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02 Mayıs 2021 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2021 Pazar 07:30:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 01 Mayıs

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 01 Mayıs pazar günlük burç yorumları...

BOĞA: KARŞINIZA PEŞPEŞE İŞ VE AŞK FIRSATLARI ÇIKACAK

ASLAN: HAYATINDA ÖNEMLİ BAŞLANGIÇLAR YAŞANABİLİR

TERAZİ: DETAYLARA TAKILMAKTAN VAZGEÇMEYİ ÖĞRENMELİ

KOVA: SÜRPRİZ BİR HABERLE SEVİNÇTEN UÇMASI MÜMKÜN

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Uzunca zamandır size iyi niyet sergilemeyen kadınlara karşı olan tutumunuz sizi pek çok olumsuz enerjiden koruyacaktır. Eşinizle veya çok yakın dostlarınızla ilgili problemleriniz geçici olduğu için aile bireylerinizle paylaşmak isterseniz size birşey katmayacaktır. Aksine onlara karşı olan güvenleri zedelenebilir. İş hayatının zorlamaları zihninizi biraz zorluyor olabilir, mümkün olduğunca nefes egzersizleri yapmanızı ve bağışıklığınızı güçlü tutmanızı öneririm.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Uzunca süredir sizi yoran kişiler ile karşılaşma, haber alma ve onlara karşı daha net duruşlarla haklarınızı savunacağınız bir gündesiniz. Çevrenizdeki pek çok kişinin gizli düşmanlıklarını daha da net anladığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Günün sonunda aile bireyleriniz ve eşinizden başka yakınınız olmadığını hissederken, evinizin içinde motivasyonunuzun artacağı günlerden geçmektesiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

İş hayatınızdan görünmeyenin arkasındaki çekemeyen kişilerden alacağınız haberler moralinizi bozabilir.. Uzunca süredir planladığınız ancak engellere uğrayan sözleşme ve projeleriniz için bugünden sonra hız kazanacaksınız. Haftasonu iş hayatınızdaki olumlu enerjileri düzenlemek için plan ve projeler yapabilirsiniz. Eşiniz ile ben – sen diyaloglarına girerken, neşeniz ve mutluluğunuz yerinde olacak.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Kalbi boş olan Yengeç burçları bugün eski aşk ve eşden haberler alabilir. Hayatınızda kendi ideallerinize bakmanız gereken bir dönemdesiniz. Evli olanlar ise eşlerinin aileleri ile anlaşılması zor diyaloglara girebilirler, morallerini bozmasınlar. İş hayatında tamamladığınız projeler ile bugün takdirleri alabilirsiniz. Maaş artışı konuşmaları için uygun bir gün.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

İçsel yolculuğunuzda atacağınız adımlar oldukça önemli. Problemlerinizin çıkış noktasını bulabilirsiniz. Mevcut iş yerinizden ayrılmayı ve tazminat almayı planlayanlar için bugün adım atabilir. Sevdiğiniz kişiden alacağınız destek, hem size iş hayatınızda iyi gelirken hem de moralinizi üst noktalara taşıyacak.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Haftasonunu geçirmek için kardeş ve yakın akrabalara yatılı kalmaya gidebilirsiniz. Düşünceleriniz ve uzunca süredir hayatınıza dair olan endişelerinizin yavaş yavaş geçtiği günlerden geçiyoruz. Arkadaşlarınızdan gelen destekle birlikte bugün umulmadık bir hayalinizin gerçekleştiği haberini alabilirsiniz. Evli olanlar eşin ailesi ile tartışmamaya özen göstermeli.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Maddi anlamda rahatlarken, iş hayatınızdaki bir takım kadınların sizin konumunuzdan rahatsız olduğunu farkedebilirsiniz. Kalbi boş olanlar bugün karşılarına çıkan kişileri iyice tanımadan evet dememeliler. Evli olanlar ise aile bireyleri ve çocuklarından gelecek sürpiz güzelliklere kalplerini açmalılar.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün iletişim kurmaya çalıştığınız kadınların farklı bir yüzünü hissedeceğiniz ve şaşıracağınız bir gün. Parasal anlamda uzunca zamandır yaşadığınız krizler dönüşürken yeni iş tekliflerini değerlendirmeden önce biraz zamana yaymak sizin için iyi olabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Sevdiğiniz kişiyle birlikte harika bir haftasonuna giriş yapacaksınız. Uzunca süredir yaşadığınız gerginlikleri bir kenara bırakacak ve ileride planlayacağınız hayallerinize doğru adımlar atmak size çok iyi gelecek. Bazı Yay burçları için sürpiz evlilik teklifleri, bazıları için ise yeni bir bebek kararı alınabilir. Tüm bu güzel süreçlerden geçerken gizli kadın düşmanlara dikkat etmelisiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bilinçdışınızın rahatlayacağı ve umulmadık hayallerinizin ilahi yardımlarla birlikte size sunulacağı bir gün. İş hayatınızda güçlenirken, eğitim, yurtdışı, vatandaşlık ve pek çok projeniz için de şanslı etkiler alacaksınız. Eşinizin ailesi ve uzak akrabalar size destek verirken, projeleriniz arasında gizli düşmanlık ile plan yapan kadınlara karşı dikkatli olmalısınız.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Aşk, iş ve para konularından yana çok şanslısınız. Sevdiğiniz kişiden alacağınız destek ile yaşam enerjiniz adeta yerine gelebilir. Uzunca zamandır yorulduğunuz enerjileri bir kenara bırakıp, özellikle akşam saatlerinde birlikte vakit geçirmek size çok iyi gelecek. Uzak akrabalar ve eşinizin ailesindeki bazı kadınların söylediklerine kulak asmayın, özünde sizi seviyorlar.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Gökyüzünün şanslı etkileri sizinle birlikte. Sezgilerinizin doğruluğunu ispatlayan pek çok eş zamanlık yaşarken, ilahi yardımların sizin yanınızda olduğunu bilmek size çok iyi gelecek. Trafikte ve ev içerisinde kazalara açık bir gün dikkatli olmalısınız. Ortaklık veya borç para almak isteyenlere karşı paranızı riske atmak istemiyorsanız dikkatli olmalısınız. Kalbi boş olanlar için uzunca zamandır aklına düşen birinin mesajları ve ilgisini hissetmek ruhunuzu çok iyi hissettirecek. Kim bilir belki de bu beraberlik evliliğe doğru ilerleyebilir.

Etiketler : burç günlük burç bur yorumları
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