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20 Nisan 2022 Çarşamba 07:31:00 - Güncelleme:20 Nisan 2022 Çarşamba 07:36:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -20 Nisan

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 20 Nisan Çarşamba günlük burç yorumları...

ASLAN: GEÇMİŞTE KALAN KONULARI GÜNDEME GETİRMEMELİ

YAY: SEVDİĞİ KİŞİNİN KALBİNİ FETHEDECEĞİ BİR GÜN

BOĞA: KIRGINLIK YAŞADIĞI KİŞİLERLE ARASI DÜZELEBİLİR

AKREP: DÜŞMANLIKLARA AÇIKSINIZ, KİMSEYE SIR VERMEYİN

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Emeklerinizin sonucunda maddi konularla ilgili gelişmeler yüzünüzü güldürebilir. Akşam saatlerinde değer görmek istediğiniz kişiler karşısında duygusal bir tutum sergileyebilirsiniz. Başka kişiler sebebiyle aranızdaki gerginlikleri büyütmemenizi önerebilirim.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Kendinizi ifade ederken gerildiğiniz, üzüldüğünüz ne varsa ortaya dökmek isteyebilirsiniz. Geçmişe dair olan bütün konuların yükü omuzlarınızda gibi hissedebilirsiniz. Hayatınızda gelişen yeni konuları eskisiyle karıştırmak sadece içsel anlamda size zarar veriyor. Gün içerisinde kazalara dikkat.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Ruhsal dünyanızda biraz huzursuz bir gün olsa da gücünüzü toparlayabilirseniz büyük bir güç sizinle birlikte olacak. Gün içerisinde negatif enerjilere açıksınız. Dua ve meditasyon yaparak içsel gücünüzü toparlamalısınız. Güvenmediğiniz kişilere karşı mesafeli davranmak sizi pek çok kötülükten koruyacaktır.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Sizi hayal kırıklığına uğratan kişilerin söylemleri ile karşılaşabilir, gereksiz tepkiler karşısında ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Herkesi olduğu gibi kabul etmek belki de en iyisi olabilir. Sevdiğiniz kişi ile daha fazla yakınlaşacağınız bir sürecin içerisine giriyorsunuz, hayatınızdaki güzelliklere odaklanmalısınız.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

İş hayatınızda gelişen gergin konular karşısında gücünüzü toparlamalısınız. Haksızlık yapan kişiler karşısında duruşunuz biraz daha net olacak. Çocuklarınız veya aile büyüklerinizin hayatında değişen bazı konular sizi mutlu edecek. Birbirinize kenetlenmelisiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Bugün zihninizde hırsa kapıldığınız ne varsa uzun süreçte size zarar verebilir aman dikkat. Sevdiğiniz kişinin ailesinde değişen bazı konular gündeminizde olabilir. Birbirinize destek verdiğiniz her türlü konudan yükseleceksiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Maddi konularda riskli atılımlar yapmamaya ve kredi borçlarına karşı dikkat etmelisiniz. Sevdiğiniz kişi ile fazlasıyla yakın olacağınız güzel bir gün. Ancak aranızda bazı gizli saklı olan sırlar açığa çıkmak üzere aman dikkat.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Eşiniz ya da sevdiğiniz kişi ile aniden birbirinize parlayabileceğiniz ve yanlış anlaşılmaların olabileceği etkiler altındasınız. Alttan alıp karşınızdaki kişiyi sakinleştirebilirseniz, günün geç saatlerinde daha mutlu olabilirsiniz. Ayrıca bu günlerde kim dost kim düşman gözler önünde, sakince gözlemleyin.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Sağlığınızla ilgili önemli bir atak yaşayabilirsiniz. Bugünlerde hem kendi sağlığınıza hem de aile büyüklerinizin sağlığına dikkat etmelisiniz. Günün olumlu enerjisi sevdiğiniz kişiden gelen sürpiz bir seyahat planı kalbinizi mutlu edebilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Sevdiğiniz kişi ile birbirinize daha fazla kenetleneceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Ancak geçmiş zamanlardan gelen bazı eski kişiler beraberliğinizde bazı sıkıntılara sebep olabilir. Geçmişi geçmişte bıraktığınızı hissettirmelisiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bugün sevdiğiniz kişinin desteğini alacağınız güzel bir gün. Aile büyükleriniz ile daha yakın olacağınız da bir sürecin içerisine girmek üzeresiniz. Evinizin içerisinde pek çok konu da size yardımcı olabilirler. Gün içerisinde bel ve boyun fıtık ağrılarına dikkat etmelisiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Gün içerisinde kendinizi göstermek istediğiniz konular hakkında büyük adımlar atabilirsiniz. Para konularıyla ilgili adım atmak ve sözleşmelerin alt planını oluşturmak için oldukça şanslısınız. Yakın arkadaşlarınız ve kardeşleriniz ile olası küslüklere biraz dikkat etmelisiniz. Sevdiğiniz kişi ile ufak flörtleşmeler ve önümüzdeki sene gerçekleştirmek için güzel planlar yapabilirsiniz.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları -20 Nisan Bugün burçları neler bekliyor?
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