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26 Nisan 2022 Salı 09:00:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 09:00:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -26 Nisan

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 26 Nisan Salı günlük burç yorumları...

ASLAN: ÖNEMLİ SÖZLEŞMELERE İMZA ATMASI MÜMKÜN

TERAZİ: AİLESİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞAYABİLİR

YENGEÇ: HUZURSUZLUK YAŞADIĞI TÜM KONULARI ATLATACAK

BOĞA: KARİYERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR TEKLİF ALMASI SÖZ KONUSU

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Yaşadığınız hayal kırıklıklarını tamir etmek için güzel bir gün. Alacağınız haberler karşısında yaşadığınız güzelliklere çok şaşıracaksınız. Hiç beklemediğiniz biri ile aniden görüşebilir ve sürprizler yaşayabilirsiniz. İsminden söz ettirmek istediğiniz projeleriniz bulunuyorsa bugün planlamalarınızı yapabilirsiniz. Karşınıza çıkan engeller karşısında yılmadan ilerlemeli, sizi aşağıya çeken enerjilere yanıt bile vermemelisiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Zihinsel sıkıntılarınızın biraz artabileceği ve yaşadığınız haksızlıklara tahammülünüzün çok az olduğu bir gün. Bol meditasyon ve dua ederek güne başlamalı ve ruhunuzu arındırmalısınız. Kronik rahatsızlıklarınız bulunuyorsa bugün tetiklenebilir, dikkatli olmalısınız. Tanımadığınız kişiler ile bilmediğiniz kapalı ortamlarda bulunmamaya çalışmalısınız.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Borç para vermemeye dikkat etmelisiniz. Umulmadık yerlerden ani çıkabilecek borçlar dengenizi sarsabilir. Çocuklarınızla olan gerginlikler ve onların ihtiyaçlarına yetişemiyorum hissi ruhunuzu kapsayabilir. Sakinliğinizi koruyarak ilerlemeli, bugün birazcık onlara vakit ayırmanız enerjinizi arttırabilir.. Hayal ettiğiniz umulmadık fırsatlar sizinle birlikte, sürpiz haberlere hazır olmalısınız.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Çevrenizdeki pek çok kişiden iltifat toplayacağınız, sevgiliniz veya eşinizin size hayranlıkla bakacağı muazzam bir gün. Evinizin içindeki güzelliklere odaklanarak geçirmek, uzunca süredir görüşemediğiniz aile bireylerinizle ilgilenmek hem size hem de sizi sevenlere oldukça iyi gelecek. Bekar Yengeçler aşk ve ilişkide kıymetinizi bilmeyenler için üzülmenin ne kadar yersiz olduğunu hissedeceği bir gün. Unutmayın siz değerlisiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bugün trafikte oldukça dikkatli olmalı ve aşırı hız yapmamalısınız. Kariyerinde belirli haberlerle ortaya çıkmak isteyen Aslan burçları ise günü internet ortamından yapacağı ses getirecek haberlerle değerlendirebilir. Aşk ve ilişkilerde karşınızdaki kişiyi yargılamadan önce bir kez daha düşünün, belki de size çok seven birinin kalbini gereksiz yere kırıyorsunuzdur.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Aşk ve sevgi konularında sevildiğinizi hissedeceğiniz ancak aklınızın geçmişte yaşadığınız problemlerde kalacağı bir gün. Bekar Başak burçları bugün kadersel karşılaşmalar, görüşmeler ve ani haberlere hazırlıklı olmalılar. Bugün fazla para harcamaya eğilimlisiniz, dikkatli olmalısınız. Alamadığınız ödemeler için panik olmayın, önümüzdeki günlerde problemlerinizi halledeceksiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Hayatınızdaki artan güzelliklerin karşısında iyi günde yanınızda olacak dostlarınızın kaybolduğunu fark ederseniz hiç üzülmeyin. Dost kötü günde yanında olmayı bildiği gibi iyi günde de yanında olmayı bilmeli, sevinçlerini paylaşabilmeli. Eşinizin ailesi, eşi sebebiyle yaşayacağınız gerginlikleri fazla büyütmeyin, ilerleyen günlerde daha huzurlu olacaksınız.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Yapacağınız ufak bir etkinlik, belki de seyahat size oldukça mutlu edecek. Uzunca süredir görüşemediğiniz dostlarınızdan gelecek haberler içinizi ısıtacak. Aşk ve ilişkilerde intikam duygusunu bırakabilirseniz, yeni oluşacak güzelliklere kalbinizi açabilirsiniz.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Aile bireyleriniz ile azıcık gerginlik yaşayabilirsiniz. Anlaşamadığınız konu her neyse sonradan pişman olacağınız kelimeleri söylememeli ve ilerleyen dönemlerde enerjinizi en çok da ailenizin yanınızda olmasından alacağınızı unutmamalısınız. Evinizin içinde kesici aletlere ve yanıklara karşı bugün kendinizi korumalısınız.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün artan giderlerinizi kısmanın yolunu ararken, sevdiğiniz kişi için yine imkanları zorlarken kendinizi bulacaksınız. Aşk ve tutkunun gün boyu içinizde yüksek olacağı, birlikteliğinizde birbirinize olan güveni tazeleyeceğiniz muazzam bir gökyüzü sizinle birlikte. Sevinci de öfkeyi de en uç noktalarda yaşayacaksınız.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Yasaklardan muaf olanlar trafikte hız yapmamaya dikkat etmelisiniz. Otomobilinizin ani çıkaracağı masraflara canınız sıkılabilir. Evinizin içindeki kazalara da ayrıca dikkatli olmalısınız. Yakın akrabalarınızla oluşabilecek gerginliklere karşı tepkisiz kalmanız uzun vadede sizi avantajlı konuma geçirebilir. İnternet ortamından tanışacağınız yabancı kimselere karşı dikkatli olmalısınız.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bugün değer görmenin tadını çıkarmalısınız. Bugün küslüklerinizi bitirmek için harika enerjiler sizinle birlikte. Günün tek dikkat edilmesi gereken noktası evinizin içinde aniden çıkabilecek arıza ve masraflar. Bütçenizin kontrolünü sizin göremediğiniz giderler için dengelemelisiniz.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları -26 Nisan Bugün burçları neler bekliyor?
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