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12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:00:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile Günlük Burç Yorumları - 12 Mayıs

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 12 Mayıs Çarşamba günlük burç yorumları...

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Güne başlarken arkadaşlarınızdan, ilişkilerinize gelen yorumlar hakkında onların düşüncelerinin etkisinde kalarak değil, kendi düşüncelerinize odaklanarak karar almanız gereken bir gün. Size gereksiz yere yapılan eleştirilere umursamaz tavırlarla yanıt vermeniz psikolojinizi rahatlatacaktır. Hakkınızda yapılan gizli düşmanlıkları öğrenmeye çok açık bir gün. Ben merkezde kalmaya özen göstermelisiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün Ağustos - Eylül ayları başında kandırıldığınız pek çok konu ve kişi ile karşılaşabilir ve haberler alabilirsiniz. Zamanında üzüldüğünüz arkadaşlık ve beraberliklerinizde helalleşme vakti. Kimseyi değil, yaşadığınız korku ve üzüntüleri kendinize siz yaşattığınız için önce kendinizi affetmelisiniz. Önümüzdeki günlerde tüm bu üzüntülerin yerine güzel arkadaşlıklar gelecek merak etmeyin.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

İş hayatınızda size yapılacak olan eleştirilere sessiz kalarak cevap vermeniz, sizi uzun sürede gelebilecek zararlara karşı koruyacaktır. Arkadaşlarınızla aranızdaki iletişim güçlenirken, onlardan yana gelen destekleri sevgi ile kabul edebilirsiniz. Uzunca süredir küs olduğunuz arkadaşlarınızdan aniden gelecek haberler sizi çok sevindirecek. Yarım kalan aşklar için ilişkinizi toparlamak, beraberliğinizi ailelerinize açıklamak için güzel bir gün.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Aile bireylerinin eleştirilerini üzerinize çekebilirsiniz. Haklılık payları var ise eleştirileri hayatınızı şekillendirmek için göz önünde bulundurabilirsiniz. Evliliğinizin içinde oluşan ufak problemleri lütfen büyütmeyiniz. İş yerinizde gereksiz yere söyleyebileceğiniz konuşmalar uzun vadede size sıkıntı yaratabilir, dikkatli olmalısınız.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Aile bireylerinizin sağlığına çok dikkat etmeniz gereken bir gün. Yarım kalan tedavileri var ise kontrollerini mutlaka yaptırmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün yanlış kararlar alabilirsiniz. İş değiştirmek veya herhangi bir yeni atılım için uygun vakitler değil. Uzak akrabalarınızdan gelebilecek mal bölüşümü veya parasal konular, hukuksal bir sürece adım atmanıza sebep verebilir.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Bugün çok yakın arkadaş, dostlarınızın eleştirilerine maruz kalabilirsiniz. Bekar olan Başak burçları yeni bir arkadaşlık için hemen karar vermemeli, beraberlikleri olan Başak burçları ise uzunca süredir ilişkisinde tıkanmış noktaları farkedip, isyan edebilir. Alışveriş yapmak isteyen Başak burçları bugün abartılı alışveriş ve parasal harcamalardan kaçınmalı.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Uzunca süredir planladığınız estetik operasyonlarla alakalı araştırma yaparken kendinizi bulacaksınız. İkili ilişkilerde kandırıldığınız şeylerin farkına varırken, bunlara kimin neden olduğunu düşüneceksiniz. İlişkilerde fark edemediğiniz yüzünüzü bugün aynada farkederken, Aşk ve sevgi konularındaki hayal kırıklıklarını toparlamak sizin elinizde.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Dargın olduğunuz arkadaşlarınızdan gelebilecek haberler yüzünüzü güldürecek. Evliliklerinde problem yaşayan Akrep burçları, ilişki terapistine giderek ilişkilerindeki problemleri çözümlemeye odaklanabilirler. Böbrek ve üreme organlarınızda oluşabilecek hastalıklara karşı önlemler almalısınız, sıkıntı yaşıyorsanız mutlaka yetkili doktorlardan yardım almalısınız.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

İş yerinizde oluşabilecek problemler karşısında sessiz kalmalısınız. İş hayatınızdaki problemler uzun vadede hukuksal anlamda parasal sıkıntılar çekmenize sebep olabilir. Uzak yakın akrabalar ile görüşmeler ve haberler yüzünüzü güldürürken, plan ve projelerinizi güvenmediğiniz kimselere açmamalısınız.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Eşinizin ailesi ile gerilmemeye özen göstermelisiniz. Karşı taraftan gelebilecek yersiz eleştirilere kulak asmayınız. Parasal manada dengeye ulaşacağınız, yarım kalan projeleri gündeme getirerek, dengeye ulaşacağınız bir gün. Çevrenizdeki kişilerin sağlıkları tehlikede olabilir, mümkün olduğunca izole yaşamaya özen göstermelisiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Kendinize çok fazla yüklenmeyin, keşkelere yer vererek hayatta ilerleyemezsiniz. Ödemeyi unuttuğunuz bir fatura bugün canınızı azıcık sıkabilir. Hukuki süreçlere gitmemesi için ödemelerinizi gözden geçirmelisiniz. İş hayatınızda gerçek yüzünü gördüğünüz çalışma arkadaşlarınıza karşı sessizliğinizi korumalı, uzun vadede ilişkilerinizi kesmeniz faydanıza olacaktır.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Eşinizle yaşadığınız problemler zihninizde gel gitlere neden oluyor olabilir. Geçmişe bağlı kalırsanız şimdiki anı yaşayamazsınız. Dostlarınızın ve eşinizin size verdiği değerin kıymetini bilmelisiniz. Bazı duyguların aşılması için kendinize zaman vermelisiniz. Estetik operasyonlara merakınız artarken, fiziksel güzelliğiniz artmakta. Dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz

Etiketler : burçlar burç yorumları özlem recep
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