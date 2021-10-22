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22 Ekim 2021 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:22 Ekim 2021 Cuma 07:30:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 22 Ekim

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 22 Ekim Cuma günlük burç yorumları...

ASLAN: PLANLARINDAN KİMSEYE BAHSETMEZ İSE BAŞARI YAKIN

YAY: AŞK HAYATINDA SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELECEK

BOĞA: SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELİP RAHATLAYACAĞI BİR GÜN

İKİZLER: MADDİ AÇIDAN BEREKETLİ KAPILAR AÇILMAK ÜZERE

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Artan maddi giderleriniz karşısında oluşturduğunuz projelerden ses getirmek istiyorsanız günü değerlendirebilirsiniz. Sevdiğiniz kişinin sürprizi ile gününüz daha güzel geçecek. Hakkınızda yapılan gizli düşmanlıkları öğrenmeye çok açık bir gün. Ben merkezde kalmaya özen göstermelisiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Önemli bir proje, web veya medya alanında isminizden söz ettirebilirsiniz. Hukuki bir süreci başarı ile sonlandırmak veya emeklilik haklarınızı değerlendirmek için güzel bir gün. Önümüzdeki günlerde tüm bu üzüntülerin yerine güzel arkadaşlıklar gelecek merak etmeyin.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Maddi anlamda şanslı olduğunuz bir gün. Sağlığınızla ilgili önemli bir operasyon geçirmek üzereyseniz hızlıca toparlayacaksınız. Yarım kalan aşklar için ilişkinizi toparlamak, beraberliğinizi ailelerinize açıklamak için güzel bir gün.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Çevrenizdeki kişiler tarafından takdir toplayacağınız bir gün. Sevdiğiniz kişi ile daha yakın olacağınız bir sürecin içerisindesiniz. İş yerinizde gereksiz yere söyleyebileceğiniz konuşmalar uzun vadede size sıkıntı yaratabilir, dikkatli olmalısınız.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

İş hayatınızda kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz bir gün. Olası projelerinizle ilgili güvenmediğiniz kişiler ile paylaşırken dikkatli olmalısınız. İş değiştirmek veya herhangi bir yeni atılım için uygun vakitler değil. Uzak akrabalarınızdan gelebilecek mal bölüşümü veya parasal konular, hukuksal bir sürece adım atmanıza sebep verebilir.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Aşk hayatınızda kendinizi daha mutlu hissedeceğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Beraberliğinizdeki eski problemlerinizi dile getirerek anı bozmamaya aman dikkat. Bugün çok yakın arkadaş, dostlarınızın eleştirilerine maruz kalabilirsiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Sevdiğiniz kişi ile problemlerinizi çözmek için kendi iç sesinizi dinleyebilirsiniz. Finansal atılımlarla ilgili şanslı bir gün. Bugün kendinizi uzunca süredir planladığınız estetik operasyonlarla alakalı araştırma yaparken bulacaksınız. İkili ilişkilerde kandırıldığınız durumların farkına varırken, bunlara kimin neden olduğunu düşüneceksiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

İş hayatınızla ilgili geçmişten kalan önemli bir atılım yapmak istiyorsanız gökyüzü sizi destekliyor. Sevdiğiniz kişiden değer görmek yüzünüzü güldürecek. Böbrek ve üreme organlarınızda oluşabilecek hastalıklara karşı önlemler almalısınız, sıkıntı yaşıyorsanız mutlaka yetkili doktorlardan yardım almalısınız.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Borçlarınızı bitirmek ve yeni yatırım kaynakları yaratmak için güzel bir gün. Uzunca süredir sizi beğenen birinin itirafı ile karşılaşabilirsiniz. Uzak yakın akrabalar ile görüşmeler ve haberler yüzünüzü güldürürken, plan ve projelerinizi güvenmediğiniz kimselere kesinlikle açmamalısınız.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Kendinizi çok iyi ifade edeceğiniz harika bir döngünün içerisindesiniz. Önemli projelerde söz sahibi olmak ve işleri sonuca bağlamak için güzel bir gün. Parasal konularda atılım yapmadan iyi analiz önemli. İş hayatınızda gerçek yüzünü gördüğünüz çalışma arkadaşlarınıza karşı sessizliğinizi korumalı, uzun vadede ilişkilerinizi kesmeniz faydanıza olacaktır.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bilinçdışınızdaki pek çok kavramın açığa çıktığı bir gün. Kendinizi ifade ederken geçmişte yaşadığınız problemleri dile getirmek sizi geride bırakabilir, aman dikkat. Parasal manada dengeye ulaşacağınız, yarım kalan projeleri gündeme getirererek, dengeye ulaşacağınız bir gün. Çevrenizdeki kişilerin sağlıkları tehlikede olabilir, mümkün olduğunca izole yaşamaya özen göstermelisiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Uzunca süredir sizi yıpratan konular hakkında yardım alacaksınız. Sizin veya eşinizin iş yerindeki olası değişiklikler karşısında panik olmayınız, herşey sizin hayrınıza. Bazı duyguların aşılması için kendinize zaman vermelisiniz. Estetik operasyonlara merakınız artarken, fiziksel güzelliğiniz artmakta. Dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları - 22 Ekim Hangi burç nelere dikkat etmeli?
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