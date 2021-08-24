Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 24 Ağustos

YENGEÇ: DARGIN OLDUĞU KİŞİLERDEN HABER ALMASI MUHTEMEL

KOVA: PARASAL KONULARDA BELİRSİZLİKLER GÜN İÇİNDE BİTECEK

OĞLAK: ELEŞTİRİLER KARŞISINDA KULAK TIKAYIP YOLUNA BAKMALI

İKİZLER: PROJELERİYLE İLGİLİ OLUMLU GELİŞMELER KAPIDA

Koç Burcu: Çocuklarınızın hayatlarındaki planlamalarla uğraşırken kendinizi bulabilirsiniz. İş hayatınızda netlik kazanmayan konular belki de hayalleriniz doğrultusunda gerçekleşmeye başlamış olabilir. Sağlık açısından kalabalık ortamlardan gün içerisinde kaçınmaya özen göstermelisiniz.

Boğa Burcu: Denizaşırı bir yere seyahat etmek isteyebilir ve planlar yapabilirsiniz. Dostlarınız, beraberliğiniz ve hatta çocuğunuzun bugün size uzun zamandır anlatmak istediği ancak anlatamadığı bir konuyu dinlerken kendinizi bulabilirsiniz. Kariyer hayatınızda netlik kazanmayan konular bugün itibariyle net bir şekilde karşınızdayken, iş yerinizde sizin göremediğiniz gruplaşmalara dikkat etmelisiniz.

İkizler Burcu: Projelerinizle ilgili çalışmalarınız bugün itibariyle hız kazanmaya başlayacak. Ev satın almak isteyenler ancak belirsiz düşünceler içinde olacak olanlar ev satın almak, yer değiştirmek için gökyüzünün desteğini alacaklar. İş yerinizde size destek veren, iyiliğinizi isteyen kişiler bulunuyor, yöneticilerinizle aranızı açmak isteyenlere karşı sırlarınızı kimseye vermeyiniz.

Yengeç Burcu: Eşinizin, sevdiğiniz kişinin ailesi ile küslükler bulunuyorsa veya uzun zamandır görmüyorsanız bugün haberler alacaksınız. Gün içerisinde trafikte ve evde kazalara açık bir sürecin içerisindesiniz. Özellikle sulardan gelebilecek zararlara ve sisli yollara dikkat ediniz.

Aslan Burcu: Gizli düşmanlarınızla restleşeceğiniz bir gün geçiriyorsunuz. Ruhsal anlamda bu gibi durumlar sizi yorabilir, buna izin verip vermemek içinizdeki gücü fark etmek ise sizin elinizde. Maddi durumlara ve harcamalara dikkat etmelisiniz.

Başak Burcu: Eşinizle aranızdaki sorunları çözmek ve geleceğe yönelik hayalleri oluşturmak için güzel bir gün görünse de, tez canlı ve zaman zaman Marsın etkisinden dolayı gelişen savaşçı tutumunuz herşeyi her an mahvedebilir aman dikkat. Kalbi yalnız olanlar ise gizli bir hayranının onlarla ilgilendiğini fark edebilir.

Terazi Burcu: Sağlığınıza ilgili beslenme ve zehirlenmelere açık bir gün, dikkatli olmalısınız. İş yerinizde değişen ve belirsiz olan şartları uygun şart ve kurallara göre düzenleyeceğiniz önemli bir gün. Ruhsal dünyanızda geçmişi düşünmek size bir şey katmayacak, ana odaklanıp akışta kalmak oldukça önemli.

Akrep Burcu: Bir ayrıl bir barış olduğunuz beraberliğiniz bulunuyorsa bugün haberler alabilirsiniz. Karşı tarafın niyetinin tam anlamıyla ne olduğunu anlayacaksınız. Herşey bu süreç içerisinde hayrınıza gerçekleşiyor.

Yay Burcu: İç dünyanızda biraz ıssız hissettiğiniz, duygusal anlamda yorulduğunuz bir gün geçiriyor olabilirsiniz. Evinizin içerisinde tartışmalar yaşıyorsanız geçeceğini bilin, geçmişi düşünerek adımlar atmanız sadece zaman kaybı yaşatacaktır.

Oğlak Burcu: Yakın akrabalarınız, arkadaşlarınız, eşinizin ailesi tarafından biraz eleştiriliyor olabilirsiniz. Araya mesafe koyan tutumunuz uzun süreç içerisinde küslüklere sebep olabilir. Gün içerisinde araba alım satım işlemleri yapacaksanız dikkatli olmalısınız, arabada göremediğiniz bir hasar bulunabilir.

Kova Burcu: Parasal konulardaki belirsizlikler gün içerisinde bitecek gibi görünüyor. Gün içerisinde bereketin ta kendisi olduğunuzu lütfen kendinize hatırlatın ve iç dünyanızda yaşadığınız gerginlikleri biraz rahatlatırsanız hak ettiğiniz gelir kapıları ardına kadar açılabilir. Sindirim sistemi rahatsızlıkları ve diz ağrılarına dikkat.

Balık Burcu: Kendinizi rakiplerinize ve açık düşmanlarınıza karşı ben de buradayım diyerek göstereceğiniz bir sürecin içerisinden geçerken, gün içerisinde yaşadığınız problemleri başkalarına anlatmanız sadece derdinize dert ekleyecektir. Bağırsak enfeksiyonu, beslenme sıkıntıları ve diz ağrılarına gün içerisinde dikkat etmelisiniz.