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05 Mart 2021 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:05 Mart 2021 Cuma 07:30:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile 5 Mart burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 5 Mart Cuma günlük burç yorumları: Balık, alacağı destekle hayallerine kavuşacak, Oğlak'ın cazibesi artıyor kalbinin sultanını bulabilir. Yay hiç bir şeyi kafaya takmadığı rahat bir döneme girerken İkizler için de aşk arıyorsa aşk, iş arıyorsa iş bulacağı bir dönem... İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla bugünkü burç yorumlarının tamamı...

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 5 Mart Cuma günlük burç yorumları: Balık, alacağı destekle hayallerine kavuşacak, Oğlak'ın cazibesi artıyor kalbinin sultanını bulabilir. Yay hiç bir şeyi kafaya takmadığı rahat bir döneme girerken İkizler için de aşk arıyorsa aşk, iş arıyorsa iş bulacağı bir dönem... İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla bugünkü burç yorumlarının tamamı...

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Uzunca süredir aile bireylerinize hasret kalmış olabilir ve içten içe ruhsal anlamda yorulmuş olabilirsiniz. Maddi anlamda beklediğiniz pek çok şey sıra ile gelecek acele kararlar alıp iş değişikliği yapmak veya yeni yatırım projeleri bulmak için doğru zaman değil. Sevdiğiniz kişiye yapacağınız ufak bir jest gün içerisinde hem ona hem size iyi gelecektir.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün arkadaş ortamımızdaki gizli düşmanlıklar ile karşılaşabilirsiniz. İş dünyasında çıkarları uğruna sizden yardım isteyen kişiler ile de ayrıca temkinli ve dikkatli olmanız gereken günlerden geçmektesiniz. Parasal anlamdaki artışlarınızı niyetinden emin olmadığınız kişiler ile paylaşmamaya dikkat etmelisiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Yeni bir iş arıyorsanız avantajlı olan bir süreç içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Gün içerisinde yeni iş teklifleri ve kişiler ile görüşebilir, anlaşmalar yapabilirsiniz. Duyduğunuz haberlerin ve gizli düşmanlarınızın yavaş yavaş açığa çıkmasının sizi yormasına izin vermezseniz, enerjinin şanlı olduğu bir süreçten geçmektesiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Eşiniz ile yakınlaşmak istiyor olabilirsiniz. Ancak onun size karşı olan tutumları sebebiyle zaman zaman hayal kırıklıklıkları yaşıyor olabilirsiniz. İyi niyetli gibi görünen dostlarınıza eşiniz ile aranızdaki problemleri bugünlerde bahsetmeyiniz. Beraberliğinizdeki gergin tabloyu yakın akrabalarınızın yardımı ile çözebilirsiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Açık düşmanlarınız size zarar vermek isterken, bulunduğunuz topluluklarda aniden sizi savunan kişileri farkedince çok mutlu olacaksınız. Sağlık sıkıntılarınıza, özellikle sinir sisteminize çok özen göstermeniz gereken günlerden geçmektesiniz. Aşk hayatınızda ketum davranışlarınız sizi ve karşı tarafı yoruyor olabilir, aman dikkat.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

İş hayatınızda isminizden söz ettirecek sürpriz projelere imza atabilirsiniz. Medya ve yurtdışı bağlantılı pek çok konuda gökyüzü sizi destekliyor olacak. Aile bireylerinizden birinin rahatsızlığı bulunuyorsa bugün itibariyle iyileşmeye başlayabilir ve sevinç yaşayabilirsiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Kalbi boş olan Terazi burçları bugün kalplerini ısıtacak yeni biri ile tanışabilir. Bu tanışmanın sonucunda arkadaşlık aşamasında kalma ihtimalini de düşünerek karşı tarafı iyice tanımak ve gözlemlemek ileriki günler için iyi olacaktır. Bugün sokakta karşılaştığınız ufak bir canı besleyebilir, sakat bir yavruya kucak açarsanız Şubat ayındaki pek çok negatif enerjiden korunursunuz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün aile büyüklerinizden biri ile gerginlik yaşayabilirsiniz. Saklamaya çalıştığınız sorunların aniden ortaya çıkışı sizi ruhsal anlamda yoruyor olabilir. Ben sen kavgasında olduğunuz bir süreçten geçerken onların sağlık sıkıntılarını düşünmeyi aman ihmal etmeyiniz. Yeni bir yerleşim alanı bulmak için aceleci adımlar atmayınız.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Evinizin içerisinde veya çalışma ortamınızda çalışma arkadaşınız veya yardımcınızla yollarınızı ayırabilirsiniz. Maddi anlamda rahatladığınız bir süreçten geçerken olası hırsızlıklarla karşılaşmak sizi üzebilir. Yakın akrabalarınız ile geçmişteki problemlerinizi tekrar hatırlayacağınız süreçlerden geçmektesiniz. Olası küslüklere aman dikkat.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Cazibenizin arttığı günlerden geçmektesiniz. Kalbi boş olanlar için sürpriz karşılaşmalar bugün kapılarını çalabilir. Parasal konulardaki atılımlarınız için biraz daha zamana ihtiyacınız bulunuyor olabilir. Pek çok konu için bugün araştırma yapabilir ve Mart ayı itibariyle atılımlar yapabilirsiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bugün kendinizi çok net ifade edeceğiniz ve adeta içinizdeki çocuğu ortaya çıkaracağınız bir gün. Ruhsal anlamda ne kadar yorgun olduğunuzu, sağlıkla ilgili belkide önemli bir süreç atlattığınızı çevrenizdeki pek çok kişi emin olun ki farketmiş ve içinde bulunduğumuz durumdan dolayı sizin yanınızda olamamış olabilirler. Dostlukların kolay kazanılmadığını ve empati yapmamayı unutmayınız.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Çevrenizdeki güçlü insanlar, görünmeyen ellerle birlikte size yardım edebilir. Hayalini kurduğunuz ancak zaman zaman da sizde üzüntü yaratan önemli bir sağlık sıkıntısının üstesinden gelmek üzere olabilirsiniz. Belki de bu bir bebek tedavisi olabilir. Biraz sabırlı olmalı ve öncelikle kendi sağlığınıza ve psikolojinize dikkat etmeniz gerektiğini, siz kendinizde olmazsanız kimseden size fayda gelmeyeceğini anlamalısınız.

Etiketler : günlük burç yorumları 5 mart burçlar burç yorumları
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