Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 20 Ocak

KOVA: İŞ HAYATINDA YENİ ADIMLAR ATMAK ÜZERE

BALIK: HAYALLERİNE ULAŞMAK İÇİN ÇABA SARFEDİYOR

TERAZİ: EV DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK İÇİN HAREKETE GEÇECEK

AKREP: İÇ SESİNİ DİNLEMEK İSTEYECEĞİ SAKİN BİR GÜN

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

İş hayatınızdaki belirsizliklerin biraz daha netleşeceği bir süreçtesiniz. Çalışma ortamınızdaki zorlu şartlar sizi yoruyor olabilir. Tutulmalar sırasında zorlandığınız pek çok enerji sebebiyle gün içerisinde uzunca zamandır ihmal ettiğiniz sağlık kontrollerinizi yaptırmanızı önerebilirim. Hırsızlıklara karşı aman dikkat.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün gelecekte olmasını istediğiniz hayaliniz için niyet ederek tohum ekebilirsiniz. Kısa süre içerisinde hayalinizin gerçekleşmesi için size ilahi bir yardım gelebilir. Üniversite, medya, hukuk alanında görev yapıyorsanız sonucunu göremediğiniz önemli bir projenin içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Kalabalık ortamlardan gün içerisinde uzak durmayı aman ihmal etmeyiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Bugün dış görünüşünüzü değiştirmek için ufak operasyonları planlıyor olabilirsiniz. Sağlık açısından sinsi yürüyen bir rahatsızlığınız bulunuyor olabilir. Özellikle lenf, kan tahlili ve iltihaplara oldukça açıksınız. İş yerinizde belirsiz olarak gördüğünüz pek çok konu belki de hayallerinizi destekliyordur, kim bilir. Bazı şeyleri akışta yaşamak en güzeli.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Bugün sevdiğiniz kişinin desteğini alacağınız ve merhametli davranışlarınızla onun kalbinde taht kuracağınız bir gün. Güçlendiği günlerden geçerken size karşı yapacağı ufak ama hayallerinizi süsleyen bir hediye ile kalbiniz yerinden oynayabilir. Hukuksal anlamda evliliği ile sıkıntı yaşayan Yengeç burçları karar vermeden önce bugün bir kez daha düşünebilirler.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz pek çok sıkıntının bugün atak yapacağı bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Hakkınızda iyi düşünmeyen bir kişinin gizli gizli konuşmalarını duyabilir ve ruhsal anlamda biraz üzülebilirsiniz. Beraberliği bulunan Aslanlar için tüm bunlara kulakları kapatıp, arınıp, hayallerinizi süsleyen bir sürece hazırlık yapabilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Çevrenizdeki pek çok arkadaşınız tarafından destek göreceğiniz önemli bir gün. Hayallerinizi onlarla paylaşmak isteyeceksiniz. Ve onlardan gelen yardımlarla birlikte oldukça mutlu olacaksınız. Beraberliğinizde ise bir dönemi kapatıp, yeni bir sürece 'merhaba' demeye hazırlandığınız günlerden geçmektesiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Evinizin içerisindeki düzensizlik sizi yoruyor olabilir. Ev değiştirmek istiyor ve adım atamıyorsanız biraz daha beklemek en güzeli. Evcil hayvanınız bugünlerde rahatsızlık yaşayabilir, sağlık kontrollerini yaptırmayı aman ihmal etmeyiniz. Kariyerinizle ilgili atmak istediğiniz önemli bir adım varsa bugün karar vermeden önce biraz daha beklemek en güzeli.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Beraberliğinizde merhamet ve şefkat duygusunu beslerseniz gün içerisinde oldukça mutlu olacağınız etkiler söz konusu. Bu ilişki içerisindeki bazı belirsizlikler ruhunuzu üzüyor olabilir. Arkadaş ortamınızdaki eleştirisel tutumlar durumu git gide çıkmaz hale sokuyor olabilir. Bazı şeyleri bugün akışta bırakmak en güzeli.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Bugün evinizin içerisinde özellikle bahçe ve banyoda olabilecek sıkıntılara karşı dikkatli olmanızı önerebilirim. Yöneticilerinizden alacağınız bazı uyarılara karşı titiz çalışmayı bugün daha bir önemsemeyi aman ihmal etmeyiniz. Eşinizin ailesinden alacağınız bazı yorumlar zihninizi bulandırsa da kendi hayatınıza odaklanmalı ve sahip olduğunuz güzelliklerin tadını çıkarmayı ihmal etmemelisiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Düşüncelerinizi saklamayı tercih ettiğiniz bir günden geçmektesiniz. Hayallerinizi dillendirmenizin belki de enerjinizi bozacağını düşünüyor olabilirsiniz. Yurtdışı kaynaklı önemli bir projeniz veya sınavınız bulunuyorsa bugünü gözden kaçırdığınız hangi konular var diye ayrıntılı değerlendirerek geçirmek iyi olabilir. Akrabalarla küslüklere dikkat.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Giderlerinizin önüne geçmezseniz parasal anlamda gelen gelirin gitme ihtimali bulunuyor. Önemli bir operasyonel süreç aşamasından geçiyor olabilir veya çok yakın akrabalarınızdan biri bu süreci atlatıyor olabilir. Yardım etmek ve gerekirse maddi ufak yardımlar sizi pek çok kötü enerjiden koruyacaktır.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Hayallerinize odaklandığınız takdirde önünüzde kimse duramaz. Bırakın sizi eleştirsinler, bırakın yardım etmesinler. Size sunulan ilahi yardımlar var, gerisi de çok önemli değil. Gün içerisinde enerjinizi kendinizde toplamazsanız sizi yoracak pek çok kişi ile uğraşmak durumunda olabilirsiniz, aman dikkat. Evinizin içerisinde yetişemediğiniz işler için bugün kendinizi yormayınız.