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20 Mayıs 2021 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2021 Perşembe 08:30:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 20 Mayıs

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 20 Mayıs Perşembe günlük burç yorumları...

TERAZİ: İŞLERİNİ ERTELEMEZSE KAZANÇLI BİR DÖNEM BAŞLAR

ASLAN: İDDİALI TAVIRLARIYLA TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKECEK

BOĞA: FİKİR ÇATIŞMALARINA GİRERSE ZARARLI ÇIKMASI MÜMKÜN

AKREP: FEVRİ DAVRANMAKTAN VAZGEÇEREK HUZURLU OLABİLİR

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Maddi konulardaki sıkıntılarınız sizi yorabilir ama karşınıza çıkacak yeni çözüm yollarını aniden keşfederek güne başlayacaksınız. Bugün yapacağınız ufak bir yardım size uzun vadede büyük bir iyilik ile dönebilir. İlahi kanallar sizin evrene ne verdiğinizi belki de merak ediyordur, kim bilir.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Canınızın yandığı yerden şifa bulmaya hazırlanın. Umulmadık kadınlardan duyacağınız sözler size üzebilir. Sevdiğiniz kişi ile aranıza girmeye çalışanlara karşı uyanık olmalısınız. İkinizin kalbindekini başkalarının eleştirmesine izin vermemelisiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

İkili ilişkilerinde problem yaşayanlar tamam mı devam mı diyecekler. Bazen gitmesi gereken arkadaş, sevgili ve dostlukları sevgi ile uğurlamak gerekir. Çünkü daha iyisi yoldadır ve biz bunu bilmiyoruzdur. Umulmadık gelen haberler karşısında tepkilerinizin çok keskin olmamasına özen göstermelisiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Hayatta ben de varım diyebileceğiniz bir gün. Umutlarınız ve ideallerinizle ilgili yeni çıkış yolları bulabileceğiniz, pek çok kişiden destek alabileceğiniz enerjiler sizinle birlikte. Yakın dostlar ve sevdiğiniz kişiden destekler var, onların kıymetini bilmelisiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bugün iş yerinizde yapacağınız projelerinizin altında görünmeyen problemler oluşabilir. Sizi üzen ikili ilişkilerdeki kişilerden umulmadık yaralar alabilirsiniz. Bugün yaşadığınız problemler herneyse önümüzdeki Mayıs 2021 yılını etkileyecek cinsten. Temkinli adımlar atmanızı öneriyorum.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Eğitim alanında kendinizi ortaya koyabileceğiniz yeni projeler gündeminizde olabilir. Geçtiğimiz aylarda düşündüğünüz projelerinizi bugün itibariyle planlayabilirsiniz ancak kimseyle paylaşmamanızı önerebilirim. Sağlıkla ilgili endişeleriniz yersiz, akışta kalmalısınız.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Sağlığınızla ilgili önemli kontrolleriniz var ise yaptırmalısınız. Kendinizi ifade ederken seçeceğiniz sözcüklere çok önem vermelisiniz. Yanlış anlaşılmalara çok açık günlerdesiniz. Açık düşmanlık edenleri de kendinize dert ederek vakit kaybetmeyin, ilerleyen günlerde yaşayacağınız güzelliklere odaklanmalısınız.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

İkili ilişkilerinizde ciddi manada yorulduğunuzu hissedebilirsiniz. Sizi sözleri ile yaralamak isteyenlere fırsat vermemelisiniz. Kırıldığınız pek çok konu ilerleyen dönemde sağlığınızdan çıkabilir. Düşüncelerinizi ferahlatacak dualar okumanız, meditasyon yapmanız ruhsal yolculuğunuza yardımcı olacaktır.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Kendinizi ifade ederken karşı tarafı yaralayıcı tutumlardan uzak durmalısınız. Eski ilişkinizde yaşadığınız hayal kırıklıklarını yeni ilişkinizdeki kişiden çıkarmayın. Kalbinizi açtığınız kişilerin dost mu düşman mı olduğunu anlayacağınız önemli bir gün. Bugünü not alın, Mayıs ayında yaşayacaklarınıza sonradan şok olmayın.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün aşk ilişkinizde yaşayacağınız güzelliklerin yanında, sevgilinizin yaptığı tutum ve davranışlar sizi biraz şaşırtabilir. Acaba aldatılıyor muyum hissine kapılabilirsiniz. Gerçekleri görmeden kimseyi yargılamamalı, kuruntu yapmamalısınız. Agresif tutumlarınız başkalarından çok aslında sizi yoruyor olabilir.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Kalabalık ortamlarda bulunan kişilerden alacağınız haberlerle güne başlayabilirsiniz. Aşk ilişkinizde aranızı açmak isteyen kadınlara karşı çok dikkatli olmalısınız. Mayıs ayında yaşadığınız problemler bugün gündeminizde olabilir.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Evinizin içinde oluşan giderlerin arttığı bir gün. Ani kırılan, bozulan eşyalar bırakın kırılsın, bozulsun. Size gelecek kötü bir enerji belki de çıkıyordur. İş hayatınızda yara verecek kadınlardan biraz uzak durmak bugün iyi olabilir.

Etiketler : burç günlük burçlar burç yorumları
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