Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 03 Maayıs

İKİZLER: İŞ YA DA AŞK İSTEDİĞİ NE VARSA BİR ANDA OLACAK

YAY: İÇİNDEKİ ÇOCUĞU AÇIĞA ÇIKARTARAK RAHATLAYABİLİR

OĞLAK: CAZİBESİNİN ARTTIĞI, ŞANSLI GÜNLER İÇERİSİNDE

YENGEÇ: AİLE İÇİ SORUNLARINI KİMSEYLE PAYLAŞMAMALI

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Uzunca süredir aile bireylerinize hasret kalmış olabilir ve içten içe ruhsal anlamda yorulmuş olabilirsiniz. Maddi anlamda beklediğiniz pek çok şey sıra ile gelecek acele kararlar alıp iş değişikliği yapmak veya yeni yatırım projeleri bulmak için doğru zaman değil. Sevdiğiniz kişiye yapacağınız ufak bir jest gün içerisinde hem ona hem size iyi gelecektir.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Arkadaş ortamındaki gizli düşmanlıklar ile karşılaşabilirsiniz. İş dünyasında çıkarları uğruna sizden yardım isteyen kişiler ile de ayrıca temkinli ve dikkatli olmanız gereken günlerden geçmektesiniz. Parasal anlamdaki artışlarınızı niyetinden emin olmadığınız kişiler ile paylaşmamaya dikkat etmelisiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Yeni bir iş arıyorsanız avantajlı olan bir süreç içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Gün içerisinde yeni iş teklifleri ve kişiler ile görüşebilir ve anlaşmalar yapabilirsiniz. Duyduğunuz haberlerin ve gizli düşmanlarınızın yavaş yavaş açığa çıkmasının sizi yormasına izin vermezseniz, enerjinin şanslı olduğu bir süreçten geçmektesiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Eşiniz ile ruhsal olarak yakınlaşmak istiyor ancak onun size karşı olan tutumları sebebiyle zaman zaman hayal kırıklıklıkları yaşıyor olabilirsiniz. İyi niyetli gibi görünen dostlarınıza eşiniz ile aranızdaki problemleri bugünlerde bahsetmeyiniz. Beraberliğinizdeki gergin tabloyu yakın akrabalarınızın yardımı ile çözebilirsiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Açık düşmanlarınız size zarar vermek isterken, bulunduğunuz topluluklarda aniden sizi savunan kişileri fark edince çok mutlu olacaksınız. Sağlık sıkıntılarınıza, özellikle sinir sisteminize çok özen göstermeniz gereken günlerden geçmektesiniz. Aşk hayatınızda ketum davranışlarınız sizi ve karşı tarafı yoruyor olabilir, aman dikkat.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

İş hayatınızda isminizden söz ettirecek sürpriz projelere imza atabilirsiniz. Medya ve yurtdışı bağlantılı pek çok konuda gökyüzü sizi destekliyor olacak. Aile bireylerinizden birinin rahatsızlığı bulunuyorsa bugün itibariyle iyileşmeye başlayabilir ve sevinç yaşayabilirsiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Kalbi boş olan Terazi burçları bugün kalplerini ısıtacak yeni biri ile tanışabilir. Bu tanışmanın sonucunda arkadaşlık aşamasında kalma ihtimalini de düşünerek karşı tarafı iyice tanımak ve gözlemlemek ileriki günler için iyi olacaktır. Bugün sokakta karşılaştığınız ufak bir canı besleyebilir, sakat bir yavruya kucak açarsanız Nisan ayındaki pek çok negatif enerjiden korunursunuz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Aile büyüklerinizden biri ile gerginlik yaşayabilirsiniz. Saklamaya çalıştığınız sorunların aniden ortaya çıkışı sizi ruhsal anlamda yoruyor olabilir. Ben sen kavgasında olduğunuz bir süreçten geçerken onların sağlık sıkıntılarını düşünmeyi aman ihmal etmeyiniz. Yeni bir yerleşim alanı bulmak için aceleci adımlar atmayınız.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Evinizin içerisinde veya çalışma ortamınızda çalışma arkadaşınız veya yardımcınızla yollarınızı ayırabilirsiniz. Maddi anlamda rahatladığınız bir süreçten geçerken olası hırsızlıklarla karşılaşmak sizi üzebilir. Yakın akrabalarınız ile geçmişteki problemlerinizi tekrar hatırlayacağınız süreçlerden geçmektesiniz. Olası küslüklere aman dikkat.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Cazibenizin arttığı günlerden geçmektesiniz. Kalbi boş olanlar için sürpriz karşılaşmalar bugün kapılarını çalabilir. Parasal konulardaki atılımlarınız için biraz daha zamana ihtiyacınız bulunuyor olabilir. Pek çok konu için bugün araştırma yapabilir ve atılımlar yapabilirsiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Kendinizi çok net ifade edeceğiniz ve adeta içinizdeki çocuğu ortaya çıkaracağınız bir gün. Ruhsal anlamda ne kadar yorgun olduğunuzu, sağlıkla ilgili belki de önemli bir süreç atlattığınızı çevrenizdeki pek çok kişi emin olun ki farketmiş ve içinde bulunduğumuz durumdan dolayı sizin yanınızda olamamış olabilirler. Dostlukların kolay kazanılmadığını ve empati yapmamayı unutmayınız.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Çevrenizdeki güçlü insanlar, görünmeyen ellerle birlikte size yardım edebilir. Hayalini kurduğunuz ancak zaman zaman da sizde üzüntü yaratan önemli bir sağlık sıkıntısının üstesinden gelmek üzere olabilirsiniz. Belki de bu bir bebek tedavisi olabilir. Biraz sabırlı olmalı ve öncelikle kendi sağlığınıza ve psikolojinize dikkat etmeniz gerektiğini, siz kendinizde olmazsanız kimseden size fayda gelmeyeceğini anlamalısınız.