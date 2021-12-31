Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 31 Aralık

KOÇ: AŞKTAN YANA YÜZÜNÜN GÜLECEĞİ BİR DÖNEMDE

AKREP: ÇEVRESİNDEKİ KİŞİLERİN ELEŞTİRİLERİNE KULAK TIKAMALI

TERAZİ: KALBİ BOŞ OLANLAR GÜÇLÜ BİR EŞ ADAYIYLA TANIŞABİLİR

KOVA: ALACAĞI YARDIMLAR SAYESİNDE KARİYERDE YÜKSELİYOR

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Uzunca süredir hem fiziksel hem de ruhsal manada çok gerildiniz. Ruhsal dünyanızda bir aydınlanma başlayacak. Ummadığınız parasal kaynaklara ulaşabilecek yeni projeler kapıda gözüküyor. Eşiniz ile aranızdaki uyum yavaş yavaş eski günlerdeki halinize dönmeye başlamak üzere. Bazı özel konularla alakalı akıl karışıklığı yaşadığınız bir süreç içerisinden geçtiyseniz şimdi karar verme zamanı.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Kendinize özen göstermeli, beslenmenize ve yardımcı ek gıdalar almaya özen göstermelisiniz. Kalbi boş olan Boğa burçları önümüzdeki günlerde aşka hazırlansın. Hayatında sevdiği kişi olan Boğalar ise eşlerinden alacakları destek ile oldukça mutlu olacaklar.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Bugün yorgun enerjiler ile güne başlamış olabilirsiniz. Güne derin bir nefes alarak başlamanız ve sevdiğiniz kişiden alacağınız destekler yüzünüzü güldürecek. Yeni iş teklifleri kapıda, o güzel enerjinize ihtiyacınız olacak. Dolayısıyla günü mümkün olduğunca dinlenerek geçirmek sizi toparlayacaktır.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Aşk ve sevgi konularında kendinizi çok şanslı hissedeceğiniz bir gün. Uzunca süredir çocukları ile görüşemeyenler bugün itibariyle kavuşacakları bir gün. Arkadaşlardan yana ani biten giden dostlukların yanında sağlam güvenebildiğiniz kişilerin olması sizi yüreklendiriyor.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Yeni bir haneye taşınmak için adım atabilirsiniz. Uzunca süredir içsel sıkıntı yaratan pek çok konunun aydınlığa ulaşacağı güzel enerjiler sizinle birlikte. Yeni iş teklifleri, plan ve projeler sizinle birlikte olacak. Yavaş ama kararlı adımlarla yükselişe geçeceğiniz enerjiler sizinle birlikte olacak.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Elinize sürpriz paralar geçebilir. Aşk ve ilişkilerde sürpriz flörtler ve beraberliklere kapınızı açabilirsiniz. Umulmadık projeler kapınızı çalmak üzere, enerjinizi toparlamalı ve ses getireceğiniz günlerin tadını çıkarmalısınız.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Yorgun enerjiler ile güne başlamış olabilirsiniz. Gün içerisinde uzunca süredir değersizlik gördüğünüz pek çok kişiden sürpriz telefonlar ve haberler sizinle birlikte olacak. Sevdiğiniz kişi ile birlikteliğinizde yeni bir döneme geçmeye hazırlanabilirsiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün sizin için yeni bir gün başlıyor. Uzunca süredir problem yaşadığınız hangi konu var ise şimdi çözüme ulaşma ve mutluluğu yakalama vakti. Yer değişikliği yapmak isteyen Akrep burçları gün içerisinde yeni bir ev bulabilir. Sevdiğiniz kişilerden destek alacaksınız.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Hayallerinize ulaşmak için niyet edebilirsiniz. Dileklerinizin kabulü için dua edebilirsiniz. Sevdiğiniz kişinin desteğini almak sizi çok mutlu ederken, değer görmenin sevincini yaşayacaksınız. Kalabalık toplulukların arasından tanışacağınız yeni bir arkadaşınız ileride sizi hayallerinize ulaştıracak cinsten. Yeni arkadaşlıklara ön yargılarınızı kırarak başlayabilirsiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Aile büyüklerinizin desteğini alırken kalbinizin üzerinden büyük bir yükün kalktığını hissedeceksiniz. İş hayatınızı değiştirmek istiyorsanız bugün iş başvuruları yapabilirsiniz. Gün içerisinde uzun süredir haber alamadığınız dostlarınızdan haber alabilir ve sevinç yaşayabilirsiniz. Kendinizi yıprattığınız pek çok konunun geride kalacağı güzellikler önümüzdeki günlerde sizinle birlikte olacak, birazcık sabır.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bugün uzunca süredir hayal ettiğiniz pek çok konunun çözüme ulaşacağı enerjiler sizinle birlikte olacak. Kısa ya da uzak seyahatler aniden gündeminizde olacak. Mahkeme ve vatandaşlık prosedürlerinizle ilgili başvurularınızı bugün itibariyle yapabilir ve güzel gelişmeleri deneyimleyebilirsiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Ruhsal manada tek başınıza kaldığınızı düşündüğünüz günlerden geçerken bir anda mucizelerin sizinle birlikte olduğunu keşfedeceksiniz. Yaşayacağınız eş zamanlıkları bugün not almalısınız. Hayatınızdaki pek çok problemin çözümü bu eş zamanlıkların takibi ile neticelenebilir. Uzunca süredir kalbi boş olan Balıklar, sürpriz aşklara bugün yelken açabilir.