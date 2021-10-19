Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 19 Ekim

BAŞAK: YAŞANTISINA YENİ BİR YÖN VERMENİN ZAMANI GELDİ

YAY: ÇABASINI ARTIRDIĞI TAKDİRDE HAYALLERİNE KAVUŞABİLİR

YENGEÇ: DUYGUSALLIĞI BIRAKIP OLAYLARA GERÇEKÇİ BAKIN

KOVA: MADDİ KONULARDA SIKINTILI GÜNLER GERİDE KALIYOR

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Mücadele verdiğiniz, olması için çırpındığınız ne varsa çok yakında olabilir. Hayallerinize kavuşmaya ramak kaldı. Yeter ki pes etmeyin, azimle savaşmayı sürdürün. Maddi konularda değişik fikirlere açıksınız. Bugün kazançlarınızı arttırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz. Finans konularına temkinli yaklaşmanızın nedeni, maddi kayıplardan korkuyor olmanız.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Duygusallığınızdan feragat etmeniz şart, aksi takdirde üzülen taraf olabilirsiniz. Gönül meselelerinde daha gerçekçi olmalı, bazen şartları zorlamamalısınız. Bugün eş ya da sevgilinizle birlikte kişisel ve özel çalışmalar içinde olmak isteyebilir ve onun fikirleri ile çarpışmak zorunda kalabilirsiniz. Kendinize her konuda güveniyorsunuz. Sağlık açısından hiçbir sorun yok.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Bir süredir maddi sıkıntılar içerisindeyseniz, artık rahat bir nefes almanın zamanı geldi. İlginç gelişmeler olabilir. Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir potada göreceksiniz. Kişiliğinizin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmaktan yanasınız. Yaşamınızla ilgili yenilenme söz konusu olacaktır. Kendinize güvenmelisiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Yaşantınıza yeni bir yön vermenin zamanı geldi de geçiyor bile. Artık değişmeli, bazı olayları daha iyi kavramalısınız. Mutluluk kapınızda yeter ki siz değişin. Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecektir. Partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edecek ve aktivitelerinizi birleştirmek isteyecektir. Çocuklarınızın bir takım sorunları ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Onların duygusal anlamda motive etmelisiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Baş ağrısı çekmeniz muhtemel, sizin için birkaç gün gergin geçebilir. Dikkat edin, kimseyle tartışmamaya özen gösterin. Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Mantık ve akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor. Bugün, bir takım özel konumlarınız gündeme gelebilir. İşinizle ilgili yenilikler peşindesiniz ve imkanlarınızı kendi tarzınıza göre değerlendirmek isteyeceksiniz. Seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Eşiniz ya da sevgilinizle tartışmaya açık bir gün, gerginlikten uzak durmaya çalışın. Yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve bir takım askıda kalan işlerinizi gözden geçirecek ve bazı sonuçlara daha fazla yaklaşacaksınız. Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz. Aile içi sorunlar gündem kazanacak. Onların fikirlerine saygı göstermelisiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Ailevi meselelerle meşgul olacaksınız. Kritik kararlar almanız gerekebilir. Duygusal davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var ve olayların mantıksal yönlerine yorum getirerek, gerçeğe daha fazla yaklaşıyorsunuz. Siz her zaman gizliliğe karşısınız.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Sevdiğiniz kişinin yapacağı sürpriz sizi sevindirebilir. Siz de zaman zaman ona jestler yapmalı, gönlünü almalısınız. Bugün arkadaşlarınızla beraber olma isteği içinde olsanız bile onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu olacaktır. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. Yaşam kalitenizi daha da artıracak ve kişiliğinizi ortaya koyacak işlere damganızı vuracaksınız.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Sağlık sorunları gündeme gelebilir. Çok yakın bir dost ya da akrabanızın sıkıntısını dinlemek, ona yol göstermek zorunda kalabilirsiniz. Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz. Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Bugün hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Keyifli bir gün olacak. Birkaç önemli görüşme yapabilir, önemli kararlar alabilirsiniz. Bugün arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla, karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınızı başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz. Sizden olumlu şekilde etkilenmeleri sizin lehinize gelişiyor.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Fikirlerinizi paylaşmadan önce karşınızdaki kişinin güvenilirliğinden emin olmalısınız. Özellikle sırlarınızı paylaşırken iki kez düşünün. Çevrenizdeki kişilerin olumsuz tavırlarıyla karşılaşmanız mümkün olabilir. Dikkatli adımlar atın. Bugün ikili ilişkilerinizde duygusal davranmaktan kaçınmalısınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Anne ya da babanızın sağlık sorunları olabilir, onlarla ilgileneceğiniz bir gün. Eş dost ziyaretlerini de ihmal etmemelisiniz. İşe ara vermeli çevrenizdekilerin gönlünü almalısınız. Eşinizle bazı ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı renklendirmek adına yapacağınız çalışmalar ön plana çıkıyor. İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil. Sade ve yumuşak yapınızın altında, çelik gibi bir irade var ve olayların olumsuz yönlerini çok çabuk görebiliyorsunuz.