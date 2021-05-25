Uzman Astrolog Özlem Recep ile Günlük Burç Yorumları 25 Mayıs

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):



Ev içinde olabilecek kazalara çok açıksınız. İş yerinizde yükseldiğiniz pek çok konu karşısında gizli düşmanlıkların açık açık karşınıza çıkacağı bir dönemeçten geçiyorsunuz. Karşılaştığınız konular karşısında şaşkınlık yaşayacaksınız. Kendinizi iş hayatınıza odaklayıp, verdiğiniz tepkileri kontrol edebilirseniz günü avantajlı değerlendirebilirsiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

İç dünyanızda yaşadığınız sıkıntılarınızın gün içerisinde tetiklendiği anlar olabilir. Size sıkıntı veren insanları artık hayatınızda tutmak istemeyebilirsiniz. Mesafeli tutumunuz uzun vadede sizi pek çok konudan koruyacaktır.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

İş hayatınızdaki yeni gelişmeler alternatif gelir kaynakları üretmenize destek verirken, bir yandan artan giderleriniz sizi yoruyor olabilir. Ruhsal manada uzunca zamandır yaşadığınız üzüntüler bugün tetiklenirken, yollarınızın ayrıldığı arkadaşlıklar ve aşklar için önümüzdeki günlerde size mutluluk getirecek yeni birliktelikler ile yollarınızın karşılaşacağını söyleyebilirim.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Uzunca süredir kalbiniz boş ise bugün güçlü bir eş adayı ile tanışabilirsiniz. Evli olanlar ise eşinizin alacağı yükselişler sayesinde oldukça mutlu olacaksınız. Bugün evinizin içinde negatif enerjiler yaygın olabilir, bazı eşyalarınız aniden kırılabilir. Bırakın nazar çıksın, siz mutluluğunuza odaklanın.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Sağlığınızla ilgili problem yaşıyorsanız bugün kontrollerinizi yaptırmanızı önerebilirim. İş yerinizde sıkıntılı bir süreç geçiriyorsanız bugün çalışma arkadaşlarınızla çıkabilecek problemler karşısında daha anlayışlı davranmanız strese girmenizi önleyebilir. İş yerinizde oluşacak yeni bir düzen kanuni anlamda haklarınızı sıkıntıya sokabilir, avukatınıza danışmadan önemli bir belgeye imza atmayınız.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Yaratıcı yönünüzün çok açık olduğu bir gündesiniz. Kalbi boş olan Başak burçları 2,5 yıldır sınandığı aşkı ile tekrar karşılaşma ve görüşmeler yaşayabilir. Tamam mı devam mı kararı alacağınız günlerden geçiyorsunuz. Belki de yakın bir zamanda yeni bir yuva kurmak için gökyüzü sizinle olur kimbilir.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Uzunca süredir ilgilendiğiniz bir eğitimde ciddi manada uzmanlaşmaya doğru adımlar atıyorsunuz. Gerçekleştirmek istediğiniz yeni plan ve projelerinizin olası aksiliklerine ragmen başarılı adımlarla tamamlayacaksınız. Günün tehlikeli yanı internet ortamında yaşayacağınız dolandırılmalara karşı dikkatli olmanız.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Trafikte oldukça dikkatli olmalısınız, olası kazalara açıksınız. İletişimde kendi doğrularınızı savunan yapınız size pek çok konuda bugün artı puan kazandıracak. Sizi seven ve mutlu eden pek çok kişiyi hayatınıza çekebileceğiniz bir dönemdesiniz. Eski biten giden ne varsa yerine yenileri geliyor, sürprizlere açık olun.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Değersizlik hissettiğiniz pek çok konuyu sevdiğiniz kişi ile açık bir dil ile konuşmanız ve kendinizi ifade etmeniz size mutluluk getirecek. Annenizin sizin üzerinizde kurduğu baskılardan yana sıkıldığınız bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Onun gönlünü almanızın yaydığı enerji iş konusunda size görünmeyen ellerin yardım etmesini sağlayacak.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Eşinizin ailesi ile yaşadığınız sıkıntıların artık sonuna geldiğiniz bir dönemdesiniz. Yurtdışı plan ve ithalat ihracat projelerinizle ilgili hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Olası sınav ve projelerinizden beklenen ilgiyi alamıyorsanız, yardımlaşarak ilerlemek projelerinizi sonuçlandırmanız için muazzam destek verecektir.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

İki buçuk yıldır yaşadığınız ruhsal dünyanızdaki sıkıntılı süreç bugün tetikleniyor olabilir. Uzunca süredir yardım almayı düşünüyor ama almıyorsanız bu süreç içerisinde bir uzmandan destek almak size iyi gelebilir. Bugün kapalı alanlarda zorluk içinde kalan kişilere yardım etmeniz, içinizdeki sıkıntılı sürecin rahatlamasına destek verecektir.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Hayalini kurduğunuz pek çok güzelliğin artık oluşmasına az kaldı. Bu belki bir bebek, belki ayağınızı yerden kesecek bir aşk, belki de küçük bi ev. Uzunca süredir yaralandığınız ne varsa şimdi ayağa kalkma ve yol alma zamanı. Aile büyükleri ve arkadaş gruplarınızdan alacağınız destekler yüzünüzü güldürecek.