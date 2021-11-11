VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye dahil 33 ülke mutabakata imza attı! 2040'a kadar süre verildi
HDP savunması Yargıtay'da!
Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye şartı
Fransa çaldıklarını 129 yıl sonra iade etti
Eren Kış-2 operasyonu başladı
Yunan gazetesine haddini bildirdi
TUŞAŞ Genel Müdürü Kotil noktayı koydu: Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek
Teröristin umudu CHP
NATO'dan tarihi Hürkuş kararı
Haluk Bayraktar'dan müjdeli haber
Ajda sürekli ses egzersizi yapar
Dünya var oldukça izindeyiz
uçakta milyonluk pişti
Beyin damarında tıkanma dil merkezini etkiliyor
Sadece su içerek kilo verilmez
Koronavirüsü bilinçaltınıza bulaştırmayın
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 11 Kasım
Çocuğunuzu "Turp" gibi yapmak isterken hasta etmeyin
Aylardır yapılan çalışmalar sonuç verdi!
Doğal gazda yeni gelişme: 2022'de devreye alacağız
Başkan Erdoğan, Mansur Yavaş'a başsağlığı diledi
Pandeminin seyrini değiştirecek keşif: DH1047
Günlük Kovid-19 verileri açıklandı
Moody's'ten Türkiye'ye övgü
11 Kasım 2021 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 08:00:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 11 Kasım

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 11 Kasım Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ: KENDİNDEN EMİN ÇEKİCİ BİRİSİYLE AŞKA YELKEN AÇABİLİR

BAŞAK: KEYİFLİ BİR GÜN OLACAK, SEVDİKLERİNİZLE EĞLENECEKSİNİZ

ASLAN: PARA KONUSUNDA ŞANSLI, DOĞRU YATIRIMLAR YAPACAK

TERAZİ: OLUMLU GELİŞMELER PEŞPEŞE YAŞANIP ŞAŞIRTABİLİR

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Eğitim konularında atacağınız yeni adımlar sizi zirveye götürecek. Kendinizden emin olduğunuz her konuda kazançlı olacağınız enerjiler altında olacaksınız. Günün negatif yanı aile büyüklerinizin sağlığı ile alakalı alacağınız telefonlar sonucu biraz gergin olabilirsiniz. Onları ihmal etmeyin.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

İç dünyanızdaki karışıklık bugün biraz daha dengeye ulaşıyor. Geçmişte yaşadığınız haksızlıkların sorumlusu siz değildiniz. Olması gereken olması gerektiğinde oldu sadece. Sevdiğiniz kişi ile yakınlığınızın çok daha fazla artacağı harika bir gün. Günü kendi problemleriniz haricinde onunla ilgilenerek geçirmek hem size hem de ona çok iyi gelecektir.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Dostlarınızdan yardım göreceğiniz harika bir gün. Pek çok dileğinizin gerçekleşmek üzere olduğu harika enerjiler sizinle birlikte. Ancak dikkat etmeniz gerekenler bulunuyor. Sağlığınız ve yoğun günlük yaşamınız sırasında uyku düzeni ve beslenmenize çok dikkat etmelisiniz. Yorgun düşerseniz önümüzdeki aylarda sağlık sıkıntısı yaşamanız muhtemel.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Evinizin içine yeni bir evcil hayvan almaya karar vermis olabilirsiniz. Ailenizin içine yeni katılacak bu küçük güzellik ile enerjiniz ciddi manada artacak gibi görünüyor. İş hayatınızdaki çıkmazlıklar ve belki de iş arkadaşlarınızın yaşadığı sağlık sıkıntıları bugün daha rahatken, önümüzdeki günlerde sıkıntılar oluşabilir haberiniz olsun.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Aşk konusunda geçmiş sevgi ilişkilerinin gündemde olacağı bir gündesiniz. Alacağınız haberler sizi mutlu ederken, geçmişte yaşayamadığınız güzelliklerin belki de şimdi vaktinin geldiği günler olabilir. Yakın dostlarınız bu duruma oldukça sevinecek gibi görünüyor.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Herhangi bir sağlık probleminiz varsa bugün itibariyle iyileşmeye başladığınız bir döngünün içindesiniz. Sevdiğiniz, ailenizden gördüğünüz kişilerin aniden evinize gelmesi sizi çok mutlu edecek. Aşk konusunda sürpiz gelişmeler olmaya başlamak üzere haberiniz olsun.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Yeni bir eğitime başlamış olabilirsiniz. Katıldığınız eğitimin sonucunda belki de kendinize yeni bir iş fırsatı yaratıyor olabilirsiniz. Gün içerisinde yakın akrabalarınızın sağlık problemleri ve sıkıntılarıyla ilgili üzülseniz de kendi içinizde ruhsal dengeniz oldukça yerinde.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün parasal konularda şanslı etkiler altındasınız. Gelen parayı tutabilirseniz önümüzdeki dönemde yeni bir yatırım yapmak için uygun şartlar oluşabilir. Ayrıca yakın bir zamanda yollarınızı ayırdığınız arkadaşlarınızın bilinçaltındaki mesajlarla karşılaşacağınız değişik bir gün olacak.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Bugün ruhsal dünyanızda yaşadığınız fırtınaları net bir şekilde ortaya koyacaksınız. İçinize dert olmuş olan pek çok ilişkinizde tamam mı devam mı enerjisi içinde olacaksınız. Ailenizin içindeki gerginliklere çözüm yolu bulmak istiyorsanız, daha sakin ve empati yaparak yaklaşmak günü kurtarıcı olabilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

İletişimdeki sivri diliniz bugün size zarar verecek cinsten. İç dünyanızda yaşadığınız sıkıntılı süreçleri kimseye açamıyor olabilir ve düşünceleriniz arasında sıkışıp kalmış olarak kendinizi hissediyor olabilirsiniz. Rahatlamak için gün içerisinde dua enerjisinde olmaya özen gösterirseniz günün negatif yanlarından korunabilirsiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Eskilerden gelen bir aşk hikayesi ruhsal dünyanızda gel gitler yaşatabilir. Zamanında feda ettiklerinizin yanında şimdi elinizde neler var. Geçmişe bağlı kalmayıp, aşk ve sevgi konularında biraz daha sabırlı olursanız yakın bir zamanda güzellikler sizi bulacak cinsten.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Artan giderlerinizin azalmasını sağlayacak yeni plan ve projelerin içinde kendinizi bulacağınız bir gündesiniz. İş yerinizde yeni çıkış yolları ararken, bazı takıntılı müdürlerinizle ilgili sıkıntılar da yaşamanız mümkün. Kendi enerjinize ve işinize odaklanırsanız günü verimli geçirebilirsiniz.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları - 11 Kasım Bugün burçları neler bekliyor?
Alanya'da izdiham

Alanya'da izdiham
Kadınlara destek olmak istiyor

Kadınlara destek olmak istiyor
Adımlar kanserli çocuklar için

Adımlar kanserli çocuklar için
Kahvaltıyı atlamayın spor yapın

Kahvaltıyı atlamayın spor yapın
Düşman arıyor

Düşman arıyor
Çocuk filminde buluşacaklar

Çocuk filminde buluşacaklar
El ele sabah sporu

El ele sabah sporu
Ablasının böbreğiyle hayata tutundu

Ablasının böbreğiyle hayata tutundu
Komedinin doğaçlama ikilisi

Komedinin doğaçlama ikilisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER