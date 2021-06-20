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20 Haziran 2021 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:20 Haziran 2021 Pazar 09:00:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 20 Haziran

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 20 Haziran Pazar günlük burç yorumları...

YAY: BUGÜN ALACAĞI SÜRPRİZ HEDİYE İLE ÇOK MUTLU OLACAK

TERAZİ: HABER ALACAĞI ESKİ SEVGİLİYE İKİNCİ BİR ŞANS VEREBİLİR

İKİZLER: SEVDİĞİ İLE NOSTALJİK BİR YOLCULUK YAPMASI MÜMKÜN

KOVA: KENDİNİ HER ZAMANKİNDEN DAHA DEĞERLİ HİSSEDECEK

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Gün içerisinde değer gördüğünüzü hissedeceğiniz güzel enerjiler sizinle birlikte olacak. Hayalini kurduğunuz mutluluğu kucaklamayı hak ettiğiniz bir gün. Kalbi boş olanlar üzülmesin belki de aşk çok yakında.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Aşk konusunda sevdiğiniz kişi ile beraberliğinizi dosta düşmana göstermek isteyeceğiniz bir gün. Pek çok kişi beraberliğinizi takdir ederken, olası sıkıntılar yavaş yavaş çözülmeye başlayacak. İç sesinizi dinlediğiniz her türlü konuda bugün kazançlı olacaksınız.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Sevdiğiniz kişi ile eski anıları hatırlamak, beraberliğinizdeki eski tadı yakalamak için harika bir gün. Önümüzdeki aylarda taşınmak için yeni bir ev bakabilirsiniz. Sevdiğiniz kişinin ve ailesinin sizin yanınızda olduğu, beraberliğinizden mutlu oldukları bir döngü içerisindesiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Beraberliğinizde her zamankinden daha yakın olacağınız bir gün. Geleceğe dair belli olmayan konuları geri plana atabilirseniz ruhsal anlamda daha iyi hissedebilirsiniz, çünkü düşüncelerinizi sıkıntıya sokan pek çok konu Mayıs – Temmuz arasında sizleri daha da mutlu edebilir.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Çevrenizdeki pek çok kişinin sizi konuşacağı güzel enerjiler altındasınız. Evinizin içerisinde eski tadları yakaladığınız güzel bir gün. Kalbi boş olanlar için eski eş veya sevgiliden gelen haberler olabilir. Belki de ikinci şansınız olabilir.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Sevdiğiniz ile çok mutlu olacağınız bir gün. Belki de gelecekte taşınacağınız veya satın alacağınız evin hazırlıklarını yapıyor olabilirsiniz. Beraberliğiniz eski yaşadığınız problemleri manipüle etmek isteyenlere karşı mesafeli olabilirseniz daha da mutlu olabilirsiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Hayatınızdaki belirsizliklerin içerisinde yeni filizlenen güzellikler kalbinizi ısıtacak. Bugün alacağınız sürpriz hediyeler ile oldukça mutlu olacaksınız. Kalbi boş olanlar eski beraberliklerinden haberler alabilir.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Kalbi boş olanlar arkadaşlıktan aşka dönüşen beraberliklere merhaba diyebilir. Evli olanlar ise evlerinin içinde her zamankinden daha mutlu olabilir ve sürpriz hediyeler alabilir. Bebek kararı ile ailenizi genişletmek isteyeceğiniz yeni bir sürecin içerisine girmek üzeresiniz.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Sevdiğiniz kişi ile romantik flörtleşmeler ruhunuza ve zihninize oldukça iyi gelecek. Sürpriz gelen bir hediye ile oldukça mutlu olacağınız bir gün. Nişan veya nikah hazırlıkları yapıyorsanız bugün bazı seçimler ve kararlar için oldukça kıymetli.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün kendinizi her zamankinden daha mutlu ve değerli hissedeceksiniz. Yakın çevreniz ve ailenizden alacağınız destek ile beraberliğinizde geleceğinize dair hayat planları yapmak için adımlar atabilirsiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Beraberliğinizde güzel adımlar atabilirsiniz. Beraberliğiniz içerisinde uzunca zamandır sıkıntılı olan pek çok konunun akışta olması sizi mutlu edecek. Evlilik hazırlıkları yapmak için geleceğe dair hazırlıklarınızı planlayabilir ve adım atabilirsiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Gökyüzünün şanslı günlerinden birini yaşayabilirsiniz. Beraberliğinizde birbirinize kenetlendiğiniz, yaralarınızdan güçlendiğiniz bir sürece girmek üzeresiniz. Zorlandığınız yerlerden gelen ödüllerinizi almanıza az kaldı.

Etiketler : Günlük Burç Yorumları Uzman Astrolog Özlem Recep burçlar
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