Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 27 Ağustos

BOĞA: HAYATIN TADINI ÇIKARACAĞI SIRADIŞI BİR GÜN OLABİLİR

İKİZLER: POPÜLERLİĞİNİN ARTACAĞI GÜÇLÜ BİR ENERJİ İÇERİSİNDE

OĞLAK: SÜRPRİZ OLAYLARLA KENDİNİ DEĞERLİ VE ÖZEL HİSSEDECEK

YAY: BEKLEDİĞİ, YÜREĞİNİ HOPLATACAK GÜZEL HABERLER KAPISINDA

Koç Burcu: Uzak seyahatlere çıkma planları yapmak için güzel bir gün. Hayalinizde gerçekleşmesini istediğiniz aşk, iş, evlilik gibi pek çok konu hakkında ilahi bir yardım sizinle birlikte olacak. Hafta içinde beraberliğinizde, arkadaşlık ilişkilerinizde gergin enerjiler yaşadıysanız bugün itibariyle aranızdaki sıkıntıları toparlayacaksınız. Parasal gelir kapıları sizin için aralanıyor, keyfini çıkarın derim.

Boğa Burcu: Hayatın tadını çıkaracağınız şahane bir gün. Sürpriz gelişmelere kalbinizi açın derim. Beraberliğinizde mutluluğu deneyimlerken, sürpriz kararlar vermeniz, belki de evlilik aşamasına gelmeniz muhtemel. Evliliği olanlar ise bebek sahibi olmakla ilgili düşünceler içine girecek gibi görünüyor. Kalbi yalnız olanlar ise üzülmesin gökyüzü her an karşınıza niyeti ciddi birini getirebilir.

İkizler Burcu: Mutluluğunuzu artıracak yeni bir gayrimenkul alımı veya kiralama yapmak için girişimlerde bulunabilirsiniz. Çevreniz tarafından ciddi bir popülerite sağlayacağınız güzel bir günden geçerken, pek çok kişi sizin isminizi konuşuyor olacak. Maddi anlamda gelir kapılarınız açılıyor. Borsa, dijital paradan elinize geçecek olan karlar söz konusu olmakla birlikte, hobinizi işe dönüştürebilirsiniz.

Yengeç Burcu: Beraberliğinizde birbirinize daha fazla vakit ayıracak özel bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Kalbi boş olanlar bu akşam itibariyle sürpiz kişilerle tanışabilir. Bugün dileklerinizi sesli söyleyin ve eş zamanlıkları takip edin, gökyüzü sizin yanınızda.

Aslan Burcu: Kariyerinizde başarılı bir projeye imza atmak üzeresiniz. Yöneticilerinizden destek görmenin yanı sıra maddi anlamda da büyük bir başarı sizinle birlikte olacak gibi görünüyor. Beraberliğinizde evlilik aşamasındaysanız gayrimenkul alma süreci yaşayabilir ve mutluluğunuza mutluluk katabilirsiniz. Aşk ve sevgi konularında gökyüzü sizden yana, biten giden beraberlikleriniz bulunuyorsa yeni kişiler karşınıza çıkmak üzere.

Başak Burcu: Uzak seyahat planlarınız bulunuyorsa gün içerisinde keyifli aksiyonlar alabilir ve günü dinlenerek geçirebilirsiniz. Uzunca zamandır yorulmuş olan ruhunuza ciddi anlamda iyi gelecek enerjiler altındasınız. Maddi anlamda bugün yapacağınız ufak yardımlar kapalı olan kapılarınızın açılmasına izin verecek. Önemli bir proje sunumu, mülakat sonucu yerleştirilme veya sınav sonucu beklentileri içerisindeyseniz bugün şanslı etkiler altındasınız.

Terazi Burcu: Beraberliğinizde hafta içinde yaşadığınız acabaların yanı sıra hafta sonuna daha kenetlenerek ve güven dolu devam edeceksiniz. Sürpriz bir şekilde evliliğe doğru giden bir sürecin içinde olabilirsiniz. Yalnızsanız sürpriz tanışmalara açık olduğunuz bir sürecin içindesiniz. Güzellik ve bakımla ilgili gün içerisinde kendinizle ilgilenmeniz size çok iyi gelecek.

Akrep Burcu: Dostlarınızla, eşinizle gün içerisinde güzel vakitler geçirebilirsiniz. Evinizin içerisini dekore etmek ve güzelleştirmek için de harika bir gün. Hem kendinize hem de eşinize ayıracağınız vakitleri güzel bir şekilde geçirebilirsiniz. İçsel anlamda yaşadığınız sıkıntıların kalıcı çözümünü bulacağınız kıymetli vakitler. Ayrıca ortaklıklarınız veya dostlarınız yardımıyla maddi anlamda yükselişler yaşamanız muhtemel haberiniz olsun.

Yay Burcu: İş hayatınızda temeli sağlam iş birliktelikleri için güzel atılımlar yapabilirsiniz. Yöneticileriniz ve çalışma arkadaşlarınızdan gün içerisinde destek görürken, ailenizin içerisinde gerçekleşecek olan sürpriz güzelliklerin haberleri kapınızda gibi görünüyor. Bugün arkadaş ortamınız veya yakın akrabalarınızdan birinin düğünü veya doğumu için koşturuyorken kendinizi bulabilirsiniz. Eğlenceli ve keyifli bir gün tadını çıkarın.

Oğlak Burcu: Hafta içinde iş, aile ve ev konularıyla ilgili biraz kendinizi yorgun hissetmiş olabilirsiniz ancak bugün itibariyle beraberliğinizde şanslı enerjiler altındasınız, sevilmenin sevmenin tadını çıkarın. Bebek düşünenler sürpriz gelişmeler yaşayabilir. Gün içerisinde geçtiğimiz haftalarda çözülmeyen parasal konular sürpriz bir şekilde büyük karlarla çözümlenebilir. Değerli ve özel hissedeceğiniz kıymetli bir gün.

Kova Burcu: Evlilik aşamasındaysanız, evinizi dekore etme ve koşturmalarla vaktinizi geçiriyor olabilirsiniz. Eşinizle seyahate çıkıp birbirinize vakit ayırmak, biraz kendi kabuğunuza çekilmek, geleceğe yönelik kalıcı planlar yapmak, zihni dinlendirmek için şahane bir gün. Ev almak istiyorsanız, biraz gösterişli, ileride kar elde edebileceğiniz güzel bir ev karşınıza çıkabilir, haberiniz olsun.

Balık Burcu: Zihninizin rahatlayacağı, elinize sürpriz paraların geçeceği, hafta içinde koşturduğunuz pek çok konu haricinde daha huzurlu hissedeceğiniz güzel bir gün. Terfi alacağınız yeni iş fırsatları ve sözleşmeler kapınızda. Fırsatlar ayağınızın ucuna kadar gelmiş olabilir, güzel değerlendirin derim. Kalbi boş olanlar flörtlerle karşılaşırken, mevcut beraberlikleri olanlar birbirlerine kenetlenerek geleceği düşünen adımlar atacak gibi görünüyor.