  • BIST
    1421.15
  • Dolar
    8,2578
  • Euro
    9,9628
  • Altın
    474,2180
İstanbul
10 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 04 Mayıs
Diş tedavisine pandemi ayarı
İngiltere ve ABD, Rusya ve Çin'e karşı 'uluslararası düzeni' koruma çağrısı yaptı
Fransa'da son 24 saatte 311 can kaybı
Norveç medyası: 'Bir F-35 yerine 22 Türk SİHA'sı alalım'
G7 ülkeleri İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geliyor
Pençe operasyonlarında terörist mevzileri imha ediliyor
Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaştı!
AK Parti Sözcüsü Çelik: Rum kesimi AB'yi kendi oyuncağı haline getirdi
Banka şube çalışma süresinde emekliler için düzenleme
Bakan Akar Libya'da temaslarda bulundu
ABD'de 400 bizonu öldürecek gönüllüler aranıyor
Bakan Koca: Sinovac aşısının sevki planlandığı şekilde sürecek
ABD'li diplomat: Türkiye karşısında kaybetmekten korkuyorlar
Emekliye bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde kupa sahibini buluyor
Rum liderden Türkiye'ye hadsiz sözler!
Bakan Koca'dan sevindiren haber: Yarı yarıya düştü
Yerli aşı ve ilaçlar için tarih belli oldu
Rum tarafı şaşkına döndü: Türk tarafı yeni çözüm önerisini kayıtlara geçirdi
Aşı olanların antikor düzeyi 3 kat arttı
Lice'de listeye 3 çizik!
İstanbul'da Sarallar suç örgütüne operasyon! Makedonya'da yakalanıp getirildi
Sınırda gerginlik azaldı: Kırgızistan ve Tacikistan askerlerini çekti
04 Mayıs 2021 Salı 08:00:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2021 Salı 08:00:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 04 Mayıs

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 04 Mayıs Salı günlük burç yorumları...

TERAZİ: AŞKTA ACELECİ OLMAMAYI ÖĞRENECEK

ASLAN: BENCİLCE TUTUMUNU BİR AN ÖNCE BIRAKMALI

KOVA: SEVGİYE DAİR ARADIĞI HERŞEYİ ŞİMDİLERDE BULABİLİR

BALIK: MANTIKLI KARARLAR VERİP HAREKETE GEÇMELİ

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Sevgilinizle paylaşımlarınız size çok mutlu edecek. Yara aldığınız ne varsa size destek verdiğini görürken, siz de bazı kırgınlıklara sebep olmanın pişmanlığını yaşayacaksınız. Önemli projelerinizle ilgili büyük sevinçler yaşıyorsunuz ancak bunları açıklamak için doğru zaman olmayabilir.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Uluslararası nitelikte yapacağınız projeleriniz için günü planlayarak geçirmek oldukça önemli. Yakın arkadaş ve akrabalarınızdan alacağınız haberler içinizi ne kadar sıksa da fevri davranışlardan kaçınmalısınız. Gün boyu dürüst tutumlar sergilemeniz pek çok kişi tarafından takdir edilecek ve dostlarınızın sizin yanınızda olmasını sağlayacaktır.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Yaptığınız pek çok işle ilgili kendinizi çok daha net ortaya koyacak ve takdir kazanacaksınız. Bugün yeni biri ile tanıştıysanız tanışacağınız kişiler ile sonsuzlukta dostluklar kurmanız mümkün. Günün negative etkileri gün boyu olası kazalara çok açıksınız, dikkatli olmalısınız.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Bugün aile bireylerinizle aranızda gerginliklere çok da üzülmemelisiniz. Bırakın sizi pek çok konuda eleştirsinler. Ruhunuzu üzecek hiç birşeye içsel manada izin vermeyerek, sonsuzlukta yaşanılan bu problemlerin şuan çözülmesi gerektiğini düşünerek anı şifalandırmaya niyet etmelisiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Çok eski arkadaşlarınızdan gelen ani haberler yüzünüzü güldürecek cinsten. Eski küslüklere bir son vermeye bugün niyet edebilirsiniz. Sevgilinizle beraberliğinizde çözümünü bulamadığınız pek çok problemi bugün sonsuzluk içinde çözmeye niyet edebilir ve onu sadece o olduğu için sevdiğinizi ifade edebilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Maddi anlamdaki pek çok konunun rahatlayacağını göreceğiniz etkiler ile güne güzel başlayacaksınız. Uzun vadede büyük paralar kazanacağınız projeler için şu ara sadece şükürde kalmak en güzel enerji. Yakın akrabalarınızdan gelen güzel destekler size çok şanslı hissettirecek cinsten.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Aldığınız bir eğitimle ilgili plan yaparak uzun vadede başarılı olmaya niyet edebilirsiniz. Yakın akrabalarınızın ve komşularınızın sizin yardımınıza ihtiyacı olabilir. Herkesi olduğu tabiat ile kabule geçmek ve size yapılan tutumları üzerinize alınmamanız en güzeli.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

İçinizde uzunca süredir saklı kalan cevheri parlatmak için size sunulan projeleri iyi değerlendirmeniz gereken vakitler. Bugün önümüzdeki döngüde açıklayacağınız iş konularınızla ilgili plan yaparak geçirmek çok verimli olabilir. Kasım ortasından sonra ciddi ses getireceksiniz.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Bugün yakın akrabalarınızla aranızda yapacağınız haberleşmeler yüzünüzü güldürecek. Pek çok kişiye içinizde saklı kalanları aniden söyleyecek bir enerjidesiniz. Dürüst olayım darken patavatsızlık yapmamaya özen göstermelisiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün iş hayatınıza yüzünüzü güldürecek haberlerle başlayacaksınız. Sizi onurlandıracak ve yüreklendirecek projeler gündeminizde olacak. Hem kendinizle hem de yaptığınız projelerle ilgili övgü toplayacaksınız. Günün tek negatif yanı gün içerisinde telefonlarınız hiç susmayacak, planlarınızı efektif yapmalısınız.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bugün çocuklarınızdan gelecek destek ve yakın iletişiminiz yüreğinizde büyük mutluluklara sebep olacak. Kalbi boş olan Kova burçları kalbinde saklı kalmış bir aşktan gelecek ani bir haber ile çok mutlu olabilir. İlişkinizdeki dürüst tutumunuz sonsuzluktaki pek çok problemi çözmenize yardımcı olacak cinsten.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Gelirinizdeki dengesizliği oturtmaya çalışırken ani çıkan masraflar size yorabilir. Başarılı olduğunuz pek çok konuyla ilgili takdir toplayacaksınız. Sizi siz olduğunuz için seven dostlarınızın yanında olması içsel mutluluğunuzu arttırırken, gitmesi gerekenlere üzülerek enerjinizi harcamamalısınız.

Etiketler : günlük burç yorumları burçlar burç yorumları
Son karar Ozan'da

Son karar Ozan'da
Melisa Sözen virüsü atlattı

Melisa Sözen virüsü atlattı
Albüm hayali gerçekleşiyor

Albüm hayali gerçekleşiyor
Huzursuzluk vermek istemiyor

Huzursuzluk vermek istemiyor
Kimseyi tehdit etmedim

Kimseyi tehdit etmedim
‘Kader Utansın' diyor

‘Kader Utansın' diyor
Final sonrası kişisel bakım

Final sonrası kişisel bakım
Beni Nilüfer şarkıcı yaptı

Beni Nilüfer şarkıcı yaptı
Babalık muhteşem bir duygu!

Babalık muhteşem bir duygu!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER