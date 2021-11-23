Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 23 Kasım

YAY: KALBİ BOŞ OLANLAR AŞKA ADIM ATACAK

BAŞAK: KADERSEL ANLAMDA DEĞİŞİM ZAMANI

YENGEÇ: İYİLİKLERİN KARŞILIĞININ ALINACAĞI BİR GÜN

BOĞA: SEVDİĞİNDEN ALACAĞI HABERLERE ŞAŞIRABİLİR

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Çevrenizdeki pek çok kişiden destek alırken, içsel anlamda büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. Hane değişikliği ve yeni iş fırsatları için gökyüzü sizi desteklese de acele karar vermemek önemli. Gün içerisinde yardıma ihtiyacı olanlara destek olmanız ilerleyen günlerde şanslı kapıları açabilmeniz için size ilahi bir yardım getirebilir.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün ufak bir yere seyahat etmek için karar alabilir ve yolculuk yapabilirsiniz. Yeni iş fırsatları ve şans kapınızı çalmak üzere. Aile bireylerinizle oluşabilecek gerginliklere biraz dikkat etmelisiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Kendinizi ifade ederken gökyüzü sizden yana destek olacak. Açılmayan pek çok kapının sizin için açıldığını görmek size mutluluk verecek. Estetik veya önemli bir operasyon geçirmek istiyorsanız iyileşme sürecinizin rahat geçeceğini işaret ediyor gökyüzü, operasyonlar için en uygun zaman.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Sevdiğiniz kişi ile daha yakın olacağınız bir süreci yaşıyacaksınız. Günün tehlikeli yanı gizli düşmanlık yapmak isteyen kişilerin size getireceği söylemler. Görünmeyenin arkasında yaşadığınız sorunlar hakkında endişe duyarken sevdiğiniz kişiden destek almak ruhunuza iyi geliyor.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bugün sevdiğiniz kişi ile yol katedebileceğiniz bir sürecin içerisine girebilirsiniz. Evli olan kişiler hayatlarında önemli bir planı gerçekleştirmek için gökyüzünden destek alabilirler. Sağlık kontrollerinizle ilgili önemli bir kontrolünüz bulunuyorsa atlamamanızı önerebilirim.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Kariyerinizle ilgili olumlu sonuçlar almaya başladığınız bir projenin başlangıcı hakkında destek alabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken konu iş konusunda güvendiğiniz pek çok kişinin aslında ikinci bir yüzünün olduğu. Kendinize güvenerek emin adımlarla ilerleyebilirisiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Aşk ve ilişkilerden yana şanslı olduğunuz bir gün. Geçmişten gelen konular zihninizi kurcalarken görünmeyenin arkasını farkedebilirsiniz. Önemli bir sözleşme, yurtdışı, mahkeme veya devletteki herhangi bir kuruma başvuruda bulunmak, gerekli evrakları tamamlamak ve uluslararası görüşmeler sonucu terfi atlamak için gökyüzü sizi destekliyor.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Sevdiğiniz kişi ile çok yakın olacaksınız. Geçmişten gelen bazı itiraflar karşısında şaşırsanız da akışta olmayı tercih edebilirsiniz. Kalbi boş olanlar geçici flörtleri çok da ciddiye almayabilirler. İş açısından önemli bir prim almak veya zam almak istiyorsanız bugün yöneticileriniz ile görüşebilirsiniz.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

İçinizdeki neşeli çocuğu ortaya çıkarmak için güzel bir gün. Sevdiğiniz kişi ile uyumu yakalarken, geleceğe dair planlar yapabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi ev değişikliği veya evlilik kararını hızlandırmak olabilir. Belirsiz konulara çok da kafa yormayın derim.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün iş yerinizde iki yüzlü olan kişilerle karşılaşabilirsiniz. Pek çok olumsuz durumu kendi lehinize çevirebilir ve gücünüzü toparlayabilirsiniz. Maddi durumunuzla ilgili olası borçlanmalara karşı temkinli olmanız gereken günlerden geçmektesiniz. Olası vergi, ceza veya banka borçlarına aman dikkat.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Sempatik tavırlarınızla pek çok kişinin gönlünü feth edebilirsiniz. Ufak hediyeler ve sürpizlerle karşılaşırsanız şaşırmayınız. Sevdiğiniz kişi ile aranızdaki belirsiz konular hakkında çok da düşünmeyin. Pek çok gizli konunun netliğini önümüzdeki aylarda anlamlandırabileceksiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Evinizin içerisinde neşeli tavırlarınız mutluluğunuza mutluluk katıyor. Aile bireyleri rahatsız olan kişiler bugün itibariyle daha iyi olacaklar. Evinizin içerisinde eskiyen eşyalardan kurtulma, yenileri için yer açmak ve temizlik yapıp, evinize ferah bir enerji getirmek için gökyüzü sizi destekliyor.