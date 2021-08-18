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18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:30:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 18 Ağustos

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 18 Ağustos Çarşamba günlük burç yorumları...

AKREP: UZUN ZAMANDIR OLMADIĞI KADAR ÇOK EĞLENECEK

İKİZLER: AŞKTA ACELECİ DAVRANIRSA KAYBETME İHTİMALİ VAR

OĞLAK: AÇIK SÖZLÜ VE İÇTEN OLURSA KAZANAN TARAF OLACAK

KOVA: KURUNTULARINDAN ARINARAK MUTLULUĞU BULABİLİR

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Eşinize kendinizi çok daha rahat ifade ederken, ondan gelecek sivri dilli yaklaşımlar karşısında töleranslı olacağınız bir gündesiniz. Ufak arkadaş gruplarınız içinden alacağınız sürpiz haberler kalbinizin içinde mutluluk oluştururken, arkadaşlarınızla beraber vakit geçirmeniz eşinizle aranızdaki pek çok probleme de oldukça iyi gelecek gibi görünüyor.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

İş yerinizdeki sıkıntılı süreçlerinizin yüzünden eşinizle yeteri kadar ilgilenememiş olabilirsiniz. Bugün birbirinize vakit ayırmanız için harika bir gökyüzü sizinle birlikte görülüyor. Ona içsel korkularınızı açık dille ifade edebilirseniz, size hak verip destek verecek gibi görünüyor.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

İş yerinizde ve günlük yaşantınızda yeni bir düzenin sizinle birlikte olacağı günlerden geçiyorsunuz. Maddi kayıplarınızı veya alamadığınız ödemeleri alacağınız güzel bir gün. Ruhunuzun korkular ile ilerlediği bir gün olabilir. Bugün yapacağınız ufak yardımlar bu enerjiyi üzerinizden atmanıza yardımcı olabilir.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Sevdiğiniz kişiden değer göreceğiniz harika bir gün. Akşam vakitlerinde güzel yemekler yaparak birbirinizle vakit geçirmeye çalışmanız size kalben çok iyi gelecek. Gün içerisinde arkadaşlarınızdan gelecek haberler karşısında ruhunuz biraz sıkılsa da kendi özel hayatınıza odaklanmanız enerjinizi toparlayacaktır.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Aile büyükleriniz veya çocuklarınız sizin desteğinize ihtiyacı olan bir döngüden geçiyor olabilir. Kendinizi şifalandırmak istiyorsanız uzunca süredir yaşadığınız ruhsal sıkıntılarınızı akışa bırakarak sevdiğiniz kişiler ile ilgilenmek hem size hem de onlara iyi gelecek gibi görünüyor. Kalbi boş olan Aslan burçları bugün tesadüf karşılaşmalara kalbini açabilir.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Aşk ve sevgi ilişkilerinizden yana şanslı bir gündesiniz. Sevdiğiniz kişiden göreceğiniz yakınlık sizi iç dünyanızda çok mutlu edecek. Uzunca zamandır üzüldüğünüz pek çok konunun artık çözümleneceği günlerden geçiyorsunuz. Yükselişinizin tadını çıkarın.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Sevdiğiniz kişi ile paylaşımlarınız daha çok zihinsel boyutta olacak. Uzunca süredir anlaşılamadığınız konuların çözümlerini bulmaya başlayacaksınız. Parasal konularla ilgili sevdiğiniz kişiden alacağınız destek sizi çok mutlu edecek.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Kendinizi anlatırken biraz daha keskin ifadeler ve sert sözcükler kullanmayı tercih edebilirsiniz. Beraber yaşadığınız kişiler ve çalışma arkadaşlarınız bu durumdan biraz zorlanabilir. Para kazanmanıza yardımcı olacak yeni iş teklifleri veya projeler gündeminizdeyken, işleri bitirememenin verdiği panik içinizde sıkıntı yaratıyor olabilir. Akışta kalmak ve kendi iç gücünüze güvenmek sizi pek çok sıkıntıdan kurtaracak görünüyor.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

İçinizdeki çocuksu yan ortaya çıkmaya çalışırken, kendinizi ağır bir yükün altında kalmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Çocuğunuzun size olan ihtiyacı artarken, çocuksu yanınızı onunla vakit geçirerek değerlenmek ruhunuza iyi gelebilir. Kalbi boş kişiler için iş yerinizde size hayranlık duyan bir kişiyi bugün farkedebilir ve ilerleyen günlerde size kalbini açmasına şaşırabilirsiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

İç dünyanızda yaşattığınız korkularınızla yüzleşeceğiniz değişik bir gün. İlahi düzenin size sunacağı eş zamanlıkları takip ederseniz korkularınızdan kurtulmanın yollarını bulabilirsiniz. Büyüklerinizin sağlığıyla ilgili ani çıkabilecek rahatsızlıklar ve yakın bir zamanda hastane konularınız gündemde olabilir. Olası sağlık kontrolleriniz varsa ihmal etmeyiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bugün hayalinizdeki plan ve projelerinizi gerçekleştirmek için olumlu enerjiler içerisindesiniz. Kalbi boş olan Kova burçları için yeni bir aşk kapıyı çalmak üzere haberiniz olsun. Yurtdışı ithalat ve ihracat yapan Kova burçları yeni gelir kaynakları ve yardımlar bulmak üzere olabilir.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

İş ve kariyer konusunda yeni atılımlar yapmak ve alternatif gelir kaynakları yaratmak için güzel bir gün. Maaş zamı isteyecek olanlar bugün iş yerlerindeki müdürler ile görüşmesi sonucunda sıkıntılarına çözüm yolu bulabilirler. Evinizin içinde eşinizden destek alacağınız enerjiler akışta olurken, uzunca zamandır birbirinizle yaşadığınız sıkıntılara bir son vereceksiniz.

Etiketler : Günlük Burç Yorumları burçlar günlük burçlar
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