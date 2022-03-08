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Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 08 Mart
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08 Mart 2022 Salı 07:30:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 07:30:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 08 Mart

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 08 Mart Salı günlük burç yorumları...

ASLAN: RUHUNA İYİ GELECEK İŞLERLE MEŞGUL OLMALI

BAŞAK: SAĞLIKLA İLGİLİ GÜZEL GELİŞMELER YAŞANABİLİR

YENGEÇ: SÜRPRİZ GELİŞME VE HABERLERE AÇIK BİR GÜN

KOVA: SEVDİĞİ KİŞİYE İKİNCİ BİR ŞANS VERMEK İSTEYECEK

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

İş yerinizdeki bazı projelerinizin alt yapılarını oluşturmak için maddi anlamda harcamalar yapabilirsiniz. Özel hayatınızda değer verdiğiniz dostlarınızla paylaştığınız sırlara çok dikkat edin, bazı kişilerin gerçek yüzlerini keşfedeceksiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Kendinizi adeta yenilenmiş ve büyütmek istediğiniz hayallerinizi gerçekleştirmek için gökyüzünden destek alacaksınız. Aşk bekleyen Boğa burçları kadersel karşılaşmalara ve haberleşmelere oldukça açıksınız. Karşılaştığınız zorluklar her neyse biraz sabır. Zorlukların içinden yükselişe çıkacaksınız.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Hayatınızın merkezi haline gelmek üzere olan iş konuları bugün itibariyle netlike kazanmaya başlamak üzere. Eski düşmandan dost olmaz dikkatli olmalısınız. Ummadığınız kişiler ile yol ayrımları yaşayabilirsiniz. Kazalara oldukça açıksınız, dikkatinizi toplamalısınız.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Taşınma planları yapmak istiyor ancak net bir karar veremiyorsanız, bugün itibariyle belki de şartlar sizin taşınmanıza sebep oluşturabilir. Bugün aracınızla hız yapmamaya, seyahat yapıyorsanız sağlıkla ilgili önlemleri alarak seyahat etmelisiniz. Genel sağlık durumunuz iyi olacak.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Parasal konularla ilgili yaşanacak gelişmelerin bugün zemini atılıyor. Çevrenizde dost gibi görünen pek çok düşmana rağmen arkanıza bakmadan ilerlemelisiniz. Pek çok strese rağmen, sevdiğiniz kişinin size değer veren yanı ile pek çok şeyden mutlu olmak elinizde

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Planlanmış projelerinizin sıkıntı yaşaması muhtemel. Karşılaştığınız konular karşısında panik olmamalı ve ilerleyen günlerde yeni gelecek iş anlaşmalarına odaklanmalısınız. Eski beraberliklerinizden haber alabilir, vakti zamanında kalbinizi kıran kişiye karşı ki bu eşiniz de olabilir duvar örmüş olabilirsiniz. Belki de ikinci şans vaktidir, zaman herşeyi gösterecektir.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

İş değişikliği yapmak, mevcut iş yerinizde önemli bir tazminat almak için önemli bir gün. Gergin olan iç dünyanız beraberliğinize veya ailenizin içerisinde önemli sorunlara sebep oluyor olabilir. Sağlık sıkıntısı yaşayan Terazi burçları önümüzdeki günlerde sıkıntıları artabilir, şimdiden kontrollerini yaptırmalılar.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Aşk hayatınızla ilgili yeni bir sürecin içerisine girmek üzeresiniz. Evlilik planları için acele etmek istemiyor olabilir veya maddi anlamdaki şartların oturmasını bekliyor olabilirsiniz. Geleceğe dair hayallerinizi birlikte inşa etmek için sevdiğiniz kişiye açık yürekli olmak pek çok şeyi değiştirecektir.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Önemli bir projenin zeminini hazırladığınız günlerden geçiyor olabilirsiniz. Tüm süreçlerin hukuki koşullara uygun olup olmadığını iyi araştırmalısınız. Maddi anlamda gereksiz harcamalar yapmaktan kaçınmalısınız.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Beraberliğinizde netlik kazanması gereken konuların altını çizebilir. Birlikte plan yapabilirsiniz. Ailenizin kökeninde yaşadığınız problemleri içsel anlamda sıkıntı yapsanız da beraberliğinize kenetlenmek ruhunuza iyi gelecek.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Yakın çevrenizdeki bazı arkadaşlarınızla yollarınızı ayırmak isteyebilirsiniz. Kimilerinin gerçek yüzünü fark edeceksiniz. Beraberliğinizdeki önemli sorunları başkaları ile paylaşmak, enerjinizi bozmanıza sebep olabilir dikkat etmelisiniz. Sürpriz haberlere açık bir gün.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Kazalara oldukça açıksınız, dikkatli olmalısınız. Sevdiğiniz kişi, hayaller ve gerçekler arasında kalan pek çok konu bugün itibariyle netlik kazanmaya başlayacak. Evinizi taşımak istiyorsanız önümüzdeki günlerde daha şanslı etkiler sizinle birlikte olacak, acele etmeyin.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları - 08 Mart Bugün burçları neler bekliyor?
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