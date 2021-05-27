Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 27 Mayıs

KOÇ: SEVDİĞİNİN SÖZLERİNE KULAK VEREREK KARLI ÇIKABİLİR

TERAZİ: SORUNLARIN KENDİLİĞİNDEN ÇÖZÜME KAVUŞTUĞU BİR GÜN

AKREP: UMULMADIK YERLERDEN PARA AKIŞI OLMASI MUHTEMEL

BAŞAK: KENDİSİNİ HER KONUDA ŞANSLI VE HUZURLU HİSSEDECEK

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

İçinizdeki çıkmaz duygular bugün itibariyle aniden özgürleşmeye başlayacak. Haksızlığa uğradığınız pek çok konu zihninizden geçerken bundan sonra buna izin vermeyeceğinizi kendinize fısıldadığınızı duyar gibiyim. Kendi kendinizi eleştirmeden, yaşadığınız tüm konuların size geliştirmek için olduğunu farkedip yola devam etmek günü kurtarıcı nitelikte olacaktır.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Açık düşmanlıklara ve haksızlıklara oldukça açık bir gündesiniz. Kimseye katlanmayı artık tercih etmeyeceksiniz. İlişkilerinizde önce kendinizi düşünen bir yapı sergileyip, kararlarınızı yargılamalarına izin vermeyeceksiniz. Kalbi boş olan Boğa burçları kaderde yazılı olan sürpiz birlikteliklere başlayabilir veya tesadüf karşılaşmalar yaşayabilir.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

İçinizdeki özgürlüğe düşkün yanınız ilişkilerinizde açığa çıkıyor. Arkadaş ortamlarınızdaki bazı kişiler bugün sizi eleştirecek sözcüklerle canınızı sıkabilir. Umursamaz tavırlarınız dikkat çekerken, iş hayatınızdaki plan ve projelere kanalize olmanız sizi çekemeyenlerin ciddi canlarını sıkabilir.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Sevdiğiniz kişi mi projeleriniz mi? İkili ilişkinizdeki kendi bireyselliğinize düşkün tavırlarınız beraberliğinizde sıkıntılara sebebiyet verebilir. Yöneticilerinizden alacağınız eleştiriler sebebiyle projelerinize odaklanmanız gerekse de iletişimdeki merhametli tutumunuz günü kurtarıcı olabilir.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Aile bireylerinin rahatsızlığı bugün artabilir. Sevdiğiniz dostlarınızdan ve eşinizden alacağınız destek sizi çok mutlu edecek. Bu gece psişik rüyalar görmeniz ve ilahi yardımların size nasıl akacağını fark edeceğiniz pek çok eş zamanlıklar yaşayabilirsiniz. Gelen işaretlerin anlamlarını önemsemeyi ihmal etmeyiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Olası kazalara ve zihninizin içindeki kötücül düşüncelere çok açıksınız. Korunmanız için meditasyon ve dua önerebilirim. Sevdiğiniz kişi ve kendi aile büyükleriniz arasında kalabileceğiniz enerjiler söz konusu. Bir kaç gün daha gerginlik yaşasanız da kendi içinizdeki ruhsal dünyanızla ilgilenmeniz ve akışta kalmanız sizi iyi hissettirecek.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Kalbi boş Terazi burçları yeni bir aşka yelken açmak için fırsat ve kısmetleri görünüyor. İş hayatınızda çalışma arkadaşlarınızın gizli eleştirileri ile karşı karşıya kalsanız da kalbinizdeki aşkın tadını çıkarmayı tercih edeceksiniz. Kısa süre içerisinde belki sürpriz bir nikah olabilir kimbilir.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün olası kazalara ve sıkıntılara çok açıksınız. Haksızlığa uğrayacağınız açık enerjiler sizinle birlikteyken ilahi anlamda alacağınız destek muazzam. Uzunca süredir sıkıntı yaşadığınız her türlü konudan krizli bir şekilde kurtulsanız da biten giden ne varsa hayrınıza olan bir gün.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

İş hayatınızdaki gerginliklerin yavaş yavaş toparlandığını görmek sizi mutlu ediyor. İç dünyanızda uzunca süredir yaşadığınız yalnızlık bugün itibariyle bitiyor ve eski olan ne varsa arınıyorsunuz. Olası aşklar kapıda, belki de bu aşk evliliğe gidebilir, hazırlıklı olun derim.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Kalbi boş olanlar uzun zamandır yaşadıkları flörtleri bugün itibariyle sonuçlandırmayı ve açık bir dil ile kendilerini ifade etmeyi tercih edebilir. İç dünyanızda yaşadığınız aydınlanmanın sonucunda artık içinizde olan özgür yanınız aktifleşiyor ve muazzam bir enerji ile hayatta almak istediğiniz ne varsa cesaretiniz artıyor.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Finansal anlamda yaşayacağınız rahatlık içinize su serpecek. Hukuksal anlamda olumsuz çekişmeli bir dönem geçiriyor olabilirsiniz ama kazançlı çıkacağınızı söyleyebilirim. Bu dönem özgürleştiğiniz ne varsa önümüzdeki günlerde kadersel bağlantılarınız olacak olan yeni güzelliklere kapı açıyor olabilir, kendinizi üzmeyiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Uzun soluklu gerçekleştireceğiniz projeleriniz için destek gördüğünüz bir gündesiniz. Aile büyüklerinizden alacağınız destek sizi çok mutlu edecek. Yeni aile kurmak isteyenler bu döngü ile ailelerine beraberliklerini farklı bir adıma taşımak istediklerini açıklayabilirler. Evliliği olanlar için ise eşinizden gelecek sürpriz hediyelere hazırlıklı olun derim.