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Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -24 Nisan
24 Nisan 2022 Pazar 02:43:00 - Güncelleme:24 Nisan 2022 Pazar 07:18:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -24 Nisan

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 24 Nisan Pazar günlük burç yorumları...

TERAZİ: HAYALLERİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMESİ AN MESELESİ

BOĞA: KENDİNDEN EMİN DURUŞU ÇEVRESİNİ ETKİLEYECEK

BALIK: GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN BÜYÜK ADIMLAR ATABİLİR

ASLAN: ŞANSI VE ENERJİSİ HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Bugün çalışma hayatınızda kendinizi göstereceğiniz enerjiler sizinle birlikte olacak. Finansal anlamda zarar etmeye müsait yatırımlarınız bulunuyorsa bu konular hakkında haklarınızı arayacağınız bir sürecin içerisindesiniz. İç hayatınızda size yardım eden yöneticilerinizin kendi menfaatlerini düşünen yanlarını farkedeceksiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Kendinizi oldukça enerjik hissedeceksiniz. Hareketli yapınız kazalara biraz açık olmanıza sebep vermekte, kazalara aman dikkat. Parasal kaynaklarınızın bir kısmını kontrol etmekte zorlanırken, sizin veya eşinizin iş yerinizdeki bazı değişiklikler için üzülmeyin, ilerleyen dönemde sizlerin avantajlı bir döngüye girmenize sebep olacak.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Online yürüttüğünüz pek çok projenizin meyvelerini toplamaya başladığınız bir gündesiniz. Parasal kaynaklarınız için daha tutumlu olmak adına bazı yol ayrımlarında bulunabilirsiniz. Günün sıkıntılı yanı, arkadaş ortamınızda olası küslüklere açıksınız aman dikkat.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Bugün sevdiğiniz dostlarınızdan alacağınız destek ile kendinizi şahane hissedeceksiniz. Uzunca süredir kimsenin ihtimal vermediği bir hayalinizin sürpiz bir şekilde gerçekleşmesi sizi çok mutlu edebilir. İş yerinizde önemli bir atılım yapmak istiyorsanız bugün itibariyle atılımlar yapabilirsiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

İş yerinizdeki arkadaşlarınız ve yöneticilerinizle olası gerginliklerinizin kademesi biraz artabilir. Gemileri yakmadan önce gelecekteki pek çok idealinizi düşünmeniz sizin için oldukça önemli olabilir. Şimdi attığınız adımlar 2022 yılındaki hayatınızın ana konuları oluşturabilir, geleceği değerlendirerek adımlar atmalısınız.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Kaderinizdeki kişi ile yollarınızın birleşmeye başladığı bir döngüdesiniz. Kalbi boş olanlar için karşısına bir kaç kişinin çıkıp ufak bir imtihana tutulacak bir süreç de sizi bekliyor olabilir. Bu kişi geçmişten geliyorsa, geçmişteki hataları düşünerek kararınızı vermeniz sizi pek çok şeyden koruyacaktır.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Hayatınızda önemli sayılabilecek kadınlarla aranız açılabilir. Evinizin içinde ruhsal anlamda rahat edemiyor olabilirsiniz. Kendi kararlarınızı alırken ailenizdeki kişilerin sözlerini dikkatlice dinlemeli ve planlarınızı bu doğrultuda yapmanız ruhsal anlamda oluşabilecek gerginliklerinizi azaltacaktır.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

İletişiminizde kendinden emin tutumunuz pek çok kişiyi huzursuz edebilir. Beraberliğinizdeki kişinin fevri davranışları sizi rahatsız etse de iletişimdeki tutumunuz pek çok konuyu dengeleyecektir. Sevdiğiniz kişi ve aile bireyleriniz arasındaki dengeyi kurmak da sizin omuzlarınız üzerinde, temkinli olmalısınız.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Bugün parasal kaynaklarınız açısından oldukça şanslı etkiler altındasınız. Kazancınızın artacağı yeni iş teklifleri kapınızı çalabilir. Kalbi boş olan Yay burçları kendilerine değer veren biri ile bugünlerde önemli bir karar vermek üzere olabilir. Hakkınızda hayırlısı olması dileğiyle.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bulunduğunuz ortamlarda gücünüze güç katmanız için gökyüzü size destek veriyor olacak. Parasal konularda kardeşleriniz ve yakın akrabalarınızla olası sıkıntılarınız sizi yoruyor olabilir. Aranızdaki bazı sorunlara zaman vermek en güzeli.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bugün iş yerinizde güç kazanacağınız bir sürecin içerisinden geçeceksiniz. Pek çok kişinin size karşı olan ilgisi sizi çok mutlu edecek. Ruhsal anlamda unutamadığınız bazı konulara zaman tanımadan yeni bir sürece başlamak sizi biraz yorabilir, aman dikkat.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Arkadaş ortamlarınızdaki pek çok konuda güç kazanacağınız destekler sizinle birlikte olacak. Bu kişilerden bazıları parasal konularda kazanç sağlayabilmeniz için size yeni projeler sağlayacak olabilir. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için destekler gelirken, bazı kadınlar tarafından eleştirilebilirsiniz, aman dikkat.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları Balık Burcu
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