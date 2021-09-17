Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 17 Eylül

ASLAN: 'TAMAM MI, DEVAM MI' KARARLARININ ALINACAĞI GÜNLER

İKİZLER: KENDİSİNDEN YARDIM BEKLEYEN KİŞİLERE EL UZATMA ZAMANI

BOĞA: SES GETİRECEK PROJELER GELMEK ÜZERE, BİRAZ SABIRLI OLMALI

YENGEÇ: SEVDİĞİ KİŞİNİN TUTUM DEĞİŞİKLİĞİNE ŞAŞIRMASI MÜMKÜN

Koç Burcu: Gün içerisinde bazı hayal kırıklıkları, "Ben seviliyor muyum acaba?" gibi sorular zihninizden geçiyor olabilir. Maddi anlamdaki kaynaklarınıza sahip çıkmak oldukça önemli. Sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak için rutin kontrollerinizi aksatmamalısınız. Özellikle mide sorunları yaşamanız muhtemel.

Boğa: Kariyer hayatınızda yöneticilerinizin değişen tutumları karşısında, otoritenizi ortaya koyarak ilerlemek ve haklarınızı aramak önemli. Yeni projeler gelmek üzere biraz sabır. Baş ağrısı ya da yorgunluk gibi sorunlarla karşılaşabileceğiniz bir gün olabilir.

İkizler: Eşinizin ailesiyle aranızda geçen anlam veremediğiniz konuları içsel anlamda büyütmemeli, kendinizi önemsemelisiniz. Sizden yardım bekliyorlarsa ihmal etmemeye de özen göstermek önemli.

Yengeç: Finansal konularda aniden gelişecek giderler biraz bütçenizi sarsabilir. Özellikle tatil ve seyahatteyseniz dikkatli olmalısınız. Telefon faturalarına da ayrıca dikkat, çünkü fazlaca konuşuyor olabilirsiniz. Eşinizin değişen tutumları, akşam vakitlerinde size yakın olup kenetlenmek istemesi sizi şaşırtabilir.

Aslan: Parasal konularda kendi projelerinizle isminizden söz ettirebilirsiniz. Düşmanlarınızın oldukça dikkatini çektiğiniz günlerden geçerken, ortaklıklarınızdaki değişen tutumlar sizi zorlayabilir. Eşinizle tamam mı, devam mı kararları gündemde olabilir, aman dikkat.

Başak: Çalışma ortamınızda sürpriz projeler kapınızı çalabilir. Devam eden projelerinizi herkesle paylaşmamanız sizin için oldukça önemli. Gün içerisinde hayvanlardan ve böceklerden oluşabilecek sıkıntılara açıksınız aman dikkat.

Terazi: Zihninizin ne doğru ne yanlış tam anlamıyla anlamlandıramadığı günlerden geçerken, bu mevcut beraberliğinizi etkiliyor olabilir. Karar vermeden önce sakin adımlarla ilerlemek oldukça önemli. Sağlığınıza oldukça dikkat etmelisiniz.

Akrep: Ailenizin içerisinde gerildiğiniz, üzüldüğünüz konular zihninizden geçerken, bir yandan da hayallerinize kavuşmak için çaba harcadığınız projeler gündeminizde olabilir. Uzak yerlere taşınmak istiyorsanız sonradan pişman olmamak için kendinize biraz zaman tanımalısınız.

Yay: Kariyer, medya, eğitim konularıyla ilgili yeni projeleriniz gündemde. İsminizden söz ettireceğiniz bir döngüye girmek üzeresiniz. Babanız, kardeşlerinizle bilrikte planlayacağınız organizasyonlar ruhunuza iyi gelebilir.

Oğlak: Parasal konularda gelen giden bir enerji bulunuyor, aman dikkat. Projelerinizi değişen şartları da hesaba katarak planlamak oldukça önemli. Hayalinizdeki mesleklerden biri internet ve online çalışmalarla yapılacak ses getirecek projelerse gökyüzü sizi destekliyor, yola devam.

Kova: Kendinizi pek çok ortamda göstereceğiniz güzel bir süreçten geçerken, önemli bir kayıp, ameliyat ve hastane dönemi atlattıysanız, rahata çıkacağınız enerjiler sizinle olacak. İş değişikliği ve planları açısından da gökyüzü sizi destekliyor.

Balık: Manevi yardım kapılarının sonuna kadar açık olduğu, zorluklarınızı kolaylaştıracak enerjiler sizinle birlikte. Dua etmek, meditasyon yapmak, önemli mekanları ziyaret etmek ruhunuza iyi gelebilir. Bazı sırları öğreneceksiniz, kimseye güvenmemeniz gereken günlerden geçerken, gerçekler karşısında mutlaka önlemler alınız.