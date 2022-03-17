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17 Mart 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 09:30:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 17 Mart

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 17 Mart Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ: GÖRÜNTÜSÜNDE DEĞİŞİM YAPMAK İSTEYECEĞİ GÜNLER

AKREP: AİLE FERTLERİNE KOL KANAT GERMESİ GEREKEBİLİR

BOĞA: PARASAL KONULARDAN YANA ŞANSLI BİR DÖNEMDE

BALIK: YALNIZ KALIP RUHUNU DİNLENDİRMEK İYİ GELECEK

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Tartışmaların arasında kendinizi bulabilir ve ruhunuzu biraz yaralanmış hissedebilirsiniz. Geçmişe dair içsel üzüntüleri düşünmek yerine başkalarının yaralarına merhem olabilirseniz gökyüzünün sıkıntılı kombinasyonunu rahat atlatabilirsiniz. Ayrıca parasal konularla ilgili şanslı fırsatlar da sizinle birlikte olabilir.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Issızlaşmak ve kendi kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Hastaneler ve kapalı alanlarda kalmak zorunda olan yaşlılara yardım ederseniz gökyüzünün güzel enerjileri sizinle birlikte olacaktır.Önemli bir sağlık probleminiz bulunuyorsa bugün doktorunuzla görüşmek ayrıca size iyi gelebilir.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Bugün kalbinizi kıran dostlarınızdan haberler alabilir, sürpiz görüşmeler yaşayabilirsiniz. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek isterken geçmişte yaşadığınız üzüntülerden güç bulacağınız bir sürecin içerisindesiniz. Sürpiz gelişen haberlere hazırlıklı olun.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Aile büyüklerinizden sağlık sıkıntısı yaşayan kişiler var ise onlarla ilgilenmek durumunda olabilirsiniz. İş yerinizde üst pozisyondaki kişilerin eleştirilerine kulak asmazsanız günü güzel geçirebilirsiniz. Dış görünüşünü değiştirmek isteyenler bugün operasyonlar geçirebilir.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bugün sevdiği kişileri uzunca zamandır göremeyen ve hasret kalan kişiler için üzüldüğü yerlerin şifalanacağı bir gün. Zihninizdeki gerginlerin çözülmesi için kendinize biraz zaman tanımalısınız. Akrabalarınızın sağlığıyla ilgilenirseniz ve dualarını alırsanız tıkalı olan pek çok konuyu çözümleyeceksiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Kredi kartı hesapları ve parasal çıkışların olabileceği bir gün. Aşırı harcamalar yapmadan önce dikkatli olmalısınız. Fiziki bir rahatsızlığınız bulunuyorsa tedavi için doktorunuzla görüşmenizi bugün önerebilirim. Diş ve migren ağrılarına dikkat.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Dostlarınızın sizi yaralayıcı tutumları içsel anlamda sizi yoruyor olabilir. Sevdiğiniz kişilerin içsel anlamda neye kırıldığını bulabilirseniz pek çok konuda yaraları sarabilir ve aradaki kırgınlıkları çözümleyebilirsiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Sağlığınızla ilgili ihmal ettiğiniz rahatsızlıklarınızla ilgili bir başlangıç yapabilirsiniz. İş yerinizde olası tartışmalara veya küs olduğunuz kişiler ile karşılaşmaya oldukça açık bir gün. Sıkıntı yaşadığınızda zihninizi dindirmek için meditasyon yapmanızı önerebilirim.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Aşk ve sevgi konularından yana yaralandığınız yerlerden güç kazanacağınız bir sürecin içerisindesiniz. Beklenmeyen gebeliklere açık bir süreçten geçerken, kimsesiz çocuklara yardım etmeniz pek çok konuda size geri dönen enerjiler ile önümüzdeki günlerde yardım edebilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Aile büyüklerinizin sağlık durumuyla ilgili önemli bir sürecin içerisinden geçiyor olabilirsiniz. Evinizin içerisindeki tartışmaları büyütmemeli ve sakinliğinizi korumalısınız. Bugün sokakta yaşayan evsizlere ve canlara yardım ederseniz, gökyüzü sıkıntı yaşadığınız konularla ilgili size yardımlarını sunabilir.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Kardeşinizin hayatında önemli bir sıkıntıyı duyabilir ve size yardımı olduğunu hissedebilirsiniz. Bu süreç içerisinde birbirinize kenetlenirseniz ileride yaşayacağınız sıkıntıların da önüne geçmiş olabilirsiniz. İletişim dilinizde kendinizi anlatamadığınızı düşündüğünüz pek çok konu bugün açığa çıkmak üzere.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Parasal konulardan yana oldukça şanslısınız. Size gelen paranın bir kısmı ile ihtiyaç sahiplerini sevindirirseniz enerjiniz katlanarak çoğalacaktır. Hayatınızdaki kişinin size yardımı ve değer verdiği bir süreçten geçerken, yaralandığınız yerler şifa buluyor.

Etiketler : Bugün burçları neler bekliyor? Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları - 17 Mart
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