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17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:00:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 17 Mayıs

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 17 Mayıs Pazartesi günlük burç yorumları...

BALIK: YAŞANTISINA YENİ BİR YÖN VERMENİN ZAMANI GELDİ

KOVA: ÇABASINI ARTIRDIĞI TAKDİRDE HAYALLERİNE KAVUŞABİLİR

İKİZLER: DUYGUSALLIĞI BIRAKIP OLAYLARA GERÇEKÇİ BAKIN

BOĞA: MADDİ KONULARDA SIKINTILI GÜNLER GERİDE KALIYOR

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

İlişkinizin içindeki problemleri mi çözeceksiniz? Yoksa aniden bu birlikten vaz mı geçeceksiniz? Bugün bu soruların cevabını bulmak için eş zamanlıkları dinlemelisiniz. Iş yerinizde duygusal mutsuzluklarınızı yansıttığınız için dikkatleri çekiyor olabilirsiniz. Gün içerisinde yapacağınız derin meditasyonlar enerjinizi toparlamanıza yardımcı olacaktır.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün ev içinde aniden oluşacak kazalara dikkat ederek güne başlıyorsunuz. El kesikleri ve yanıklara çok ama çok dikkat etmelisiniz. İlişkinizi gizli tutma konusunda artık pek çok kişiyi şaşırtacak kararlar vermek üzeresiniz. Açıkladığınız gerçekler karşısında pek çok kişinin ikinci yüzünü görmeye kendinizi hazırlayın.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Aşk ve ilişkilerde geçen sene Ekim ayında başlayan ama ayrılık ile sonuçlanan bir ilişkiniz var ise bugünlerde haberler alabilirsiniz. Sürpiz karşılaşmalara ve haberlere hazırlanın. Bu ilişkiye tekrar şans vermek isterseniz şans ve fırsatınız bulunuyor ama size yapılan büyük haksızlıklar varsa zamana yaymak en iyisi.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

İlişkinizin içinde düşüncesizce olan davranışlar ve gerginliklere oldukça dikkat etmelisiniz. Oluşan anlaşmazlıklar önümüzdeki günlerde ilişkinizin bitmesine sebep olabilir. Ben merkezden uzaklaşıp daha alttan alıcı, karşı tarafı düşünerek adım atmanız ilerleyen günlerde yaşayacağınız gerginlikleri azaltacaktır.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Ay başında içinizi kemiren pek çok konunun arka planını öğreneceksiniz. Canınızı yakan durumlar karşısında yakınınızdaki insanları da kaybetme ihtimaliniz olduğunu bilmelisiniz. Geçmişteki bazı yanlış anlaşılmaları sonuçlandırmak için fırsatınız bulunuyor, temkinli adımlarla ilerlemelisiniz. Kısa yolculuklar yapmak, şehir içinde park veya ormanlık alanlarda yürüyüşler günün enerjisini dengelemeniz için iyi gelebilir.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Sağlık probleminiz var ise bugün kontrollerinizi yaptırmak için gökyüzü oldukça uygun. Sizi seven pek çok kişinin varlığını hissettiğiniz için oldukça mutlu olacaksınız. Yaralandığınız yerlerden şifa bulacağınız kişiler çevrenizde artıyor. Parasal kaynaklar, hem iş ortaklarınız hem de sizin açınızdan artmaya başlayacak. Yeni projelere hazırlıklı olun.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Pek çok kişinin ilgisinin üzerinizde toplandığı günlerdesiniz ama bu kişiler dost mu düşman mı? Çevrenizdeki pek çok kişinin gerçek yüzünü anlamlandıracaksınız. Gizli kalan ne varsa şimdi sahne önünde olacak. Aile bireylerinden alacağınız destek ile daha güçlü hissedeceksiniz. Evinizin içinde çıkabilecek arızalar olursa paniklemeyin. Belki de negatif enerjiler sizden çıkacağına malınızdan çıkıyordur.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Aile büyükleriniz ile uzunca süredir probleminiz var ise gönül almak için güzel bir gün. Aşk ve ikili ilişkilerde depresyona meğilli tutumlarınız önümüzdeki günlerde daha çok üzülmenize sebebiyet verecektir. Karşınıza çıkan yeni tanıdığınız kişiler kafanızı karıştırıyor olabilir. Kendi ilişkinizdeki problemleri çözmeye odaklanırsanız ilerde yaşayacağınız pek çok problemin de önüne geçmiş olursunuz.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Şansınızın tıkandığını düşündüğünüz konular ile karşılaşabilirsiniz. Azıcık sabır etmekte fayda bulunuyor. 4 gün sonrasında bugün ki kadar şanssız hissetmeyeceksiniz. Uzunca süredir aranızın açık olduğu eski sevgiliniz ile aniden karşılaşmaya hazırlanın. Aranızdaki karmik problemleri çözemezseniz yeni ilişkilerinizde mutluluğu yakalayamayabilirsiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Kendinizi anlatırken bugün daha sabırlı olmalı, iletişim dilinizde karşı tarafı kırmamaya özen göstermelisiniz. Ani çıkabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Seyahat planlıyorsanız daha sonraki günlere ötelemeniz sizi daha mutlu edebilir. Gün boyu sakinliğinizi korumak için dua etmek ve meditasyon yapmak ruhunuza oldukça iyi gelecek.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Yakın akrabalarınızdan gelecek ani haberlerle çok şaşıracaksınız. Geçtiğimiz günlerde yaşadığınız gerginlikleri bir kenara bırakabilirseniz önümüzdeki günlerde daha da mutlu olacağınız güzellikler yaşayacaksınız. Parasal konularda aniden çıkan masraflara karşı dikkatli harcamalar yapmalısınız. Üzüldüğünüz konularla alakalı şifa bulacaksınız.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Rahatsızlığı olan Balık burçları eski rahatsızlıklarının tekrarlama ihtimalleri bulunuyor. Kalabalık ortamlarda mümkün olduğunca daha az kalarak kendinizi korumalısınız. Aşk konusunda kendinizi ifade edemediğinizi, isteklerinizi net bir şekilde belli edemeseniz de sevgilinizin size ani yapacağı sürpizlerle mutlu olabilirsiniz.

Etiketler : burçlar burç yorumları günlük burç yorumları
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