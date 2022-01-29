Haftalık burç yorumları: Yay romantik, Koç akılcı bir süreçte

28 Ocak günü Merkür ile Satürn paralel olacaklar. Karar alırken kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Negatif düşüncelere yenik düşmeyin. İletişim kurarken karşı tarafın haksız eleştirilerine kafanızı takmayın. Verdiğiniz kararların sorumluluğunu alın. 29 Ocak günü Merkür ile Plüton kavuşacaklar. İletişim süreçlerinde güç savaşlarından kaçının. Paranoya ile hareket etmeyin. Kin tutmanın ve intikamın gereksiz olduğunu farkına varın. Krizleri etkin bir şekilde yönetin.



NORMALE DÖNÜŞ



Aynı gün Venüs, Oğlak Burcu'nda düz harekete geçecek. İkili ve sosyal ilişkilerdeki akış yeniden normale dönmeye başlayacak. Para piyasalarında değişim söz konusu olabilir. Dünyada diplomatik ilişkiler toparlanmaya başlayabilir. 30 Ocak günü Güneş ile Uranüs arasında olumsuz etkileşim var. Ani ve beklenmedik gelişmeler olabilir. Değiştirmeye çalıştığınız konularla ilgili istikrasızlık yaşayabilirsiniz. Acele etmeyin, gelişmeleri gözlemleyin. 1 Şubat günü Kova burcunda Satürn vurgulu bir Yeniay var. Uranüs ile zorlayıcı etkileşimde olan bu Yeniay'la birlikte dünyada doğal afetlerle ilgili gündeme ön plana çıkabilir. Çeşitli yerlerde isyan, protesto tarzı gelişmeler yaşanabilir. Bilim ve teknoloji ile ilgili çarpıcı gelişmeler gündeme gelebilir. Bireysel açıdan daha özgür olmak isteyeceksiniz. Değişime daha açık olacaksınız. Farkındalığınız artacak. Ancak yerinde ve zamanında değişim gerçekleştirmeniz gerekiyor. Geçmişe ait olan ile geleceğe dair beklentilerinizi doğru şekilde sentezlemeniz mühim. Dengesiz ve fevri bir tutumda olmayın. Alacağınız kararları özellikle şubat ayının ortasından itibaren uygulamaya başlarsınız daha avantajlı olabilirsiniz.

FIRTINA DİNİYOR



4 Şubat günü Merkür Oğlak burcunda düz harekete geçecek. İki hafta daha gölgeli günleri devam edecek, ancak yavaş yavaş Merkür ile ilişkili olan süreçler normale dönecekler. Karar almak, eğitim, iletişim, seyahat, ulaşım, ticaret vb. konularla ilgili olarak dengeli hareket etmek daha kolay olacak.

Retro fırtınasının sonuna yaklaştığımız bu haftada dişinizi sıkın. Yüzüp kuyruğuna geldik. Önümüzdeki haftadan itibaren Jüpiter'in Balık Burcu'ndaki iyileştirici etkisini daha fazla hissetmeye başlayacağız. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun.

KOÇ BURÇLARI



Haftaya kariyeriniz odaklı başlıyorsunuz. Yeni projeler oluşturabilir var olan koşullarda yeni planlar yapabilir ve ekip arkadaşlarınızla hem iş hem duygusal bağlamda iyi hissedebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili gelişen olumlu koşullar size iyi hissettirecek ve sosyal hayatınızda da daha aktif olduğunuz bir hafta geçireceksiniz. Arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmek size duygusal olarak iyi gelecektir. Bunun yanı sıra iç dünyanızda biraz sessizleşebilir ve kendinizi kararsız hissedeceğiniz konular olabilir. Hızlı kararlar almak yerine akışta kalmalı ve olması gereken ne varsa oluyor düşüncesi ile rahatlamalısınız. Duygusal tepkilerinizi saklayamayacağınız, iniş çıkışlarınızı net bir şekilde yaşayacağınız zamanlardır. Aşırı hassas, alıngan ve değişken olabilirsiniz.

BOĞA BURÇLARI



Gündeminizde öncelik toplum önündeki statünüz, kariyeriniz ve işiniz olacak. İşinize olduğunuzdan daha fazla odaklı olabilirsiniz. Otorite figürleri ile daha yakın ilişkiler söz konusu olacaktır. Empati yeteneğinizin fazlaca olacağı bu hafta da iş arkadaşlarınıza özel konular da dahil olmak üzere destek vereceksiniz. Çevrenizdekilere kendinizi göstermek sizin için önem kazanacağından özel hayatınız ile ilgili de açık verebilirsiniz. Sizde kalması gerekenler sizde kalsın. Arkadaş çevrenizle toplantılar yapmak, bir araya gelmek size iyi gelecektir. Aynı zamanda biraz kendinize vakit ayırmalı ve biraz kendinizi dinlendirmelisiniz. Geçmiş tecrübeleriniz aklınıza gelebilir, biraz yalnız kalıp eski albümleri karıştırabilirsiniz. Hafta sonu egodan arınmak için mükemmel bir zaman dilimi.

İKİZLER BURÇLARI



Hak ve adalet ile ilgili konularda daha duyarlı olacaksınız. Daha iyimser ve hoşgörülü davranışlar sergilemeniz olası bir durum. Süreç te olan konularınız var ise bu konular ile ilgili durumlara daha da yoğunlaşabilirsiniz. Aynı zamanda birebir seyahat etmeseniz bile zihninizde uzak yollar düşünebilir, farklı kültürlere yakınlık hissedebilir ve araştırmalar yapabilirsiniz. Geçmişinizde bazı sebeplerden dolayı yarım kalan eğitim ile ilgili durumlarınız varsa zihninizde tamamlamak için bir istek hissedebilirsiniz, Aynı zamanda kariyeriniz ile ilgili olarak ta her zamankinden daha fazla göz önünde olabilirsiniz. Kendinizden üst pozisyonda olan insanlar da dahil olmak üzere, çalıştığınız insanlarla daha duygusal bağ kurma eğilimde olacaksınız. İniş çıkışlı duygu durumunuz bazı iletişim sıkıntıları yaşatabilir. Bu nedenle kontrollü davranmanız sizin lehinize olacaktır. Bunun yerine dışarıda arkadaşlarınızla buluşup onlarla paylaşımlar yapmak size daha iyi gelecektir.

YENGEÇ BURÇLARI



Eşiniz ya da partneriniz ile ilişkinizde duygusallık ön planda olacaktır. Duygularınız da bazı ani iniş çıkışlarınız olabilir. Kendinizi dengede tutmalı ve iletişim şeklinize dikkat etmelisiniz. Çünkü duygularınızın iniş çıkışlı olması karşı tarafa sizi olduğunuzdan farklı göstermenize sebebiyet verebilir. Geçmiş konuları gündeme getirebilir ve beklenmedik tepkiler verebilirsiniz. Bunun yerine birlikte seyahat planları yapabilir ve yeni yerler keşfetmenin tadına varabilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili olumlu gelişmelerin yaşanacağı bu hafta da yaratıcı fikirler ortaya atabilir ve üstlerinizin dikkatini üzerinize çekebilirsiniz. Banka, kredi, nafaka, ortaklı bir takım işler gündemleriniz olurken sağlık konularına da dikkat etmenizde fayda var.

ASLAN BURÇLARI



Çalışma ortamınızı yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla olan duygusal durumunuzda kendinizi daha geri planda tutmak isteyebilir ve daha çok gözlemci bir havada olabilirsiniz. Bunun yanı sıra eşiniz ya da partnerinizle ilgili duygularınızın daha yoğun olacağını söyleyebilirim. Daha fazla vakit geçirmek birlikte bazı aktivitelere katılmak sizi mutlu edecektir. Eğer ortaklı projeleriniz varsa bu konu ile ilgili de gündeminiz olacaktır ve bazı kararlar alabilirsiniz. Sezgilerinizin kuvvetli olacağı bu hafta da detaylara fazla takılmayın ve her şeyi akışına bırakın. Eğitim ile ilgili konularda bir gündeminiz var ise de bunlarla alakalı kendinizi daha emin hissedecek ve başlangıçlar yapabileceksiniz. İkili ilişkileriniz açısından da farkında olmanız gereken bazı durumlar ortaya çıkabilir. İmza sözleşme gereken işler var ise dikkatli okunmanızda fayda var.

BAŞAK BURÇLARI



Duygusal tepkilerinizi saklamayacak ve kendinizi her koşul ve durumda net bir şekilde ifade edebileceksiniz. Aynı zamanda alıngan ve hassas hissedebilirsiniz. Bu nedenle biraz aceleci tavırlar sergilemeniz olası. Ayrıca parasal konular ön planda olacaktır. Bir şeyler satın almak için para harcayabilirsiniz. Sadece bir şeylere sahip olmak için hareket etmemelisiniz. Sonradan pişman olacağınız alışverişlerden kaçınmalısınız. Aileniz ve eviniz ile ilgili konularla daha yakından ilgilenecek ve kendinizi daha evcimen bir yapıda hissedebilirsiniz. Ailenizle duygusal paylaşımlarınızın yoğun olacağı bu süreç sizi manevi açıdan beseleyecek ve güzel bir hafta geçirmenize neden olacaktır. Ticaret ve uzak bağlantılı işler gündem olurken, kişisel gelişim eğitimine başlamak için arayış içerisinde olabilirsiniz.

TERAZİ BURÇLARI



Bu hafta aşk hayatınız canlanacak. Duygularınızın daha coşkulu olacağı bu dönemde sevgiliniz ile birlikte çeşitli aktivitelere katılabilir ve ilişkinize yeni heyecanlar katabilirsiniz. Bunun dışında uğraştığınız el sanatları vb. hobileriniz varsa bunlarla ilgili de verimli bir süreçtesiniz. Her zamankinden daha başarılı eserler ortaya koyabilirsiniz. Aynı zamanda çocuklarla vakit geçirmek ruhunuza iyi gelecektir. Çalışma arkadaşlarınız ile ilgili duygusal olarak kendinizi karışık hissedebilirsiniz. Bu nedenle bu duygu durumunuzun karışık olmasından ziyade bu hafta daha çok yaptığınız işe odaklanın Çalışma alanınızda yapacağınız değişiklikler, düzenlemeler zihninizi rahatlatmanıza yardımcı olacaktır. Ortaklıklar ile ilgili gündemleriniz söz konusu ise detaylı düşünecek ve öyle karar vereceksiniz. Sezgilerinizde size bu hafta karar almanızda destek olacak kadar yoğun olacak.

AKREP BURÇLARI



Aile ve ev konularının gündemde olacağı bir haftadasınız. Ev işleri ya da evde yapılması gereken tadilatların başlaması için uygun bir süreç. Aynı zamanda aile bağlarınızın da kuvvetleneceği bu dönemde ailenize karşı daha korumacı ve kollayıcı bir tavırda olabilirsiniz. Ve elbette ikili ilişkilerinizin de olumlu süreçleri söz konusu. Partnerinizle duygularınızın daha kuvvetli olacağı bu süreçte birlikte romantik anlar geçirebilirsiniz. Çocukları olan Akrep burcu iseniz onlarla vakit geçirmek farklı aktiviteler yapmak sizi ruhsal açıdan çok besleyecektir. Günlük rutinlerinizde yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız ile olan duygusal durumunuzda geçici süreliğine biraz dingin hissedebilir ve onlara karşı tepkisiz kalabilirsiniz. Bu süreçte kendinize ve sağlığınıza odaklanmalı ve akışta kalmalısınız.

YAY BURÇLARI



Günlük rutinleriniz veya sorumluluklarınız ile ilgili değişken durumlar söz konusu olabilir. Genel olarak gündeminizde çalışma ortamınız ve iş hayatınızdaki olaylar odağınızda olacaktır. İş ortamındaki duygusal gel git durumundan dolayı kendinizi endişeli hissedebilirsiniz. Aynı zamanda sağlığınız ile ilgili planlar için uygun bir dönemdesiniz. Çevrenizdekilere karşı daha korumacı bir yapıda olacaksınız. Aile yuva konuları gündem olurken hobileriniz ve sahne önü gerektiren işler için de uygun zamanlar diyebiliriz. Kısa seyahatler yolculuklar gündem olurken arabanın bakımlarını ihmal etmeyin.

OĞLAK BURÇLARI



Bu hafta maddi kaynaklarınız ile dikkatli olmalısınız. Gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Duygusal güven ihtiyacınız artacağından alışveriş yaparak kendinizi rahatlatmak isteyebilirsiniz ama bunun yerine farklı aktiviteler ile duygusal güvenlik artışınızı dengeleyebilirsiniz. Sevdiklerinizle kısa seyahatler için iletişime geçebilir, planlar yapabilirsiniz. İletişiminiz ve fikirleriniz bu hafta her zamankinden daha verimli olacak. Duygularınız yerine zihninizi aktif edeceksiniz. Aklınızdakileri çevrenizdeki insanlara daha rahat aktarabilirsiniz. Araba ya da yolculuk var ise gündeminiz olabilir.

KOVA BURÇLARI



Maddi kaynaklarınızın gündemde olacağı bu hafta harcamalarınıza dikkat etmeli ve gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Ticaret işleri ile ilgili bir gündeminiz varsa karar almanızı gerektirecek durumlarda dikkatli olmanızı öneririm. Duygusal iniş çıkışlarınız sizi yanıltabilir. Eviniz aileniz ve yakın çevreniz ile iletişim açısından baktığımızda duygusal durumunuzun olduğunuzdan daha yoğun olacağını söyleyebilirim. Onlarla daha sıcak ve samimi ilişkiler kurmalısınız. Kısa seyahat planları yapabilir ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Bu sizi ruhsal açıdan çok besleyecek. Ayrıca bu hafta partnerinizle ile birlikte geçireceğiniz zaman her zamankinden daha verimli ve sizi mutlu edecek şekilde olacaktır.

BALIK BURÇLARI

Hem bedensel, hem ruhsal olarak özgürlük ve bireysellik ihtiyacınızın artacağı bu hafta da odağınız sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz olabilir. Sosyalleşmek, arkadaşlarınızla yapacağınız fikir alışverişleri size iyi gelecektir. Problemlerinizin olduğu ilişkileriniz söz konusu ise bu hafta akılcı konuşmalar yaparak çözümler bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra kendinizi yoğun duygusallık içinde biraz dağınık hissedebilirsiniz. İç dünyanızın çalkantılı olması nedeniyle biraz adaptasyon sorunu yaşayabilirsiniz fakat bunu meditasyon, dua vs. aktivitelerle dengelemeniz de mümkün. Bu süreçte ihtiyacı olan insanlara destek olmak veya hasta insanlara yardımcı olmak sizi ruhsal açıdan çok dengeleyecektir. Böylece kendinizi daha rahat hissedecek ve istek ve duygularınızı kolay ve anlaşılır bir şekilde ifade edebileceksiniz. Ayrıca maddi olarak harcamalarınıza dikkat etmeli ve gereksiz harcamalardan kaçınmanızı öneririm.