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18 Nisan 2022 Pazartesi 07:17:00 - Güncelleme:18 Nisan 2022 Pazartesi 07:21:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -18 Nisan

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 18 Nisan Pazartesi günlük burç yorumları...

OĞLAK: SIRLARINI KİMSEYLE PAYLAŞMAMAYA EKSTRA DİKKAT ETMELİ

KOÇ: İMZA ATMASI GEREKEN EVRAK VARSA UYGUN SAATİ BEKLESİN

TERAZİ: KENDİNİ ŞIMARTACAK AKTİVİTELER YAPMASI İYİ GELECEK

YAY: SAĞLIK SORUNU YAŞAMAMAK İÇİN KENDİNE İLGİ GÖSTERMELİ

Koç Burcu: Bugün iç dünyanızda zihninizi toparlarken zorlanabilirsiniz. Trafikte dikkatinizi toplamayı ihmal etmemeli. İş yerinizde önemli bir iş anlaşması aşamasındaysanız saat 17.00'den sonra imzalamak size destek verebilir. Rakiplerinize karşı dikkatli olmalısınız.

Boğa Burcu: Seyahatteyseniz, günü dinlenerek geçirmeye özen göstermelisiniz. Yakın uzak akraba, kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla ilgili sorunları, kırgınlıkları zihninizde dolandırmayın, çözüme kavuşmak için destek gelecek gibi görünüyor.

İkizler Burcu: Bugün parasal konular hakkında adım atmadan önce sakin bir karar vermek, parasal konularda panik olmamak yerinde olacaktır. Gün içerisinde kendinizle temas etmeyi ihmal etmeyerek kendinizi şımartacak aktivitelerde bulunmaya özen gösterebilirsiniz

Yengeç Burcu: Bugün çekingen, kimseyi kırmak istemeyen ancak bir o kadar da küskün yapınız ile dikkatleri üstünüze çekeceksiniz. Ailenizle temas etmek size iyi gelecektir. Kariyer hayatımda kendimi ifade etmeliyim diye düşünüyorsanız, yanlış zaman günü sakinlikle geçirmelisiniz.

Aslan Burcu: Bugün iç dünyanızda biraz yalnız kalmak isteyebilir, kendi kabuğunuza çekilebilirsiniz. Ruhsal dünyanızda aile, çocuk ve içten içe üzüldüğünüz bir gönül durumu varsa duygularınızı büyütmeye meğilli olabilirsiniz. Biraz akışta kalıp, kendinize değerli olduğunuzu hatırlatmalısınız.

Başak Burcu: Bugün hayallerinizin netlik kazanması için atılımlar yapsanız da sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Hayaller ve gerçekler arasındaki farkı büyütmemenizi, bazı durumların geçici olduğunu bilmenizi isterim. Çocuklarınızla, ailenizin çevresindeki kişilerle ilgilenmek ruhunuza iyi gelebilir.

Terazi Burcu: Bugün kariyer hayatınızdaki bazı belirsiz konular ve özellikle yersiz patavatsızlıklarla karşılaşmanız muhtemel. Üstlerinizle paylaşacağınız konuların çözümü gün içerisinde yavaş hareket edebilir. Hızlı kararlar almadan önce akşam vakitlerini bekleyin derim.

Akrep Burcu: Seyahat, eğitim ve yabancılarla ilgili pek çok konu zihninizden geçebilir. Gökyüzü kendinizi ifade etmeniz için size destek verirken, bir yandan da ilahi büyük bir koruma size takdim ediyor. Bugün sırlarınızı kimseye açmamaya ekstra özen göstermelisiniz.

Yay Burcu: Sağlığınızla ilgili ağrılar ve mide krampları yaşayabilirsiniz. Biraz daha kendinizle ilgilenmeniz gereken, hangi konular size sıkıntı yaratıyorsa arınmanız gereken önemli bir gün. Eşinizin hakkında gelişecek önemli konular hakkında acele etmeyin, akşam vakitlerinden sonra enerjiler açılıyor.

Oğlak Burcu: Bugün sosyalleşmek isteyeceğiniz, dostlarınızdan destek göreceğiniz önemli bir günü anlatırken, pek çok konunun belirsiz olması içsel anlamda sizi biraz zorlayabilir. Evinizin içerisinde değişen durumlar için akışta kalmalı, aile büyüklerinizin sağlığıyla ekstra özenle ilgilenmelisiniz.

Kova Burcu: Bugün günlük ev işleriniz sırasında yemek yaparken, temizlik yaparken, evcil hayvanınızla ilgilenirken ve iş yerinizdeki projelerle ilgilenirken zamanın geçmediğini düşünebilirsiniz. İçsel anlamda bu gibi önemli aktiviteleri akşam vakitlerinden sonra gerçekleştirmeniz daha etkili olacaktır.

Balık Burcu: Bugün gökyüzü sizi destekliyor. Size gelecek olan şanslı etkilerin habercisi olan konular gündeminizdeyken, biraz ruhunuzu dinlendirmeniz içsel anlamda size iyi gelecektir. Bebek tedavisi görüyorsanız şanslı etkiler altındasınız.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları -18 Nisan Bugün burçları neler bekliyor?
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