VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşte İstanbul'da su zammı gerçeği
Türk F-16 savaş uçakları nefes kesti
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 20 Şubat
Bel ağrısının psikolojik zararı da var
5 yaşından sonraki idrar kaçırma bir hastalık
Bangladeş'te manda yetiştiriciliği
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den 'zirve' teklifi
Bakan Koca'dan 'sağlıkta şiddet' açıklaması
Avustralya Çin'i savaş uçağına lazer tutmakla suçladı
Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar saldırdı!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'ye taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ukrayna ve Rusya açıklaması
Türkiye'de 80 bin 454 yeni vaka tespit edildi
Numan Kurtulmuş'tan anket açıklaması
Bakanlık haksız fiyat artışlarına karşı harekete geçti
Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin negatife döndüğünü duyurdu
İletişim Başkanı Altun'dan ırkçı Hanau saldırısına ilişkin videolu paylaşım
Anıtkabir'i ziyaret etti
"Türkiye, TikTok için kilit önemde bir pazar konumunda"
Lavrov, Fransız mevkidaşı ile Ukrayna'daki durumu görüştü
Bakan Koca, 3 yeni çocuk kalp merkezinin açıldığını duyurdu
İstanbul'da oğlunu öldüren yabancı uyruklu kadın yakalandı!
Başkan Erdoğan'dan Afrika çıkarması
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 26 Şubat'ta açılıyor
20 Şubat 2022 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:20 Şubat 2022 Pazar 08:30:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 20 Şubat

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 20 Şubat Pazar günlük burç yorumları...

AKREP: İLETİŞİM DİLİNİ ÇOK NET KULLANACAĞI BİR GÜN

KOÇ: İÇİNE ATMAK YERİNE KONUŞURSA SORUNLAR BİTER

KOVA: KALBİ BOŞ OLANLAR YENİ AŞKA YELKEN AÇACAK

BALIK: SEVDİĞİ KİŞİYLE ARASINDA YAŞANAN SORUNLAR BİTİYOR

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Maddi kaynaklarınızın artabilmesi için uygun bir dönem. Ruhsal anlamda hakedişiniz varsa ummadığınız yerden gelebilecek maddi artışlara hazırlıklı olun derim. Gün içerisinde arkadaşlarınızın tuhaf talepleri ve tutumları ile karşılaşabilirsiniz ama bu durumu üzerinize alıp konuyu kişiselleştirmemenizi öneririm.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

İş yerinizden önemli bir tazminat alıp ayrılmak veya maaşınıza uzun vadeli bir zam düşünüyorsanız bugün konuşmanızı önerebilirim. Önemli bir sağlık sıkıntısı olan aile büyüğünüz var ise gün içerisinde alacağınız haberler karşısında biraz huzursuz hissedebilirsiniz. Olası küslükleriniz varsa hadi bugün çözümlemeyi deneyelim ne dersiniz?

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

İş hayatınızı geliştirecek yeni bir eğitime başlamak için harika bir zamanlama. İlahi olan yardımın da yanınızda olacağı, iletişim dilinizi çok net kullanabileceğiniz harika bir gün. Kalbi boş olan İkizler için ufak ufak görüşmeler başlamış olabilir. Belki de bu flörtleşme evliliğe doğru bir yol izler kimbilir.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Sevdiğiniz kişi ile çok yakın olacağınız bir gün. Ama kendi içinde zorlukları da yok değil. Onun olası değişken tavırlarını yok sayabilir ve konuyu bireyselleştirmezseniz günü muhteşem geçirebilirsiniz. Aksi halde içinize atacağınız konular ilişkinizde gerginliklere sebebiyet verebilir aman dikkat.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Sevdiğiniz kişi ile beraberliğinizdeki yeni dönemi ve onun ailesinin neden olduğu krizleri yavaş yavaş toparlamaya başlamış olabilirsiniz. Gün içerisinde onun ailesinden alacağınız haberler karşısında kendinizi gergin hissetseniz de siz beraberliğinize ve güzel günlerinize odaklanmalısınız. Kalbi boş olan Aslan Burçları ise olası toplantılardan tanışacakları yeni biri karşılarına çıkabilir.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Günlük yaşantınızda karşınızdaki kişilere umulmadık tavırlarla yanıt vermeniz söz konusu olabilir. Sinir sistemi sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. İş hayatınızda olası projelerinize taş koymaya kalkan gizli düşmanlarınızın farkına varacağınız bir gün ayrıca. Herkesin nasibi kendinedir, bırakın taş koysunlar. İlahi olan birşeyi nasip ediyorsa, nasibiniz size gelir.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Aşk ve sevgi konularında uzunca süredir canınızı yakan enerjilerin tersine döndüğünü göreceksiniz. İçinizi ısıtacak, uzunca süredir kalbinizi yaralayan ne varsa alıp götürecek bir beraberliğe aniden başlayabilir veya yanınıza yakışan kişinin kim olduğunun farkına varabilirsiniz. Eski bitmesi gereken ne varsa gidiyor, kalbinizi yeni bir aşka açma vakti.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Sevdiğiniz kişi ile aniden bir seyahat planlayabilirsiniz. Pek çok stresli konudan aniden uzaklaşmak ve ruhunuzu dinlemek size ve ilişkinize çok iyi gelecek. Bugün aniden gelen telefon konuşmalarında gergin hissettiğiniz ne varsa atın zihninizden boşverin, sizi mutlu etmek isteyenler sizi yaralayacak kelimeler seçerek sizi üzmez.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Bugün iletişim diliniz sevdiğiniz kişileri istemeden kırmaya sebebiyet verebilir. Sevdiğiniz kişi ile yaşadığınız fikir ayrılıkları sizi içten içe üzebilir ama günün ikinci yarısında tartışmalarınızı çözümleyeceksiniz. Sürpriz bebek kararları almaya çok yakınsınız. Aileniz genişleyebilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Parasal kaynaklarınızdaki artan gelir sizi çok mutlu edecek. Hayatınızda hayal ettiğiniz ne varsa yakın bir zamanda sizinle birlikte olacak. Kalbi boş olan Oğlak burçları tesadüf karşılaşmalar ve görüşmelere hazırlıklı olsun, belki de evliliğe ulaşacak yeni bir beraberliğin ilk adımlarını atmaya başlamış olabilirsiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Kendinizi net bir şekilde ifade ederken, yollarınızın ayrıldığı yakın arkadaşlarınızdan haberler gelecek. İlişkinizi toparlamak istiyorsanız bir şans daha verebilirsiniz. Kalbi boş olan Kova Burçları bugün yeni biri ile tanışabilir, o kişiyi farkedebilir veya yeni bir aşka yelken açabilir. Uzunca süredir göremediğiniz değeri görecek ve mutluluğu yakalayacaksınız.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Maddi konularda yaşayacağınız bazı gerginlikler oluşabilir. Gözden kaçırdığınız borçlarınız karşınıza çıkabilir, kolaylıkla ödeyeceksiniz sıkıntı yapmayınız. Kalbi boş olan Balık Burçları tesadüf karşılaşmalar ve beraberliklere kalplerini açmalılar, sürpriz itiraflarla şaşırabilirsiniz.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları - 20 Şubat Bugün burçları neler bekliyor?
800 bin liralık teklif

800 bin liralık teklif
Baba olmanın avantajını yaşadı

Baba olmanın avantajını yaşadı
Sokakta oturup ağladım

Sokakta oturup ağladım
Emre'den bu sefer de zina davası

Emre'den bu sefer de zina davası
Anadolu'dan İstanbul'a

Anadolu'dan İstanbul'a
Geri sayım

Geri sayım
Alışveriş yapma tutkunuyum

Alışveriş yapma tutkunuyum
Güzellik sırrı genetik

Güzellik sırrı genetik
2 yıl sonra dönüyor

2 yıl sonra dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER