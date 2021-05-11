Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 11 Mayıs

KOVA: AKRABALARINDAN ALACAĞI HABERLERE ŞAŞIRABİLİR

KOÇ: ESKİ BİR AŞKIN YENİDEN ALEVLENMESİ AN MESELESİ

YAY: ŞANSININ TIKANDIĞINI DÜŞÜNSE DE YAKINDA YÜZÜ GÜLÜYOR

TERAZİ: ÇEVRESİNDE KİM DOST KİM DÜŞMAN HEPSİNİ GÖRECEK

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Maddi kaynaklarınızla ilgili artışların yaşanacağı önemli bir döngüdesiniz. Yeni iş sözleşmeleri için atılım yapıyor veya sözlü mülakatlara giriyor olabilirsiniz. Görüşmeleriniz olumlu geçecek gibi görünüyor. Tek dikkat etmeniz gereken konu hukuki kurallara uygun adımlar attığınızdan emin olmalısınız. Önemli mesleki bir eğitim veya sınava hazırlanıyorsanız başarılı geçeceğini söyleyebilirim. Bunların haricinde ehliyet almak ve araba alım satımı için adımlar atabilirsiniz. Kalbi boş olanlar için flörtler ve sizi tanımak isteyen kişiler karşınıza çıkabilir. Bu kişiler uzunca süredir tanıdığınız arkadaş ve okul ortamınızdan olabilir. Beraberliği olanlar ise değer göreceği ve geleceğe dair belki de yeni bir yere yerleşmek, taşınmak ve düzen kurmak için atılımlar atacağınız kıymetli bir zaman döngüsündesiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Pek çok kişinin ilgisini ve sevgisini kazanacağınız, bulunduğunuz pek çok yerde takdir alacağınız önemli bir döngüdesiniz. İş, ticaret ve bilginizi göstereceğiniz her türlü konuda gözler üstünüzde olacak. Enerjiniz artacak Sevgili Boğalar, önemli bir rahatsızlık geçirdiyseniz şimdi toparlanma zamanı. Ayrıca dış görünüşünüzle ilgili değişiklikler yapmak için gökyüzü sizi destekliyor, haberiniz olsun. Aşk ve ilişkiler konusunda da sürprizler sizinle birlikte. Sonu ciddi bir ilişkiye doğru gidecek olan beraberliklerle hazırlıklı olun derim. Beraberliğinde uzunca süredir bir ayrıl bir barış ve hukuki bir süreç yaşayanlar bu Yeniay ile birlikte tamam mı devam mı kararı alacak. Bazı evlilikler boşanma kararından vazgeçebilir. Finansal konularla ilgilli şanslı bir döngüdesiniz. Ayın 20 sinden sonraki süreç sizler için oldukça avantajlı.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Yurtdışı, medya ve uluslararası projeleriniz hakkında ses getirecek şanslı bir döngüdesiniz. Çalışma hayatınızı etkileyen hukuki haklarınızı almak için önemli bir döngüde olabilirsiniz. İş hayatınızda önemli bir atılım yapmayı planlıyorsanız bu Yeniay ile birlikte zeminini hazırlayacaksınız ve 2021 Kasım sonrasındaki süreçte ciddi anlamda ses getireceksiniz. İş ve haklarınız bir yana, önümüzdeki on beş günlük süreç içerisinde rüyalarınıza ve eş zamanlıklara dikkat etmenizi öneriyorum. Tüm bunlar önümüzdeki yılın zeminini oluşturacak gibi görünüyor. Uzak ve yakın akrabalarınız, tanıdıklarınızla ilgili hastane konuları gündeminizde olabilir ve bazı kayıp haberleri biraz canınızı sıkabilir. Siz önemli, kronik bir rahatsızlığınız bulunuyorsa bu süreç içerisinde lütfen kendinize biraz daha özen gösterirniz. Aşk ve ilişkiler hakkında bazı imtihanlar sizi bekliyor olabilir. İlişkilerinde netleşemeyen İkizler burçları ayın 20 sinden sonra daha net kararlar alarak yoluna devam edecek gibi görünüyor. Mantık ve kalp arasında kalabilirsiniz. En doğru seçimi doğum haritalarınızdaki doğru analizler gösterecektir.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

2006, 2013, 2014 yılları ve son 2,5 yıldan bu yana zorluk yaşadığınız temaların yeri değişiyor. Umutlarınızın kırıldığı pek çok konu hakkında kendi şansınızı tekrar oluşturacaksınız. Beraberliğiniz açısından birlikte hayal ettiğiniz pek çok konu bugünlerde gündeminizde olacak gibi görünüyor. Sürpriz bebek planları gündeminizde gibi görünüyor haberiniz olsun. Aşk ve ilişkilerde bazı birliktelikler arkadaşlıktan aşka dönüşecek gibi görünüyor. Önemli bir sınavınız bulunuyorsa, biraz zorlanacak olsanız dahi, hayal ettiğiniz gibi geçecek görünüyor. Yurtdışında yaşıyor olabilir veya yurtdışında vatandaşlıkla ilgili girişimleriniz bulunuyor ise Yeniay sizi destekliyor ancak önümüzdeki altı aylık döngüde olası sıkıntılar oluşmaması adına evraklarınızı kontrol etmenizi öneriyorum. Kariyer konusunda biraz sıkıntılar oluşması muhtemel, enerjinizi dengelemeden adım atmamalısınız. Ayrıca olası kazalar açıksınız, dikkatli olmalısınız.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

İş hayatınızda kendinizi bilgi ve deneyiminizle birlikte göstereceksiniz. İsminizden söz ettireceğiniz güzel bir döneme giriyorsunuz. Şimdi gerçekleştireceğiniz ve zeminini attığınız projeler, önümüzdeki yıl ciddi manada size destek verecek gibi görünüyor. Ancak arkadaş ortamınızda iki yüzlü olan kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Kendi sağlığınıza dikkat etmenin yanı sıra, aile büyüklerinizin de sağlığına oldukça dikkat etmelisiniz. Olası operasyonlar geçirmeniz muhtemel. Beraberliğinizde bu yeniay biraz huzursuz olabilir, zorlanabilirsiniz. Ay sonuna doğru daha rahat enerjiler sizinle birlikte olacağı için olası kırgınlıkları büyütmeniz beraberliğinize sıkıntı yaratabilir. Kalbi yalnız olanlar sürpriz itiraflara açık olsun. İlişkinizde ve projelerinizde önünü göremediğiniz pek çok enerji ayın üçüncü haftası itibariyle netleşecek, haberiniz olsun.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Hukuksal ve haklarınızı ilgilendiren pek çok konuda yeni bir sürecin içerisine girebilirsiniz. Eğitim ve yurtdışı projeleriniz için güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Ancak, banka borçları, sağlık masrafları, araba sigorta ve vergi borçlarına karşı temkinli olmalı ve harcamalarınızı düzenlemelisiniz. İş hayatınız ve ev düzeniniz arasındaki süreçte zorlanıyor olsanız da bu durum geçici. Şimdiki zorluklar Ağustos ayında yoluna girecek merak etmeyin. Bu süreç içerisinde aile bireylerinizin sağlığına dikkat etmeyi ihmal etmeyin. Evinizin içerisinde oluşabilecek küçük arızalar ve elektrikli aletlere dikkat etmeniz önemli. Aşk ve ilişkilerden yana belirsiz olan konular zaman içerisinde çözümlenmek üzere ancak biraz zamana ihtiyacınız olabilir.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Evinizin içerisindeki gerginlikler ruhsal anlamda sizi yoruyor olabilir. Geçmişe dair olan problemlerin gün yüzüne çıkması hem kendinizi hem de beraberliğinizdeki kişiyi ciddi anlamda yoruyor olabilir. Hukuksal ve nafaka davalarıyla ilgili önemli bir sürecin içerisinde de aynı zamanda bulunuyor olabilirsiniz. Bir evlilik bitiyor ve haklarınız bölüştürülüyorsa şanslı etkiler sizinle birlikte olacak. Ancak bazı Terazi burçları geçmişten gelen içlerinde yara olan birine şans vermek üzere de olabilir. Bu kişiden haberler alabilir ve biraz zihnen karışabilirsiniz. Bazı şeyleri zamana yaymak en güzeli. Finansal açıdan miras ve gayrimenkul konularında yeni atılımlar yapmak üzere olabilirsiniz. Girişeceğiniz yatırım için ufak bir kredi çekebilir ve yapılandırabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken konu bütçenizi doğru hesaplamanız oldukça önemli. Sağlık açısından migren, ateşli rahatsızlıklar ve psikolojik rahatsızlıklarınız tetiklenebilir, kendinize ve ruhsal dünyanıza önem vermelisiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Aşk ve ilişkilerden yana beraberliğinizde sürpriz bir şekilde evlilik kararı alabilirsiniz. Yalnız olan Akrep burçları ise temeli sağlam olacak olan, gelecek senelerde nikah aşamasına gelecek olan bir beraberliğe merhaba diyebilir. Ancak görüşememek ve araya girecek olan mesafeler zaman zaman zihninizde sıkıntılara sebep verebilir. Geçmiş beraberliklerinizle bu aşkı bağdaştırmayın. Yeni beraberlik, yeni bir roman gibi heyecan ile tadını çıkarın derim. Evli olanlar ise yeni bir eve taşınmak istiyor olabilirsiniz. Bu Yeniay ile taşınmayacaksınız ancak sonbahar döngüsünde yeni bir eve geçebilirsiniz, belki de bu evi satın alabilirsiniz haberiniz olsun. Uzun süreli beraberlikler için ilişkinizdeki problemleri lütfen başkalarıyla paylaşmayın çünkü enerjinizin frekansını düşürürsünüz. Olası diş, kemik, üreme organlarınızla ilgili sağlık sıkıntıları yaşamanız muhtemel. Tedavilerinizi ihmal etmeyiniz. Susuz kalmamaya özen göstermelisiniz.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Kim dost kim düşman ortaya çıkmak üzere, sezgilerinize güvenin. Bazı dostlarınız ile yol ayrımlarına gidebilirsiniz. Beraberliğinizde ve ilişkilerinizde biraz gerginlikler yaşamanız muhtemel. Tahammül sınırlarınızın zorlandığı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bu süreç içerisinde kendinize biraz zaman ayırmanız, iç sesinizi sakinleştirmeniz oldukça önemli. Parasal kaynaklar hakkında görmezden geldiğiniz gereksiz harcamalarınız oluyorsa biraz temkinli olmanızda fayda görüyorum. İş hayatınızda oluşacak olan değişiklikler söz konusu, bu değişikliklerin bir kısmı ilerleyen senelerde sizlerin avantajlı bir döngüsü olacak gibi görünüyor. Sağlık konusunda ise biraz kendinize ve bağışıklık sisteminize önem vermeniz gereken bir dönemden geçiyorsunuz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Aşk ve ilişkilerden yana değişik bir süreç yaşıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi ile beraberliğinizde yeni bir sürece geçerken, bu bir evlilik hazırlığının zemini de olabilir, bir yandan da ciddi anlamda büyük tartışmalar ve ben-sen kavgaları yaşıyor olabilirsiniz. Uzunca süredir hiç bu kadar anlam veremediğiniz bir süreç yaşamamış olabilirsiniz. Düşünceleriniz arasında sıkışıp kalmış hissediyor ve zaman zaman kendinizi yaralı da hissediyor olabilirsiniz. Şimdiki problemleri büyütürseniz, Ekim ayında ilişkiniz çıkmaza girer aman dikkat edin, derim. Eğitim öğretim konularıyla ilgilenen bir öğretmen, öğrenci veya iş yerinizde kendinizi geliştirdiğiniz bir eğitim aldıysanız sınavlarınıza odaklanmalısınız. Emek verdiğiniz pek çok yerden şansınız ilerleyen zamanda gülecek. Yakın akraba, kardeş ve kuzenlerinizle olan diyaloglarınızda miras ve değer konularıyla ilgili konular zihninizi yorabilir, gönüllerini almayı ihmal etmeyin. Sağlık açısından evinizin içerisindeki kazalara açıksınız, aman dikkat.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Aile ilişkilerinizde yeni bir sürecin içerisine girmiş olabilirsiniz. Uzunca süredir sizi zorlayan ebeveynlerinizle barış imzalamak için güzel bir Yeniay. Onların sağlığıyla ilgilenmek de size oldukça iyi gelecek. Bazı Kova burçlarına yeni evler görünüyor. Yeni bir eve yerleşmek için beklenmedik bir hazırlık aşamasında olabilirsiniz. Hemen olmasa da ilerleyen süreçte hane değişikliği yapmak, belki de ev satın almak için hayatınızdaki belirsizlikler geçtiğinde bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Evinizin içerisinde çıkan olası tamiratlar, satın aldığınız geciken yeni eşyalar gibi sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. İş hayatınız açısından sürpriz bir şekilde evinize yönelme ihtiyacı, belki de iş konularına kısa bir sürede olsa ara verme döngüsünde kendinizi bulabilirsiniz. Bu süreç kendinizi geliştirmeniz için size iyi gelecek. Bir kısım Kovalar için ise bu süreci yeni bebek planları yaparak değerlendirecekler gibi görünüyor.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Yeni bir eğitime veya sertifika programına başladıysanız isminizden söz ettireceksiniz. Pek çok kişi sizi konuşacak gibi görünüyor. Sosyal medya, internet ve youtube üzerinde de bu etkiyle birlikte pek çok yeni projeye başlayabilirsiniz. Yakın arkadaşlarınız, kardeşleriniz ve komşularınızın da desteğini alacak gibi görünüyorsunuz. Kış aylarında şimdiden zeminini hazırlayacağınız yer değişikliği planlarınız olabilir. Uzak ülkelerdeyseniz memleketinize taşınma kararları alabilirsiniz. Ama hemen değil, tüm bunların fikirleri bu yeniay ile birlikte sizin zihninizde oluşacak gibi görünüyor. İş hayatınızda olacak olan sürpiz online üzerinden olacak olan mülakat ve görüşmelere de hazırlanabilirsiniz. Bilginiz ile kendi isminizden söz ettirecek gibi görünüyorsunuz, haberiniz olsun. Bunların haricinde bazı balık burçları parasal anlamda sürpiz bir şekilde iyileşme dönemi içerisindeler, zam ve primler kapınızda gibi görünüyor, haberiniz olsun.