsiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Sevdiğiniz kişiden beklediğiniz değeri görmek sizi çok mutlu ediyor. Kalp kırgınlıklarınızı kenara attığınız günlerden geçiyorsunuz. Günün dikkat edilmesi gereken enerjisi iş hayatınızdaki bazı çalışma arkadaşlarınıza karşı dikkatli olmalısınız. Size zarar verebilecek projeler ve planlar içerisinde olabilirler, aman dikkat.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Eşiniz ya da sevdiğiniz kişinin ailesi ile gün içerisinde tartışmaktan kaçınmalısınız. Duyduğunuz haberler sinir sisteminizi zorluyor olabilir. Maddi anlamda artan gelir kaynaklarınız hakkında pek çok kişinin eleştirisel yaklaşımı sizi yoruyor olabilir.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Güne başlarken ruhsal anlamda gelen yardımların sizinle olduğunu hissetmenin mutluluğu paha biçilmez. Bugün sezgilerinize ve size gönderilen eş zamanlıklara güvenebilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile hayatın içindeki pek çok güzellikleri paylaşmanın sevincini yaşarken, görmezden geldiğiniz sizden haz etmeyen kişilere karşı dikkatli olunuz.

Etiketler : burçlar burç yorumları 9 mart günlük burç yorumları özlem recep
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