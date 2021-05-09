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09 Mayıs 2021 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2021 Pazar 09:30:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 09 Mayıs

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 09 Mayıs Pazar günlük burç yorumları..

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Maddi artışlarınız için özellikle günün öğleden sonrasında adım atacağınız konular hakkında verim elde edebilirsiniz. Görüşmelerinizin yoğun olacağı bir süreçten geçerken, kardeşleriniz ve yakın akrabalarınızın sizi olan ihtiyacını görmezden gelmeyiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Gün içerisinde eski arkadaşlarınızdan gelen haberler karşısında içsel anlamda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Parasal konularda güvenilir olmayan yatırım veya projelerin altına imza atmamalısınız.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

İş hayatınızdaki parasal kazançlarınızın arttığı bir süreçten geçmektesiniz. Avantjlı yatırımlar için riskli adımlar atmadan ilerlemeniz önemli.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Eşinizin ailesinin ve kendi akrabalarınızın biraz manüpilasyonuna uğrayabileceğiniz bir gün. Önemli bir sözleşme veya sınava hazırlanıyorsanız bugün isminizden söz ettirebilirsiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Beraberliğinizdeki kişiyle önemli bir döngünün içerisinde olabilirsiniz. Yol ayrımı yaşamak üzereyseniz önümüzdeki bir kaç hafta sonraki gelişmeleri takip etmenizi önerebilirim.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Önemli ortaklık ve projelere önümüzdeki aylarda imza atabilirsiniz. Bugün tüm bunların gelişmeleri hakkında haberler alabilirsiniz. Umulmadık şans ve fırsatlar bugün sizinle olurken dostlarınızdan alacağınız destekler karşısında mutlu olacaksınız.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Taşınmak gibi önemli bir karar almak üzereyseniz olumlu bir gün. Kalbinizi neşe ile attıracak haberler ve sevdiğiniz kişiden alacağınız bir sürpiz ile çok mutlu olacaksınız.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Aile büyükleriniz ile aranızdaki kırgınlıkları gidermek için gökyüzü sizi destekliyor. Kendinizi anlatırken geçmişi düşünmek biraz üzücü olabilir.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Gün içerisinde parasal kaynaklarla alakalı iş hayatınızda atılımlar yapabilirsiniz. Belirsiz iş konularınızın açılması için olumlu şartlar sizinle birlikte olabilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Önemli sözleşmelerinizi ve araştırmalarınızı tamamlamak için güzel atılımlar yapabilirsiniz. Detaylıca çalışacağınız konular hakkında isminizden söz ettireceksiniz. Kardeşlerinizden haberler biraz canınızı sıkabilir.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Gün içerisinde biraz takıntılı olabilir ve içsel huzursuzluğunuz artabilir. İş hayatınızda sizi manüpile etmek isteyen pek çok kişi karşısında öfkelenmeden önce parasal kaynakları düşünmek önemli .

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bulunduğunuz topluluklarda isminizden söz ettirebilirsiniz. Gizli tutmak istediğiniz önemli bir iş görüşmesini açıklamadan önce biraz daha zamana yaymanızı önerebilirim.

Etiketler : günlük burçlar burç yorumları özlem recep
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