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21 Mayıs 2021 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 09:30:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 21 Mayıs

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 21 Mayıs Cuma günlük burç yorumları...

YAY: SEVDİĞİNİ MUTLU EDECEK ÖNEMLİ KARARLAR ALACAK

KOVA: KARAMSAR DÜŞÜNCELERİ BİR KENARA BIRAKMA ZAMANI

TERAZİ: SIRADIŞI FİKİRLER ALIP GÜZEL ATILIMLAR YAPABİLİR

BAŞAK: SEZGİLERİ SAYESİNDE SORUNLARI ÇÖZÜME KAVUŞTURACAK

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Yakın arkadaşlarınızın ikinci yüzünü gördüğünüzü düşünerek güne başlayabilirsiniz. Fark ettiğiniz şeyler için akışta kalmayı seçebilirsiniz. Bazen tepki vermemek ve geleni olduğu gibi kabul edip, kendi yolumuzda yürümek en iyisidir. Siz en iyisi bugün sevdiğiniz kişiye yönelin.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Umulmadık vereceğiniz tepkiler, çok yakınınızdaki kadınları kırabilir. Sağlığınıza oldukça dikkat etmelisiniz. Ev arayışında olanlar bugün karşılarına aniden çıkabilecek ve içlerine sinebilecek yeni bir ev bulabilirler. Gökyüzünün bu kombinasyonunda sıcacık bir yuvanız var ise yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmeniz evinizin içindeki huzuru arttırmanıza vesile olacak türden.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Çocuğunuzun uzunca zamandır fark edemediğiniz bir derdi ile uğraşırken kendinizi bulabilirsiniz. İş hayatınızdaki yoğunluğunuz sonucunda ona veremediğiniz değeri bugün daha da derinden hissettirmek isteyeceksiniz. Kalbi boş olan İkizler burcu, güne aşka niyet ederek başlayabilir. Güzel günler yakında.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

İlahi anlamda büyük destekler ve sürprizler göreceğiniz bir gündesiniz. Bugünün enerjisini arttırmak için yardıma ihtiyacı olan kişilere desteklerinizi esirgemeyin. Ruhsal manada sizi çok yoran kişilerin yavaş yavaş hayatınızdan çıktığını fark etmenin huzurunu yaşayacaksınız.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Ruhsal manada içinize çekileceğiniz bir gün. Dua ve şükür enerjisinde kalırsanız önümüzdeki günlerde yaşayacağınız pek çok problemin içinden çok rahat kurtulabilirsiniz. Çalışma ortamınızdaki dengesizlikler yüzünden gireceğiniz riskli adımlar sizi ciddi manada yoracak. Biraz kendinize odaklanmalısınız.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Kalabalıklar içindeki arkadaşlarınızdan gelen haberlerle birlikte çok mutlu olacaksınız. Uzunca zamandır kabuğunuza çekildiğiniz döngüyü kırma vakti geldi. Kalbi boş olanlar için bugün aşkını itirafta bulunan bir eş adayı kapıyı çalabilir, hazırlı olmalısınız.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Sevdiğiniz kişinin ailesinden göreceğiniz destek sizi çok mutlu edecek. Kalbi eski aşklar için atan Teraziler bugün umulmadık karşılaşmalara hazırlıklı olsunlar. Gelen haberler karşısında mutluluğu yakalarken ilahi bir yardımın onlarla olduğunu fark ederek çok mutlu olacaklar.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

İlahi yardımların size akmasını istiyorsanız güne yardım ederek başlamanızı önerebilirim. Yaptığınız işlerle ilgili çevrenizdeki kişilerden gelecek destekler yüzünüzü güldürecek. Özverili çalışmalarınız karşılığında finansal konularda rahatlayacağınız yeni projeler size verilebilir. Kalbi boş olanlar için tek başına kalmanın sonuna geldiğimiz günlerdeyiz, azıcık sabır.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Ruhsal manada daha rahat olacağınız güzel bir gün. Çevrenizdeki pek çok kişi ile yaşadığınız ani gelişen problemleri, sevdiğiniz kişinin vereceği destek ile çözeceksiniz. Gönül ilişkisine adım atmak isteyenler sürpriz beraberliklere başlayabilir ama yaşadıkları aşkı pek gözler önünde tutmayı tercih etmeyecekler.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

İş hayatınızda umulmadık kısmetler alacaksınız. Elinize geçecek ufak paralar ile yardımlar yapmanız size ilerleyen süreçlerde büyük katkıları olacak cinsten. Sevgilinizin her ne olursa olsun size vereceği destekten dolayı oldukça mutlusunuz. Çocuklarınızın hayatında oluşan güzellikler sizi çok mutlu edecek.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Elinize geçen paraları değerlendirmek için acele etmemelisiniz. Uzunca süredir aşk ve ilişkilerdeki yaşadığınız hayal kırıklıklarını rafa kaldıracak belki de eski yaralarınızı unutturacak enerjilerde olacaksınız. Size değer veren dost ve arkadaşlıkların içinde bulunmanız ruhunuza iyi gelecek.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Aşk ve ilişkilerde kalbinizi kıran pek çok kişinin sizi aradığı bir gün olabilir. Kırılan hayallerinizin yerine yenilerinin inşa olacağı, kalbinizdeki umutlarınızın yeşereceği bir gün. Eski olan ne varsa eskide kaldı, şimdi yenisini inşa etme zamanı. Kendinize iyileşmek için zaman vermelisiniz.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep burç günlük burçlar burç yorumları
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