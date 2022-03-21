Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -21 Mart

BALIK: BU GÜNLERDE SIRLARINI KİMSEYLE PAYLAŞMAMALI

KOÇ: İŞ HAYATINDA OLUMLU GELİŞMELER YAŞANACAK

BAŞAK: ETRAFINDA İYİ NİYETLİ OLMAYANLARI FARK EDECEK

Koç Burcu: Hayalleriniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projelerle ilgili manevi yardım alacaksınız. Çalışma ortamınızda sürpriz gelişecek fırsatların bugün zemini hazırlanıyor. Beraberliğinizde yaşadığınız problemler bulunuyorsa özel hayatınızın sırlarını kimseyle paylaşmamanız ekstra önemli.

Boğa Burcu: Kariyer konusunda gelişecek fırsatlar için grupların içerisinden size yardım edecek olan kişilerden destek görebilirsiniz. Arkadaş ortamınızdaki dostlarınızla görüşmeler organize edebilirsiniz. Gün içerisinde sesli sözcüklerle isteklerinizi dile getirmeniz belki de isteklerinizin sürpriz bir şekilde size gelmesine sebep olabilir. Beraberliğinize müdahale etmeye çalışan kişilere karşı biraz dikkatli olmanız gereken bir sürecin içerisindesiniz.

İkizler Burcu: Eğitim hayatınız, medya veya yurtdışı projelerinizle ilgili parlak bir süreci yaşarken, kariyer konusunda arkanızda görünmeyen İlahi bir yardım size destek veriyor olacak. Uzunca süredir kariyer hayatınızda akışa geçemeyen her türlü proje için bugün itibariyle destek alıyorsunuz. Ev satın almak isteyenler bugün hayallerindeki bir ev ile karşılaşabilirler.

Yengeç Burcu: Hukuki bir sürece girmeyi düşünen Yengeç burçları, çözülemeyen nafaka ve alacaklarını temin etmek için adımlar atabilirler. Eğitim ve projelerinde özellikle internet, bilişim, astroloji ve mühendislikle ilgilenirseniz başarı sizden yana olacak gibi görünüyor. Uzak şehirlere seyahat gündeminizde olabilir.

Aslan Burcu: Hislerinizin ve eş zamanlıkların fazlaca artacağı bir günün içerisindesiniz. Aradığınız soruların cevaplarını bulacaksınız. Parasal konularda düşünmeden harcamaya çok meğillisiniz, belki de düğün hazırlıkları arifesinde olabilirsiniz ve masraflarınız artmış olabilir. Kredi ve yapılandırmayı düşünürken elinize ummadığınız yerlerden paralar bugün geçebilir.

Başak Burcu: İş hayatınızda değişecek pek çok konuyu dostlarınızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyacaksınız. Ev arayışı içerisindeyseniz gün içerisinde hayal ettiğiniz bir ev ile karşılaşabilirsiniz. Artan enerjiniz kazalara biraz açık olduğunuzu gösteriyor, lütfen dikkatli olunuz. İş hayatınızda yoğunlaşırken, evinizi ihmal etmemelisiniz.

Terazi Burcu: Kalbi aşkla dolan siz Teraziler, hayatınızda kalıcı beraberliklere kapıları açabilirsiniz. Artık gün içerisinde çevrenizdeki pek çok dostunuzun beraberliğinizi bilmesini isteyebilirsiniz. İş hayatınzda bugün şans sizden yana olacak gibi görünüyor. Tatil planları yapabilirsiniz. Sağlığa dikkat.

Akrep Burcu: Kendi iç kabuğunuza çekildiğiniz bu günlerde, arkadaş gruplarınız arasından yakınlarınızın sizinle ilgilenmesi, dertleşmek hoşunuza gidebilir. Toplulukların arasındaki herkesin dostunuz olmadığını anlayabilirsiniz. Çocuğunuzla gün içerisinde vakit geçirmek ve onun isteklerine karşılık vermek isteyeceksiniz. Evinizin içine gelecek olan sürpriz hediyelerle karşılaşabilirsiniz.

Yay Burcu: Kardeşleriniz, anneniz, anne babanızın ailelerindeki büyüklerle ilgileneceğiniz, belki de zihnen aklınızın onlarda olduğu bir gün geçiriyor olabilirsiniz. Hasta yakınlarınız varsa sağlık kontrollerini yaptırmanız ve yanlarında olmanız gerekebilir, bu durumdan dolayı iş yerinizde biraz gerginlik yaşayabilirsiniz. Evinizin içerisinde su taşmaları ve bulaşık- çamaşır makinesi bozulmalarına dikkat ediniz.

Oğlak Burcu: Bugün parasal konularla ilgili sözleşme ve anlaşmaların gündeme geleceği bir gün olabilir. Hukuki olarak daha sonra pişmanlık yaşamak istemiyorsanız mutlaka sözleşmelerinizi inceleyerek imza atınız. Eğitim ve sınavlara hazırlananlar varsa güzel ve destekleyici bir gün onlarla olacak. Bugün düşüncelerinizde biraz sinirli olmanız muhtemel, sonradan oluşabilecek kırgınlıklara aman dikkat.

Kova Burcu: Bugün kendinizi ve hayattan neler beklediğinizi net bir şekilde beklediğinizi pek çok kişiye anlatacak gibi görünüyorsunuz. Aslında keyifli ve mutlusunuz, akışta kalmayı düşündüğünüz günlerden birini yaşıyorsunuz. Yeni bir iş teklifi alabilir, yeni bir projeye başlayabilir, mevcut paranız varsa karlandırabileceğiniz bir gündesiniz.

Balık Burcu: Bugün zarar gördüğünüz açık düşmanlık yapan kişilerin planlarına karşı kendinizi biraz ilahi sisteme teslimiyet duygusu ile bırakabilirsiniz. Eş zamanlıklar ve gece görmüş olduğunuz rüyalar size kılavuzluk edecek. Sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gereken bir gün geçirirken, yeni bir diyet programına başlamak istiyorsanız bugün doktor randevularınızı alabilirsiniz.